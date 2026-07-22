الزمن بين الفلسفة والفيزياء الحديثة في محاضرة بثقافي أبو ‏رمانة بدمشق

دمشق-سانا
هل الزمن حقيقة مستقلة تحكم الكون، أم أنه ينشأ من تغير الأشياء وعلاقاتها؟ هذا السؤال الفلسفي والعلمي ناقشه نائب رئيس الجمعية الكونية السورية أديب الخوري، خلال محاضرة بعنوان ما هو الزمن؟ استضافها اليوم الأربعاء المركز الثقافي العربي في أبو رمانة بدمشق، متتبعاً تطور المفهوم من فلسفة اليونان إلى الفيزياء المعاصرة.
الزمن المطلق والزمن العلائقي
وبيّن الخوري في المحاضرة أن فهم الزمن يقوم على تصورين؛ الأول جوهري يراه كياناً مستقلاً عن الأحداث، والثاني علائقي يعدّه ناتجاً من العلاقات والتغيرات بين الموجودات ولتبسيط الفكرة، شبّه الكون بجزيرة تبدو منفصلة عن سكانها، ثم يتضح أنها كائن حي يشكّل معهم منظومة واحدة.
وأوضح الخوري، أن الإنسان لا يقيس الزمن مباشرة، بل يقارن تغيراً بتغير آخر؛ فمدة الكسوف، مثلًا، تُقاس بحركة الساعة أو بانسياب الرمل، وفي المقابل، رأى نيوتن أن الزمن يجري بصورة مطلقة ومستقلة، قبل أن تعيد النسبية والفيزياء الكمومية النظر في هذا التصور.
هل يمكن وصف الكون بلا زمن؟
وتوقف الخوري عند معادلة ويلر–ديويت، التي ظهرت ضمن محاولات الجمع بين النسبية العامة وميكانيك الكم، ولا يظهر فيها الزمن متغيراً أساسياً موضحاً أن ذلك لا يعني نفي وجود الزمن، بل يطرح سؤالاً عن كونه عنصراً أولياً في الطبيعة أو خاصية ناشئة عن تفاعل مكونات الكون.
وربط هذه الإشكالية بمفارقات زينون حول الحركة، وبآراء الفيزيائي جوليان باربور الذي يرى أن مرور الزمن قد يكون تعاقباً لحالات مختلفة، في مقابل باحثين يؤكدون، أن مفهومي التغير والتطور يصعب فهمهما من دون الزمن.
رؤية روفيلي ووفاء لبحث راحل
وتناول الخوري رؤية الفيزيائي الإيطالي كارلو روفيلي، التي تستغني عن الزمن المطلق وتصف الظواهر من خلال العلاقات بين المتغيرات، مؤكداً أن الفيزياء الحديثة لا تنفي الزمن، بل تعيد النظر في طبيعته بوصفه خاصية قد تنشأ من العلاقات داخل الكون.
وحملت المحاضرة بعداً إنسانياً، حيث أوضح الخوري، أنها استكمال لبحث بدأه زميله الراحل موسى الخوري، الذي توفي قبل نحو ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن متابعة البحث تسهم في تعريف المتخصصين والطلاب بأحدث الأسئلة العلمية، وتشجع الشباب على التعمق في المفاهيم المجردة.
يشار إلى أن أديب الخوري باحث علمي، تخرج في قسم الرياضيات بجامعة دمشق عام 1993، وشغل سابقاً مهمة مدرس خبير فيها، وله عدد من الأبحاث والدراسات، وهو نائب رئيس الجمعية الكونية السورية، التي تأسست عام 1980 بهدف نشر المعرفة، وتشجيع الإبداع العلمي.