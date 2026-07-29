العود الدمشقي.. خشب ينطق بالموسيقا وحرفة سورية تعبر إلى الأسواق العالمية

دمشق-سانا‏

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منذ اللحظة التي يلامس فيها الحرفي فراس السلكا قطعة الخشب، تبدأ رحلة تمتد أشهراً ‏من الصبر والدقة، يقلب خلالها القطعة بين يديه، ويطوعها بأنامل خبيرة لتحويل الخشب ‏الصامت إلى آلة تحتضن الألحان، وتصدح أوتارها بين أيدي الموسيقيين سنوات طويلة.‏

وبين لمسات الإزميل، وتنسيق الأوتار، وترصيع الصدف، يولد العود الدمشقي تحفة فنية ‏تحمل إرثاً سورياً عريقاً، وتختزن في تفاصيلها ذاكرة المكان، محافظة على حضورها ‏في المحافل الثقافية والأسواق العالمية بوصفها أحد أبرز رموز الحرف التقليدية السورية.‏



‏ ‏تراث مادي وغير مادي

وأوضح السلكا، وهو شيخ كار صناعة الأدوات الموسيقية، في تصريح لـ سانا، أن العود ‏يعد من أقدم الآلات الموسيقية، ويمثل تراثاً مادياً وغير مادي في آن معاً، لكونه يجمع بين ‏الحرفة اليدوية وفنون العزف والموسيقا.‏

وأشار إلى أن صناعة العود تطورت عبر الزمن، ووصل العود السوري خلال القرن ‏الماضي إلى مستوى متقدم من الجودة والإتقان، ما أسهم في إدراجه على قائمة اليونسكو ‏للتراث الثقافي غير المادي عام 2022.‏

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ولفت السلكا إلى أن العود السوري لا يحمل قيمة تراثية وفنية فحسب، بل يشكل منتجاً ‏حرفياً قابلاً للتصدير، يحقق مردوداً اقتصادياً، موضحاً أن الإقبال عليه في الأسواق ‏العربية يعكس جودة صناعته ومكانته لدى الموسيقيين، ويجعله من المنتجات الاستراتيجية ‏الجديرة بمزيد من الدعم والاهتمام.

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مراحل دقيقة تصنع جودة الصوت

وبيّن السلكا أن صناعة العود تمر بمراحل دقيقة تبدأ باختيار الأخشاب المناسبة، ولا سيما ‏خشب الجوز الدمشقي، الذي يتميز بخصائصه الفيزيائية والصوتية، وكان له دور بارز ‏في شهرة العود السوري.‏

وتشمل مراحل الصناعة تشكيل الصندوق الصوتي والوجه والزند، ثم تجميع الأجزاء ‏وضبط قياساتها، إذ يمكن لأي خطأ، ولو كان بسيطاً أن يؤثر في جودة الصوت ‏والتوازن النهائي للآلة.‏

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وأشار إلى أن الحرفيين السوريين تميزوا باستخدام مواد طبيعية في زخرفة الأعواد، ‏أبرزها الصدف والموزاييك، لما تضيفه من قيمة جمالية من دون التأثير في الخصائص ‏الصوتية، مبيناً أن تنفيذ الزخارف يتم عبر مراحل متتابعة، بالتعاون بين صناع العود ‏وحرفيي الصدف والموزاييك.‏

تكامل حرفي وتقنيات حديثة

من جانبه، أوضح الحرفي بلال أحمد، العامل في صناعة الأدوات الموسيقية، أن صناعة ‏العود تقوم على تكامل عدد من الحرف التخصصية، إذ تتوزع مراحل الإنتاج بين تشكيل ‏الأخشاب، وتنفيذ الزخارف، وتركيب الأجزاء وضبطها، بما يضمن جودة الآلة ودقتها ‏الفنية.‏

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وأشار أحمد إلى أن تطور هذه الصناعة شمل استخدام أنواع حديثة من الأوتار المصنوعة ‏من مواد صناعية متطورة، مثل النايلون المعالج وألياف الكربون، بدلاً من الأوتار ‏الطبيعية التي كانت تستخدم قديماً.‏

وبيّن أن المواد الحديثة أسهمت في رفع جودة الأداء وزيادة متانة الأوتار وقدرتها على ‏تحمل الاستخدام المتكرر، بما يلبي متطلبات العازفين والحفلات الموسيقية المعاصرة.‏

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ويواصل الحرفيون السوريون الحفاظ على صناعة العود بوصفها إحدى المهن التراثية ‏المتوارثة التي تجمع بين المهارة اليدوية والفن، وتسهم في صون الهوية الثقافية الوطنية، ‏إلى جانب دورها بوصفها رافداً للاقتصاد الإبداعي، من خلال تلبية الطلب المحلي وفتح ‏آفاق أوسع أمام تسويق المنتج الحرفي السوري في الأسواق الخارجية.‏