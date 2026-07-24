محاضرة في ثقافي أبو رمانة تؤكد أن القراءة طريق إلى بناء الإنسان

دمشق-سانا‏

بين صفحات الكتب، يعيش القارئ تجارب تتجاوز حدود عمره، هي الفكرة التي حملتها محاضرة “في درب القراءة.. رحلة ‏في عوالم التغيير الذاتي”، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة اليوم الخميس، وقدمها المدرّس محمد نزار زرزور.‏

وأكد زرزور أن القراءة مشروع لبناء الإنسان لا مجرد وسيلة لاكتساب المعلومات، فهي تقوم على الفهم وجمع المعرفة ‏وحسن الاختيار والنقد، ليحمل القارئ أثر ما يقرأه فكراً وسلوكاً، مشيراً إلى أن ورود الأمر بالقراءة في بداية الوحي يؤكد ‏مكانتها مدخلاً إلى العلم والتقدم.

القراءة الواعية تصنع الوعي والنهوض

ورأى زرزور أن أثر القراءة لا يقاس بعدد الكتب التي ينهيها الإنسان، بل بما تحدثه في شخصيته وطريقة تفكيره، وبما ‏تحدثه من تغيير في الفكر والوعي، وتوقف عند قوله تعالى: ﴿اقرأ وربك الأكرم﴾، معتبراً أن المجتمعات التي تجعل المعرفة ‏أساساً لمسيرتها تكون أكثر قدرة على النهوض ومواجهة التحديات.

واستعرض المحاضر الازدهار العلمي للحضارة الإسلامية عبر حركة التأليف والترجمة والمكتبات وبيوت الحكمة، وحضور ‏القراءة الواعية في تجارب القادة والمبدعين؛ واستشهد بطروحات مفكرين كـ”مالك بن نبي، عبد الكريم بكار، مصطفى ‏محمود، وأحمد خيري العمري”، وبتجربة الروائي الأردني “أيمن العتوم” التي شكلت نموذجاً للصلة بين القراءة والإبداع.‏

القراءة: عقول تبنى وأثر يبقى

وفي هذا الصدد، دعا زرزور إلى اختيار الكتب بناءً على ميول القارئ واحتياجاته مع الانفتاح على نتاج كبار المفكرين، ‏مستعيداً مقولة عباس محمود العقاد بأن “القراءة تمنح الإنسان أكثر من حياة واحدة داخل عمره”، كما شدد على ضرورة ‏غرس هذه العادة منذ الصغر لدورها الجوهري في تنمية التركيز والتفكير النقدي، وتجنب الاستغراق في وسائل التواصل ‏الاجتماعي، والانتقال السريع بين مضامينها لما يسببه من تشتت وضعف في الانتباه.

واختتمت المحاضرة بالتأكيد أن إعادة الكتاب إلى الحياة اليومية تبدأ بتخصيص وقت ثابت للقراءة واختيار واعٍ لما يقرأه ‏الإنسان، حتى تتحول المعرفة من صفحات صامتة إلى أثر يظهر في السلوك والعمل.‏

الورقي والرقمي يتقاسمان طريق المعرفة

وأكد زرزور، في تصريح لمراسلة سانا حول مستقبل القراءة الإلكترونية، أن الكتاب الإلكتروني لا يلغي الورقي، وإنما ‏يتعايش معه، مبيناً أن لكل منهما استخداماته، وأن النسخ الإلكترونية تتيح خيارات أوسع للقراء في ظل ارتفاع تكاليف الكتب ‏وضيق المساحات السكنية.

ولفت إلى أن وسيلة القراءة ليست هي الأساس، بل استمرار الصلة بالكتاب، سواء كان ورقياً أم إلكترونياً، مع احترام حقوق ‏المؤلف والملكية الفكرية.

ويحمل زرزور إجازة في العلوم الطبيعية، ودرس في كلية الشريعة، كما يحمل دبلوم التأهيل التربوي، ويتابع دراسته في علم ‏الاجتماع، وعمل نحو عشر سنوات في التدريس والإشراف التربوي، وأسهم في تقديم محتوى تعليمي حضورياً وإلكترونياً، ‏إلى جانب تأسيس عدد من المكتبات العامة في المدارس والمساجد.‏