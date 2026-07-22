الزمن بين الفلسفة والفيزياء الحديثة في محاضرة بثقافي أبو ‏رمانة بدمشق

دمشق-سانا

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هل الزمن حقيقة مستقلة تحكم الكون، أم أنه ينشأ من تغير ‏الأشياء وعلاقاتها؟ هذا السؤال الفلسفي والعلمي ناقشه نائب ‏رئيس الجمعية الكونية السورية أديب الخوري، خلال محاضرة ‏بعنوان ما هو الزمن؟ استضافها اليوم الأربعاء المركز الثقافي ‏العربي في أبو رمانة بدمشق، متتبعاً تطور المفهوم من فلسفة ‏اليونان إلى الفيزياء المعاصرة‎.‎

الزمن المطلق والزمن العلائقي

وبيّن الخوري في المحاضرة أن فهم الزمن يقوم على تصورين؛ ‏الأول جوهري يراه كياناً مستقلاً عن الأحداث، والثاني علائقي ‏يعدّه ناتجاً من العلاقات والتغيرات بين الموجودات ولتبسيط ‏الفكرة، شبّه الكون بجزيرة تبدو منفصلة عن سكانها، ثم يتضح ‏أنها كائن حي يشكّل معهم منظومة واحدة‎.‎

وأوضح الخوري، أن الإنسان لا يقيس الزمن مباشرة، بل يقارن ‏تغيراً بتغير آخر؛ فمدة الكسوف، مثلًا، تُقاس بحركة الساعة أو ‏بانسياب الرمل، وفي المقابل، رأى نيوتن أن الزمن يجري ‏بصورة مطلقة ومستقلة، قبل أن تعيد النسبية والفيزياء الكمومية ‏النظر في هذا التصور‎.‎

هل يمكن وصف الكون بلا زمن؟

وتوقف الخوري عند معادلة ويلر–ديويت، التي ظهرت ضمن ‏محاولات الجمع بين النسبية العامة وميكانيك الكم، ولا يظهر ‏فيها الزمن متغيراً أساسياً موضحاً أن ذلك لا يعني نفي وجود ‏الزمن، بل يطرح سؤالاً عن كونه عنصراً أولياً في الطبيعة أو ‏خاصية ناشئة عن تفاعل مكونات الكون‎.‎

وربط هذه الإشكالية بمفارقات زينون حول الحركة، وبآراء ‏الفيزيائي جوليان باربور الذي يرى أن مرور الزمن قد يكون ‏تعاقباً لحالات مختلفة، في مقابل باحثين يؤكدون، أن مفهومي ‏التغير والتطور يصعب فهمهما من دون الزمن‎.‎

رؤية روفيلي ووفاء لبحث راحل

وتناول الخوري رؤية الفيزيائي الإيطالي كارلو روفيلي، التي ‏تستغني عن الزمن المطلق وتصف الظواهر من خلال العلاقات ‏بين المتغيرات، مؤكداً أن الفيزياء الحديثة لا تنفي الزمن، بل ‏تعيد النظر في طبيعته بوصفه خاصية قد تنشأ من العلاقات ‏داخل الكون‎.‎

وحملت المحاضرة بعداً إنسانياً، حيث أوضح الخوري، أنها ‏استكمال لبحث بدأه زميله الراحل موسى الخوري، الذي توفي ‏قبل نحو ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن متابعة البحث تسهم في ‏تعريف المتخصصين والطلاب بأحدث الأسئلة العلمية، وتشجع ‏الشباب على التعمق في المفاهيم المجردة‎.‎

يشار إلى أن أديب الخوري باحث علمي، تخرج في قسم ‏الرياضيات بجامعة دمشق عام 1993، وشغل سابقاً مهمة ‏مدرس خبير فيها، وله عدد من الأبحاث والدراسات، وهو نائب ‏رئيس الجمعية الكونية السورية، التي تأسست عام 1980 بهدف ‏نشر المعرفة، وتشجيع الإبداع العلمي‎.‎