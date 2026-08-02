افتتاح مكتبة الطفل في مديرية الثقافة بدير الزور

1C7A0846 افتتاح مكتبة الطفل في مديرية الثقافة بدير الزور

دير الزور-سانا

1C7A0806 افتتاح مكتبة الطفل في مديرية الثقافة بدير الزور

افتتحت دائرة ثقافة الطفل، بالتعاون مع منظمة خطوات، اليوم مكتبة الطفل في مبنى مديرية الثقافة، وذلك في إطار دعم المبادرات الثقافية الموجّهة للأطفال وتنمية مهاراتهم القرائية والمعرفية.

وقدم القائمون على المشروع خلال الافتتاح الذي حضره مدير الثقافة في دير الزور خليل الأسود وعدد من المسؤولين شرحاً حول محتويات المكتبة وما توفره من كتب وقصص ومواد تعليمية، إضافة إلى البرامج النوعية التي ستُطلق قريباً في مبنى مديرية الثقافة بهدف صقل ثقافة الأطفال وتنمية مهارات القراءة لديهم.

وأكد مدير الثقافة في دير الزور لـ سانا أن افتتاح مكتبة الطفل يشكّل “الشريان الأساسي في تغذية الطفل ثقافياً داخل المحافظة”، مشيراً إلى أن التجربة ستُعمّم على مختلف المراكز الثقافية في دير الزور بهدف تعزيز حضور الثقافة لدى الأطفال وتوسيع فضاءات المعرفة المتاحة لهم.

1C7A0836 افتتاح مكتبة الطفل في مديرية الثقافة بدير الزور

وأضاف الأسود أن المكتبة ستعنى بتقديم برامج نوعية ومتخصصة، تشمل ورشات قراءة وجلسات حكاية وأنشطة تفاعلية تهدف إلى بناء علاقة إيجابية بين الطفل والكتاب، وتنمية مهاراته اللغوية والفكرية.

يُذكر أن مديرية الثقافة نظمت سابقاً عدة أنشطة، من بينها الحافلة الثقافية وندوات ثقافية، بهدف تعزيز حسّ القراءة والمطالعة، وإقامة الأنشطة التفاعلية.

بين الذاكرة والسطح: إبراهيم الحسون ينسج عالماً بصرياً جديداً في غاليري “زوايا”
الداخلية السورية: ضبط صواريخ مضادة للطيران بمدينة البوكمال في دير الزور معدة للتهريب
“التغريبة السورية”.. رواية تستعيد ذاكرة الوطن والإنسان
محارب الصحراء… ملحمة عربية تضع السعودية على خارطة الإنتاج العالمي
محاضرة في دمشق تسلّط الضوء على المهن الدمشقية القديمة المهددة بالاندثار
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك