مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي ينطلق غداً في دار الأوبرا

دمشق-سانا
تنطلق غداً الأحد فعاليات الدورة الأولى من مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي، الذي تقيمه وزارة الثقافة خلال الفترة الممتدة من 2 حتى 7 آب الجاري، وذلك في دار الأوبرا بدمشق.
ويستضيف المهرجان 55 شاعراً وأديباً ومحاضراً من 16 دولة عربية، في تظاهرة ثقافية تحتفي بالشعر العربي، وتجمع نخبة من المبدعين والمثقفين من مختلف أنحاء الوطن العربي، ضمن برنامج يتوزع بين الأمسيات الشعرية والمحاضرات والندوات والفعاليات الفنية والجولات السياحية.
فعاليات افتتاحية وأمسيات شعرية ومحاضرات تمتد على ستة أيام
ويتضمن حفل الافتتاح الذي يقام الساعة الخامسة من مساء غد عرضاً تعريفياً بعنوان: “دمشق والشعر”، وأغنية “القصيدة السورية”، وفقرة للأطفال، إضافة إلى فقرة “مثقفون راحلون”.
وتفتتح الأمسية الشعرية الأولى بمشاركة الشعراء وليد الصراف من العراق، وعبد الله العنزي من السعودية، ويحيى الحمادي من اليمن، ثم تقام محاضرة بعنوان :”الاستثمار في الشباب المبدع حاجة وطنية ملحّة” يقدمها نائب وزير الثقافة سعد نعسان ويحاوره علي الحسن، تليها فقرة فنية يحييها مصطفى الحمدو.
وتنتقل الفعاليات بعد ذلك إلى مسرح الدراما، حيث تقام أمسية شعرية بمشاركة الشعراء مشعل الزعبي من الكويت، ومارية الرفاعي من الأردن، ومحمود العوامي من ليبيا، وحسن بعيتي من سوريا.
ويتضمن برنامج المهرجان خلال أيامه الستة أمسيات شعرية فصيحة ونبطية، ومحاضرات وندوات أدبية، وعروضاً فنية وغنائية، وندوة حوارية حول تجربة الشاعرة الكويتية سعاد الصباح، و(بودكاست) مباشراً، وعروضاً لمشاريع ثقافية، إضافة إلى جولات سياحية تشمل دمشق وبصرى وصيدنايا ومعلولا.
ويختتم المهرجان في 7 آب بحفل فني للفنان بشار زرقان، وتكريم المشاركين، بينما ترافق فعالياته معارض للفنون الجميلة والكتاب، وحفلات توقيع لإصدارات حديثة، وأنشطة تراثية تقام في بهو دار الأوبرا بدمشق.