لجنة التراث العالمي تدعو لحماية المواقع الفلسطينية وتؤكد بطلان الإجراءات الإسرائيلية

سيئول-سانا

اعتمدت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو أربعة قرارات خاصة بفلسطين، أكدت فيها صون مواقع التراث العالمي المدرجة على قائمة الخطر، وبطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع هذه المواقع ووضعها القانوني والتاريخي.

وذكرت وكالة وفا أن القرارات اعتُمِدت خلال الدورة الثامنة والأربعين للجنة المنعقدة في مدينة بوسان بجمهورية كوريا الجنوبية، وشملت مدينة القدس القديمة وأسوارها، والبلدة القديمة في الخليل، ودير القديس هيلاريون/تل أم عامر في غزة، وبتير: المشهد الثقافي جنوب القدس، مجددة التأكيد على الأهمية الدينية والثقافية الاستثنائية للقدس الشريف.

وأكدت اللجنة عدم شرعية أي تدابير إسرائيلية، بما فيها “القانون الأساسي” بشأن القدس، ودعت إلى إرسال بعثات رصد تفاعلي إلى القدس والخليل لتقييم حالة الصون وتقديم توصيات مهنية لحماية أصالة المواقع وقيمتها العالمية.

وحذر مندوب فلسطين لدى اليونسكو عادل عطية من أن الانتهاكات الإسرائيلية تأتي ضمن سياسة ممنهجة لتعزيز الاستيطان وتهويد القدس، مشيراً إلى الاعتداءات الأخيرة على الحرم الإبراهيمي، بما في ذلك أعمال إنشائية دون موافقة فلسطين أو التنسيق مع اليونسكو.

ودعا اليونسكو والدول الأعضاء إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية ووقف الانتهاكات ومحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على خرق الاتفاقيات الدولية.

وأكدت فلسطين أن حماية التراث الثقافي مسؤولية دولية جماعية، مشددة على ضرورة صونه من التدمير والتشويه والتزوير، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم.

واختتمت بالتأكيد على استمرار العمل مع اليونسكو والدول الأعضاء لتنفيذ القرارات وتوثيق الانتهاكات وحشد الدعم الدولي لحماية التراث الفلسطيني، في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي، ولا سيما في القدس المحتلة.