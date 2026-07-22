المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ  22 من تموز 2026

دمشق:

1 – دورة تدريبية بعنوان (سلسلة صناعة الكتاب) في مقر اتحاد الكتاب العرب بالمزة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان (تحليل استراتيجي للأثر الأمني لآفة المخدرات)، يلقيها الأستاذ عمار فرهود، في المكتبة الوطنية السورية بساحة الأمويين، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – محاضرة ثقافية بعنوان (ما هو الزمن؟)، يقدمها الأستاذ أديب الخوري، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

4 – محاضرة ثقافية لليافعات بعنوان (وقتي لي)، تقدمها الأستاذة هبة بكورة، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

5 – مسرحية بعنوان (العمى)، يقدمها طلاب السنة الرابعة بقسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، على خشبة مسرح سعد الله ونوس في مقر المعهد بساحة الأمويين، الساعة الـ 6:00 مساءً.

6 – محاضرة بعنوان (العلامة محمد كرد علي وغوطة دمشق)، يقدمها الدكتور محمود الحسن، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

7 – عرض أفلام “صقر وكناريا، الشر المميت: احتراق، حكاية لعبة 5، موانا”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:15 مساءً.

حمص:

أمسية موسيقية بعنوان (ألحان ريفية)، تقدمها فرقة ذاكرة ومجموعة من العازفين والمغنيين، في مركز هارموني الثقافي بشارع الأظن، الساعة الـ 6:00 مساءً.

طرطوس:

1 – ورشات تدريبية للأطفال واليافعين تشمل الشطرنج، والقراءات القصصية، والأدب (الشعر)، بإشراف علي سلمون، وفاتن خميس، والدكتورة عبير يحيى، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، بدءاً من الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – ورشة كتابة إبداعية (تأليف قصص قصيرة) بإشراف قسم ثقافة الطفل، في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

3 – ورشة رسم تفاعلية للأطفال بعنوان (تعلم مبادئ الرسم)، يقدمها مدربو قصر الثقافة، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

4 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين “بامبي 2، سندريلا، والفيلم المترجم إيفان الفريد والأوحد”، في سينما كندي طرطوس الرئيسية، من الساعة الـ 10:30 صباحاً ولغاية الساعة الـ 5:15 عصراً.

5 – محاضرة بعنوان (مدخل إلى علم التوقيت)، يقدمها الدكتور سلمان ريا، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

6 – ورشة رسم للأطفال بالتعاون مع الملتقى الثقافي الخيري، في النافذة الثقافية بمشتى الحلو ، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

7 – زيارة تراثية لحرفة الحرق على الخشب تقدمها الحرفية دارين استنبولي في المركز الثقافي العربي بالقمصية، الساعة الـ 4:00 ظهراً.

8 – عرض مسرحي بعنوان (زفير ذاكرة)، تقدمه فرقة العراب للفنون المسرحية، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 6:00 مساءً.

اللاذقية:

1 – أنشطة رياضية وحركية في الجودو، وورشة عمل للدعم الاجتماعي، ونشاط مسرحي للأطفال، بإشراف المرشدة الاجتماعية هدى موسى، والأساتذة مجد معلا، وعلي ديوب، في المركز الثقافي العربي بعين الشرقية، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – نشاط تفاعلي بعنوان “النظافة”، تقدمه شيرين حسون وميساء الأسمر، في مكتبة الطفل بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – محاضرة بعنوان (شمسٌ لصحّة النساء – Vit D)، يقدمها الدكتور عدنان عيد، في قاعة المحاضرات في المركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

4 – ورشة عمل تفاعلية للناشئين بعنوان (قدرات عقلية)، تقدمها المهندستان رشا غصينة وواجدة جبور، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

5 – ورشة عمل فنية للناشئين بعنوان (خط)، يقدمها الخطاط سمير طريفي، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

حلب:

1 – محاضرة بعنوان “المرأة السورية.. شريك أساسي في بناء سوريا الجديدة”، تلقيها الأستاذة ماريا فواز العثمان في مدرسة الجبول بدير حافر، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – معرض فني جوال بعنوان (الزهور والسلام من حلب) يقدمه الفنان التشكيلي عبيدة قدسي والفنانة التشكيلية سوزان حسين في المركز الثقافي بأعزاز، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

3 – أمسية شعرية ونقدية بعنوان “بيادر الشعر (1)”، يشارك فيها الأدباء ميادة مكانسي، محمد اللجي، عبد الله بدلة، وفضل النائب، وتديرها الدكتورة بتول دراو، في مبنى اتحاد الكتاب العرب فرع حلب شارع بارون، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 – محاضرة بعنوان (مهارات المستقبل: ماذا يجب أن نتعلم اليوم لننجح غداً)، يلقيها الأستاذ الدكتور أحمد السيد عمر، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

5 – عرض أفلام: “صقر وكناريا، الشر المميت: احتراق، موانا، الصندوق الأسود، هوس، الشاطر” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

دير الزور:

1 – أمسية قصصية يشارك فيها كل من ليلى العبد الله وآية السيد وسلسبيل الجاسم، في فرع دير الزور لاتحاد الكتاب العرب في مساكن غازي عياش مقابل المتحف، الساعة الـ 8:00 مساءً.

2 – ورشة عمل بعنوان (تأثير الإعلام على الرأي العام)، يقدمها الأستاذ يوسف العوض، في المحطة الثقافية بالعشارة – صالة المؤسسة الاستهلاكية سابقاً، الساعة الـ 8:00 مساءً.

الرقة:

محاضرة زراعية بعنوان (مرض الفطريات لكرم العنب)، يقدمها عبد الرحيم محيمد العلي، في المركز الثقافي العربي بالجرنية، الساعة الـ 10:30 صباحاً.