افتتاح مكتبة الطفل في مديرية الثقافة بدير الزور

دير الزور-سانا

افتتحت دائرة ثقافة الطفل، بالتعاون مع منظمة خطوات، اليوم مكتبة الطفل في مبنى مديرية الثقافة، وذلك في إطار دعم المبادرات الثقافية الموجّهة للأطفال وتنمية مهاراتهم القرائية والمعرفية.

وقدم القائمون على المشروع خلال الافتتاح الذي حضره مدير الثقافة في دير الزور خليل الأسود وعدد من المسؤولين شرحاً حول محتويات المكتبة وما توفره من كتب وقصص ومواد تعليمية، إضافة إلى البرامج النوعية التي ستُطلق قريباً في مبنى مديرية الثقافة بهدف صقل ثقافة الأطفال وتنمية مهارات القراءة لديهم.

وأكد مدير الثقافة في دير الزور لـ سانا أن افتتاح مكتبة الطفل يشكّل “الشريان الأساسي في تغذية الطفل ثقافياً داخل المحافظة”، مشيراً إلى أن التجربة ستُعمّم على مختلف المراكز الثقافية في دير الزور بهدف تعزيز حضور الثقافة لدى الأطفال وتوسيع فضاءات المعرفة المتاحة لهم.

وأضاف الأسود أن المكتبة ستعنى بتقديم برامج نوعية ومتخصصة، تشمل ورشات قراءة وجلسات حكاية وأنشطة تفاعلية تهدف إلى بناء علاقة إيجابية بين الطفل والكتاب، وتنمية مهاراته اللغوية والفكرية.

يُذكر أن مديرية الثقافة نظمت سابقاً عدة أنشطة، من بينها الحافلة الثقافية وندوات ثقافية، بهدف تعزيز حسّ القراءة والمطالعة، وإقامة الأنشطة التفاعلية.