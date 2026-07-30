ندوة توعوية في الضمير حول مخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها

ريف دمشق-سانا

أقامت المحطة الثقافية في الضمير بالتعاون مع المكتب الإعلامي في مجلس مدينة الضمير ندوة توعوية بعنوان “احذروا السم القاتل”، تناولت مخاطر المخدرات وآثارها الصحية والاجتماعية وطرق الوقاية منها.

وشارك في الندوة رئيس مجلس مدينة الضمير، إلى جانب عدد من المتخصصين والفعاليات الأهلية وحشد من أهالي المدينة، حيث قدم الشيخ إبراهيم فتح الله أحد أئمة المساجد، والدكتور علي المعضماني، والمدرب محمد خطاب، مداخلات تناولت أخطار المخدرات وأسباب انتشارها وتأثيراتها على الفرد والأسرة والمجتمع، إضافة إلى أهمية دور الأسرة والمؤسسات في نشر الوعي والوقاية.

وأكدت مديرة المحطة الثقافية في مدينة الضمير الآنسة بتول العسلي، أن إقامة هذه الندوة تأتي ضمن دور المحطة في نشر الثقافة والوعي المجتمعي، ولا سيما في القضايا التي تمس الأسرة والمجتمع، مشيرةً إلى أهمية تعزيز الحوار والتوعية للحد من مخاطر المخدرات، ودعم الجهود الرامية إلى بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرةً على مواجهة هذه الظواهر.

كما أكد المشاركون أهمية تعزيز ثقافة التوعية المجتمعية، باعتبار المعرفة خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الظاهرة، وضرورة تكاتف الجهود للحد من انتشار المخدرات وحماية المجتمع من آثارها.