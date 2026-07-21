“ذاكرة البيادر”.. معرض يوثق التراث المادي واللامادي في ريف حمص

حمص-سانا

أقام ملتقى هارموني الثقافي، بالتعاون مع مطرانية السريان الأرثوذكس في حمص وحماة وطرطوس وتوابعها، اليوم الإثنين، معرض “ذاكرة البيادر” لتوثيق التراث المادي واللامادي في ريف حمص، وذلك في مقر الملتقى بحي الحميدية.‏

ويأتي المعرض، الذي تستمر فعالياته أربعة أيام، تتويجاً لجهود توثيقية امتدت على مدى سنوات، بهدف صون مكونات التراث المادي واللامادي في ريف حمص، وإبراز العادات والتقاليد التي شكّلت هوية المجتمع الريفي عبر الأجيال، وذلك من خلال عرض مقتنيات تراثية، وأفلام توثيقية، إلى جانب أمسيات فنية وموسيقية تجسد تنوع الموروث الثقافي في المحافظة.

يسلط المعرض الضوء على عدد من المحاور التراثية، في مقدمتها القهوة العربية المُرّة بوصفها رمزاً للضيافة والتواصل الاجتماعي، حيث يستعرض مراحل إعدادها وأدواتها ومكانتها في الحياة الريفية، إلى جانب عرض فيلم توثيقي يضم شهادات لشيوخ عشائر وأبناء المجتمع المحلي حول تقاليد الضيافة والمناسبات الاجتماعية. كما يوثق جوانب مختلفة من الحياة الريفية، تشمل الزراعة، والعمل الجماعي، والعادات الاجتماعية، والفنون والموسيقا الشعبية.

وأوضح المدير التنفيذي لملتقى هارموني الثقافي كامل عوض في تصريح لمراسل سانا، أن معرض “ذاكرة البيادر” يمثل مخرجات السنة الثانية من مشروع “إحياء”، الذي يعنى بتوثيق التراث المادي واللامادي في محافظة حمص.

وبين عوض، أن المشروع ركز في عامه الأول على مدينة حمص وأحيائها، بينما يتناول هذا العام الريف الحمصي بما يحمله من غنى ثقافي وتراثي.

وأوضح عوض، أن اختيار اسم “ذاكرة البيادر” جاء انطلاقاً من المكانة التي كانت تحتلها البيادر قديماً بوصفها ساحات يجتمع فيها الأهالي خلال موسم الحصاد، حيث يتشاركون العمل والطعام والسهر والفرح، مؤكداً أن المعرض يسعى إلى استعادة تلك الروح، وتوفير مساحة للقاء وإحياء التراث.

وأضاف أن المعرض يضم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية، تبدأ بعرض مخرجات مشروع “فنجان” المنفذ بالتعاون مع مؤسسة اتجاهات، تليها أمسية للزجل الشعبي من منطقتي القصير وربلة، ثم أمسية للموروث الموسيقي في جبال وغرب حمص، على أن تُختتم الفعاليات بأمسية مخصصة للموروث الشفهي والموسيقي في مناطق شرق حمص، بما فيها القريتين وصدد ومهين وغيرها.

من جانبه، أوضح مدير الموارد البشرية في ملتقى هارموني الثقافي إيليا كدر، أن العمل على المشروع بدأ بسلسلة مقابلات ميدانية مع أشخاص حافظوا على التراث في مختلف قرى ريف حمص، وشكلت هذه اللقاءات القاعدة الأساسية التي بُني عليها محتوى المعرض.

ولفت كدر إلى أن فريق العمل واجه عدداً من التحديات خلال تنفيذ المشروع، كان أبرزها اندثار جانب كبير من الموروث المادي، بما في ذلك الأدوات والمقتنيات القديمة، فضلاً عن صعوبة الوصول إلى الرواة وحفظة التراث في القرى، مؤكداً أن تعاون أبناء المناطق أسهم في توثيق جانب مهم من ذاكرة الريف الحمصي، بما يضمن حفظها ونقلها إلى الأجيال القادمة.

بدورها، بينت المتطوعة في ملتقى هارموني الثقافي هلا العلي، أن فكرة المعرض تقوم على إبراز تراث حمص والريف المحيط بها، وإظهار القيم المشتركة التي جمعت أبناء المدينة والريف، وفي مقدمتها التكافل الاجتماعي والتعاون، وتعريف الزائرين بهذا الإرث الثقافي الغني.

ويشكل معرض “ذاكرة البيادر” مساحة ثقافية تجمع بين التوثيق والعرض الفني، وتسهم في حفظ التراث المادي واللامادي لريف حمص، وربط الأجيال الجديدة بذاكرة المكان، من خلال إبراز التنوع الثقافي والاجتماعي الذي تميزت به قرى المحافظة، وترسيخ أهمية صون الموروث الشعبي باعتباره جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية.

ويأتي هذا المعرض ضمن الأنشطة الثقافية والتوعوية التي ينظمها ملتقى هارموني الثقافي، بالتعاون مع عدد من الجهات المجتمعية، بهدف تعزيز جهود صون التراث في ريف حمص، وإبراز العادات والتقاليد التي شكّلت هوية المجتمع الريفي.