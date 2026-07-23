“مواقع السحاب”.. سردية إنسانية عن الغياب والفقد على خشبة أوبرا دمشق

دمشق-سانا

قدّم كورال غاردينيا مساء اليوم الخميس على مسرح دار أوبرا دمشق العرض الغنائي المسرحي مواقع السحاب، حيث ‏ارتفعت أصوات المؤديات بالهمس والندب والغناء وسط حركة جماعية تستعيد صور الغياب والانتظار والفقد، في عمل ‏يستند إلى نص للكاتبة والمخرجة آنا عكاش، ويقدَّم في سبعة مشاهد تمزج الغناء الجماعي بالحوار والأداء الحركي، مع ‏اعتماد المجموعة محوراً بصرياً وصوتياً للعرض.‏

نساء الزير يواجهن نار الثأر

يستمد مواقع السحاب مادته من حكاية الزير سالم، مستعيداً طغيان كليب والشرارة الأولى لحرب البسوس، بعد أن أصاب ‏كليب ناقة البسوس بسهم، وما أعقب ذلك من قرار جساس مواجهته، في قراءة معاصرة تربط الحكاية بثورات الشعوب ضد ‏الطغيان وسعيها إلى العدالة والحرية.‏

غير أن العرض وهو يعيد سرد الحكاية بصوت أبطالها الرجال، ينقلها إلى النساء اللواتي وقفن في هامش الرواية، وحاولن ‏إيقاف الحرب والثأر من دون أن يُسمع صوتهن، وتتوزع الأصوات بين السرد والخفوت والندب، لتكشف أثماناً دفعتها النساء ‏والأطفال في صراع لم يشاركوا في إشعاله.‏

وتناول العرض شخصية الجليلة العالقة بين زوجٍ مقتول وأخٍ قاتل، وما تحمله من وزر حرب لم تصنع قرارها، كما قدّم هند ‏زوجة الزير في مواجهة قرار قتل ابنته خشية العار، رابطاً بين شخصية الزير ووقائع القتل والفقد في العصر الحديث، ‏ومظهراً المفارقة بين عنف المحارب وهشاشته أمام خسارته الشخصية، وحضرت اليمامة ابنة كليب بوصفها امتداداً لدائرة ‏الثأر، مؤكدة أن العنف يعيد إنتاج نفسه حين تتحول الخصومة إلى حرب مفتوحة.‏

بين نار الثأر والعار

في المشهد الثاني، تظهر الجليلة رافضةً ظلم كليب، في مواجهة الوصية الشعبية: سالم لا تصالح، حيث يعيد العرض مساءلة ‏هذه الوصية، ليقلبها إلى نداء مضاد للثأر: صالح يا سالم، كُرمَى لأمك واليتامى والأرامل، فيما تحمل أم كليب ذاكرة الحرب ‏ووجوه ضحاياها.‏

وتبدو الجليلة عالقة بين طرفي الفاجعة، فهي زوجة القتيل وأخت القاتل، وتُحمّل وزر حرب لم تصنع قرارها، في صورة ‏تختصر معاناة نساء يجدن أنفسهن بين خصومات لا يملكن منعها، لكنهن يتحملن نتائجها.‏

أما هند، زوجة الزير، فتظهر في مواجهة نارها الداخلية بعد قرار الزير قتل ابنته خشية العار، ومن خلال هذا المشهد، يربط ‏العرض شخصية الزير بقتلة العصر، مستحضراً الجثث التي سحقتها الدبابات، وآلاف المفقودين، وما خلفته الحروب من ‏أرامل ويتامى.‏

ويكشف المشهد مفارقة قاسية، فالزير لا يبكي ضحايا الحرب، لكنه ينهار أمام ابنته ليلى بعد نجاتها، لتظهر المسافة بين ‏عنف المحارب وهشاشته الشخصية، وبين ما يراه خسارة تخصه وما يتجاهله من خسائر الآخرين.‏

وتحضر اليمامة، ابنة كليب، بوصفها امتداداً جديداً لدائرة الثأر، لتؤكد أن العنف يعيد إنتاج نفسه، وفي المواجهة بين الزير ‏وهمام، تنهار حدود القرابة والوفاء حين تتحول الخصومة إلى حرب مفتوحة لا تترك مكاناً للرحمة.‏

من الحكاية القديمة إلى سوريا

يربط العمل بين حكاية الزير سالم وما عاشته سوريا في زمن النظام البائد، مستحضراً القتل والفقد والدمار، من دون أن ‏يفصل بين مأساة الماضي وآلام الحاضر.‏

وفي ذروة العرض، ارتفع صوت الكورال مردداً: “سكابا يا دموع العين سكابا.. على شُهَدا سوريا وشبابا”، فتحولت الأغنية ‏إلى مرثية جماعية للشهداء والمفقودين والأمهات والأرامل، وإلى مساحة يلتقي فيها الحزن الشخصي بالذاكرة السورية.‏



‏ ‏الحكاية المغنّاة تنصف أصوات النساء

وأوضحت قائدة الكورال سفانة بقلة في تصريح لـ سانا، أن العمل يقدم تجربة فنية جديدة للمجموعة، فهو ليس مسرحاً بالمعنى ‏التقليدي، وإنما حكاية مغناة تستلهم أسلوب الحكواتي الشعبي، وتنقله إلى الخشبة عبر تقنيات الغناء والأداء الخاصة ‏بالكورال.‏

وأضافت أن فكرة العمل، التي طورتها بالتعاون مع الكاتبة آنا عكاش، تقوم على تناول قصة الزير سالم من منظور النساء ‏اللواتي عانين ويلات الحرب من دون أن يكون لهن دور في إشعالها، مبينة أن الرسالة الأساسية للعرض هي: اسمعوا النساء، ‏لما تحمله أصواتهن من شهادات صادقة عن ألم غالباً ما يجري تهميشه خلال الحروب.‏

ورأت بقلة أن مأساة الزير سالم تكشف كيف يمكن للإنسان أن يغرق في الثأر والانتقام حتى يتحول بدوره إلى ظالم، مشيرة ‏إلى أن النساء يمتلكن دوراً مهماً في رواية المأساة بأمانة، إذ ينشغلن غالباً بحماية الأطفال والأهل ومن يحببن، في وقت ‏ينشغل فيه الرجال بالبحث عن المجد والانتصار.‏

واختتم العرض بصرخة نسائية تعلن أن الأرض اكتفت من الحرب، وتدعو إلى الصلح والسلام، في نداء يعبر الأزمنة، ‏ويخرج من قلب الألم ليواجه منطق الثأر بصوت الحياة.‏

يُذكر أن كورال غاردينيا النسائي تأسس في دمشق عام 2016، واتخذ من الموسيقا وسيلةً لنشر السلام والتسامح وتقديم ‏أعمال فنية ذات بعد إنساني، ويأتي مواقع السحاب امتداداً لهذا التوجه؛ وهو حكاية غنائية من تأليف آنا عكاش وموسيقا سفانة ‏بقلة، وتدريب حركي لحنان شقير، وتصميم ملصق سهى غانم، أُنتجت بمنحة من المورد الثقافي، وقُدّمت أول مرة ضمن ‏مبادرة نسيج بدعم من اتجاهات– ثقافة مستقلة، وبالتعاون مع مساحات للتقاطع الثقافي.‏