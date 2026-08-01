مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي ينطلق غداً في دار الأوبرا

دمشق-سانا‏

تنطلق غداً الأحد فعاليات الدورة الأولى من مهرجان دمشق الدولي للشعر ‏العربي، الذي تقيمه وزارة الثقافة خلال الفترة الممتدة من 2 حتى 7 آب ‏الجاري، وذلك في دار الأوبرا بدمشق.‏

ويستضيف المهرجان 55 شاعراً وأديباً ومحاضراً من 16 دولة عربية، في ‏تظاهرة ثقافية تحتفي بالشعر العربي، وتجمع نخبة من المبدعين والمثقفين ‏من مختلف أنحاء الوطن العربي، ضمن برنامج يتوزع بين الأمسيات ‏الشعرية والمحاضرات والندوات والفعاليات الفنية والجولات السياحية.‏

فعاليات افتتاحية وأمسيات شعرية ومحاضرات تمتد على ستة أيام

ويتضمن حفل الافتتاح الذي يقام الساعة الخامسة من مساء غد عرضاً ‏تعريفياً بعنوان: “دمشق والشعر”، وأغنية “القصيدة السورية”، وفقرة ‏للأطفال، إضافة إلى فقرة “مثقفون راحلون”.‏

وتفتتح الأمسية الشعرية الأولى بمشاركة الشعراء وليد الصراف من العراق، ‏وعبد الله العنزي من السعودية، ويحيى الحمادي من اليمن، ثم تقام محاضرة ‏بعنوان :”الاستثمار في الشباب المبدع حاجة وطنية ملحّة” يقدمها نائب وزير ‏الثقافة سعد نعسان ويحاوره علي الحسن، تليها فقرة فنية يحييها مصطفى ‏الحمدو.‏

وتنتقل الفعاليات بعد ذلك إلى مسرح الدراما، حيث تقام أمسية شعرية ‏بمشاركة الشعراء مشعل الزعبي من الكويت، ومارية الرفاعي من الأردن، ‏ومحمود العوامي من ليبيا، وحسن بعيتي من سوريا.‏

ويتضمن برنامج المهرجان خلال أيامه الستة أمسيات شعرية فصيحة ‏ونبطية، ومحاضرات وندوات أدبية، وعروضاً فنية وغنائية، وندوة حوارية ‏حول تجربة الشاعرة الكويتية سعاد الصباح، و(بودكاست) مباشراً، وعروضاً ‏لمشاريع ثقافية، إضافة إلى جولات سياحية تشمل دمشق وبصرى وصيدنايا ‏ومعلولا.‏

ويختتم المهرجان في 7 آب بحفل فني للفنان بشار زرقان، وتكريم ‏المشاركين، بينما ترافق فعالياته معارض للفنون الجميلة والكتاب، وحفلات ‏توقيع لإصدارات حديثة، وأنشطة تراثية تقام في بهو دار الأوبرا بدمشق.‏