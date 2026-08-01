‏”كَفنٌ من بروكارٍ دمشقيّ”.. مرثية للوطن والابن للشاعر محمد دركوشي

دمشق-سانا‏

يقدّم الشاعر والكاتب السوري محمد دركوشي في ديوانه “كَفنٌ من بروكارٍ ‏دمشقيّ” تجربة تتجاوز حدود الرثاء التقليدي، لتغدو شهادة إنسانية على الفقد ‏والمنفى والذاكرة، ضمن بناء فني يجمع بين أصالة القصيدة العمودية وإيقاع ‏شعر التفعيلة.‏

ويوضح الشاعر في مقدمة الديوان رؤيته للشكل الشعري بوصفه أداة ‏تخدم التجربة، فالقصيدة العمودية تمثل امتداداً للأصالة، بينما تتيح التفعيلة ‏التعبير عن نبض العصر وتحولاته، من دون أن يتحول أي منهما إلى قيد ‏على النص.‏

‏ ‏مفارقة العنوان ودلالاته

ويقدم عنوان الديوان مفارقة بصرية ودلالية بين البروكار الدمشقي بما يحمله ‏من جمال وارتباط بذاكرة الحرفة العريقة، والكفن بوصفه رمزاً للنهاية ‏والفقد، لتغدو هذه الثنائية مدخلاً إلى نصوص تجعل من دمشق فضاء للحنين، ‏ومن الموت سؤالاً وجودياً يجاور الحياة في تفاصيلها.‏

ويتحول المكان في العنوان إلى استعارة تجمع بين بهاء المدينة وقسوة ‏مصيرها، وتتقاطع من خلالها ذاكرة الشاعر الشخصية مع الذاكرة السورية ‏الجمعية في مشهد شعري واحد.‏

الوطن والفقد في قلب التجربة

وتتنوع موضوعات الديوان بين الوطن والحرب والمنفى والحب والرثاء ‏والتأمل الوجودي، وتستحضر بعض القصائد الجرح السوري والعربي، بينما ‏تنفتح أخرى على أبعاد روحية وإنسانية.‏

وتبلغ التجربة ذروتها في المراثي التي كتبها الشاعر لابنه، إذ يتحول النص ‏إلى مواجهة مباشرة مع الفقد، بعيدة عن الخطابة، ويصبح الرثاء وسيلة ‏لمساءلة الذات والواقع، لا مجرد تعبير عن الحزن.‏

وتحضر في القصائد قيم الحرية والعدالة والكرامة بوصفها أسئلة إنسانية ‏تتجاوز حدود المكان والزمان، بما يمنح التجربة بعدها الأخلاقي إلى جانب ‏بعدها الوجداني.‏

لغة شعرية وتجريب فني

ويعتمد دركوشي لغة مكثفة تجمع بين الحس الغنائي والتأمل الفكري، ويوظف ‏الصورة والإيقاع الداخلي بما يحقق توازناً بين حرارة العاطفة ودقة البناء ‏الفني.‏

كما يستثمر إمكانات اللغة العربية ويستدعي شخصيات وأحداثاً ونصوصاً ‏دينية وأساطير ووقائع تاريخية، فتتجاور في قصائده مرجعيات عربية ‏وإسلامية وإنسانية تفتح النص على مستويات متعددة من القراءة.‏

ويسهم البناء البصري للقصائد، إلى جانب الحواشي والإحالات التفسيرية ‏والتاريخية، في توسيع مساحة النص، ليتقاطع فيه الشعر مع الوثيقة، والتأمل ‏الجمالي مع الشهادة على زمن مضطرب.‏

قراءة نقدية

ويرى الناقد الدكتور هاني راغب في تصريح لـ سانا، أن الديوان يترك أثراً ‏عميقاً في القارئ لما يحمله من صدق في التجربة وقوة في التعبير، مشيراً ‏إلى نجاح الشاعر في جعل الشكل الفني خادماً للمضمون الشعري، من خلال ‏الجمع بين بنية القصيدة العربية وأشكالها الحديثة.‏

ويبيّن راغب أن العنوان يكثف الرؤية التي يقوم عليها العمل، إذ يجمع بين ‏فخامة البروكار الدمشقي ودلالة الكفن المرتبطة بالفقد، في صورة تلخص ‏علاقة الإنسان بمدينته وذاكرته.‏

الشاعر في سطور

محمد دركوشي شاعر وروائي وباحث لغوي سوري معاصر، تنشغل تجربته ‏الأدبية بقضايا الوطن والهوية والحرب والمنفى، ويستثمر الحس الشعري ‏واللغة الرمزية والتراث العربي في بناء رؤيته الإبداعية.‏

يشار إلى أن ديوان “كَفنٌ من بروكارٍ دمشقيّ” صدر عن دار اسكرايب للنشر ‏والتوزيع عام 2025، ويقع في 150 صفحة من القطع المتوسط.‏



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