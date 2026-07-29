هل تكفي الأفكار الإيجابية لنكون سعداء؟.. قراءة في كتاب السعادة النفسية

دمشق-سانا

في عالم تتزايد فيه الضغوط والاضطرابات، لم تعد السعادة مجرد لحظة عابرة، بل غدت مهارة وحاجة نفسية قابلة للتنمية، ومن هذا المنطلق، يستعرض الدكتور معمر نواف الهوارنة في كتابه “السعادة النفسية” مفهوم السعادة ومكوناتها والعوامل المؤثرة فيها، جامعاً بين علم النفس الإيجابي وفهم الذات والعلاقات والممارسات اليومية والبعد الروحي، وصولاً إلى الرضا وجودة الحياة.

وتنبع أهمية الكتاب من محاولته نقل السعادة من دائرة الأفكار المجردة إلى مجال الممارسة، ومخاطبة القارئ غير المتخصص بلغة تعليمية مبسطة، مع الجمع بين التفسير النفسي والقيم الاجتماعية والدينية، غير أن اتساع موضوعاته يطرح، في الوقت نفسه، سؤالاً حول مدى نجاحه في الموازنة بين العرض الموسوعي والتحليل المتعمق.

السعادة من الذات إلى العلاقات

ينطلق الهوارنة من السعادة بوصفها تجربة فردية معزولة، ويربطها بطريقة فهم الإنسان لذاته ونظرته إلى الآخرين وقدرته على بناء علاقات مستقرة، ويظهر هذا الخيط بوضوح في الفصل السادس، “السعادة الزوجية”، الذي يبحث في أسس العلاقة المتوازنة، بدءاً من اختيار الشريك على أساس التوافق الفكري والقيمي والنضج الانفعالي والاستقرار النفسي والقدرة على التواصل، بدلاً من الاكتفاء بالمظهر أو الإمكانات المادية.

ويجمع المؤلف بين الرؤية النفسية والقيم الإسلامية القائمة على المودة والرحمة، مؤكداً أن نجاح الزواج لا يعني غياب الخلاف، بل إدارته بالاحترام والتسامح والتعاون، وأن اللجوء إلى الإرشاد النفسي عند تعقد المشكلات دليل وعي ونضج، فيما تتوقف القيمة التطبيقية لطرحه على تقديم نماذج وأدوات عملية للحوار وحل النزاعات.

التفكير الإيجابي من دون إنكار الواقع

من العلاقات ينتقل الكتاب إلى أثر الأفكار في تشكيل المشاعر والسلوك، فيتناول الفصل السابع التفكير الإيجابي بوصفه وسيلة لبناء عقلية أكثر قدرة على التعامل مع الضغوط وتحويل التحديات إلى فرص للتعلم والنمو.

ويعرض الهوارنة أثر التفكير الإيجابي في الصحة النفسية والإنتاجية والعلاقات، ومعوقاته كالتشاؤم والبيئة المحبطة وتكرار الإخفاق، مؤكداً دور الأسرة في غرسه لدى الأطفال بالتشجيع وتعزيز الثقة وتقبل الفشل، غير أن فاعلية هذا الطرح تقتضي التمييز بين التفاؤل الواقعي وإنكار المشكلات، بحيث يصبح التفكير الإيجابي أداة لفهم الصعوبات والتعامل معها، لا لتجاهل الألم أو التقليل من أثره.

من الفكرة إلى العادة اليومية

لا يترك الكتاب السعادة في إطارها النظري، إذ يخصص الفصل الثامن، “تطبيقات عملية لتعزيز الشعور بالسعادة”، لتحويل الأفكار إلى ممارسات يومية قابلة للتنفيذ.

ويربط المؤلف السعادة باختيار مهنة تلائم الميول والقدرات، وتحديد أهداف واقعية، وتنمية الوعي بالذات والمرونة والتوازن الانفعالي، مقترحاً عادات يومية كالامتنان والتواصل ومساعدة الآخرين والمشي والقراءة وتقليل الاستخدام السلبي لوسائل التواصل، حيث تمثل هذه التطبيقات جانباً عملياً مهماً في الكتاب، وإن كانت ستغدو أكثر فاعلية بإضافة تمارين وبرامج زمنية وأدوات تساعد القارئ على متابعة تقدمه وقياس أثر التغيير، وينسجم ذلك مع تقديم الكتاب للسعادة بوصفها مهارة قابلة للتنمية ومساراً نحو جودة الحياة.

البعد الروحي والمعنى

يختتم المؤلف كتابه بفصل “السعادة والدين”، رابطاً الطمأنينة بالبعد الروحي؛ إذ يرى أن الإيمان والرضا والتوكل والعمل الصالح وحسن الخلق والتوازن بين الدنيا والآخرة تمنح الإنسان معنى وقدرة على مواجهة الشدائد، في مقابل ما يسببه اليأس وقسوة القلب والانشغال بالماديات من إضعاف للسعادة النفسية.

يتميز الفصل بربط السعادة بالغاية والمعنى، ضمن رؤية متكاملة تجمع العمل على الذات والعلاقات الاجتماعية والبعد الروحي؛ غير أن قوة هذا المزج تظل رهناً بالفصل الواضح بين التفسير النفسي والتوجيه الديني، ودعم الأفكار بالأبحاث المتخصصة، من دون تقديم النصوص الدينية بديلاً عن العلاج المهني عند الحاجة.

ويعتمد الهوارنة منهجاً تفسيرياً وإرشادياً مبسطاً يجمع بين علم النفس الإيجابي والتوجيه السلوكي والقيم الاجتماعية والدينية، ويقدّم السعادة مشروعاً واعياً يبدأ بمعرفة الذات، ويمتد إلى العلاقات والعمل والعادات اليومية والبعد الروحي، بعيداً عن الوصفات الجاهزة.

ورغم نجاح الكتاب في تقريب الموضوع إلى القارئ، فإن اتساع محاوره قد يقود أحياناً إلى معالجة سريعة ونصائح عامة، كان يمكن تعزيزها بدراسات حالة وتمارين ومقاييس وأبحاث حديثة، بما يدعم خلاصة الكتاب بأن السعادة مهارة ومسار متكامل يتطلبان وعياً وجهداً متواصلين.

يقع الكتاب في 318 صفحة من القطع الكبير، وصدر عام 2026 عن الهيئة العامة السورية للكتاب، والتي وصفت الإصدار بأنه يستند إلى منظور علم النفس الإيجابي في بحث التفاؤل والأمل والتفكير الإيجابي وعلاقتها بجودة الحياة.

ومؤلفه الدكتور معمر نواف الهوارنة أستاذ في علم النفس بجامعة دمشق، له إنتاج في مجالات الصحة النفسية والسلوك والتواصل والانحراف والجريمة وتأهيل الأطفال، وتظهر الفهارس البحثية والمكتبية تعدد أعماله ومقالاته في موضوعات الرضا عن الحياة والصحة النفسية والسلوك الإنساني.