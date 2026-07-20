الجواهرجي.. عودة سينمائية تجمع هنيدي ومنى زكي بعد 28 عاماً

دمشق-سانا

يستعد الفيلم المصري الجواهرجي لدخول دور العرض في 5 آب المقبل، بعد سلسلة من التأجيلات، جامعاً الفنانين محمد هنيدي ومنى زكي في بطولة سينمائية مشتركة للمرة الثانية بعد فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية الذي عرض عام 1998.

وأعلنت منى زكي عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك موعد طرح الفيلم في 5 آب، بالتزامن مع نشر الملصق الدعائي للعمل، فيما أدرج موقع السينما.كوم السادس من الشهر ذاته موعداً لعرضه في المملكة العربية السعودية، ما يشير إلى اختلاف مواعيد طرحه بين الأسواق.

حكاية زوجين يحاولان إنقاذ علاقتهما

ووفقاً لموقع السينما.كوم، تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول زوجين يلجآن إلى استشاري في العلاقات الزوجية، سعياً للحفاظ على حياتهما المشتركة، بعدما وقع الطلاق بينهما مرتين نتيجة خلافاتهما، وخوفاً من وقوعه للمرة الثالثة.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مؤلف الفيلم عمر طاهر قوله: إن الجواهرجي عمل اجتماعي كوميدي يناقش تفاصيل الأسرة المصرية، ومشكلات الزواج والطلاق، واستقرار العلاقة بين الزوجين، والوسائل التي تساعد على استمرارها، من خلال مواقف شخصية ومفارقات كوميدية متعددة.

وأوضح طاهر أن فكرة الفيلم بدأت بعد انتهائه من كتابة فيلم يوم مالوش لازمة، الذي عرض عام 2015، وأنه عرضها آنذاك على هنيدي فنالت إعجابه، قبل أن تبدأ عملية اختيار المشاركين في العمل.

ويؤدي هنيدي في الفيلم شخصية تاجر مجوهرات، فيما تجسد منى زكي شخصية زوجته، وتضعهما الأحداث أمام سلسلة من المشكلات والمواقف المحرجة التي تضغط على علاقتهما وتدفعهما إلى البحث عن حل لأزماتهما.

وتوضح هذه المعطيات أن مهنة الجواهرجي تشكل الخلفية التي تتحرك ضمنها الأحداث، بينما تتركز الحكاية الأساسية على العلاقة الزوجية المتأزمة، ومحاولات الطرفين استعادة التفاهم وتجنب نهاية الزواج.

عودة فنية بعد تأجيلات طويلة

وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط، يمثل الفيلم اللقاء السينمائي الثاني بين هنيدي ومنى زكي بعد نحو 28 عاماً على مشاركتهما في صعيدي في الجامعة الأمريكية، أحد الأفلام المرتبطة بظاهرة أفلام الشباب في السينما المصرية خلال تسعينيات القرن الماضي.

ونقلت الصحيفة عن الناقد الفني المصري محمد عبد الخالق أن عودة الفنانين إلى العمل معاً تحمل قيمة فنية وعاطفية لدى الجمهور، الذي ارتبط بظهورهما في بداية مسيرتهما، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التأجيل الطويل قد يمثل تحدياً، نظراً إلى تغير ذائقة المشاهد وإيقاع الأفلام بمرور الوقت.

وعن أسباب تأخر الفيلم، قال طاهر: إن التأجيل ارتبط بأمور خارجة عن إرادة صنّاع العمل، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية، بينما ذكرت صحيفة الوطن المصرية أن الفيلم مر بتأجيلات امتدت لأكثر من عامين قبل الاستقرار على عرضه ضمن موسم صيف 2026.

كما نقلت الشرق الأوسط عن طاهر قوله: إن المنافسة في موسم الصيف لا تمثل شغله الأساسي بقدر رغبته في أن يكون الفيلم قابلاً للبقاء في ذاكرة الجمهور، وأن يمتلك حضوراً يتجاوز موسم عرضه الأول.

رهان الثنائية الكوميدية

وفقاً لموقع السينما.كوم، تولى إسلام خيري إخراج الفيلم، وكتبه عمر طاهر بمشاركة يسر طاهر، ويضم طاقم البطولة محمد هنيدي ومنى زكي وأحمد السعدني ولبلبة وريم مصطفى وتارا عماد وعارفة عبد الرسول والفنان الراحل أحمد حلاوة.

ويضع الجواهرجي قبل عرضه رهانه على عودة ثنائية فنية ارتبط بها جمهور السينما المصرية، وعلى تناول موضوع الخلافات الزوجية ضمن قالب كوميدي اجتماعي، فيما يبقى تقييم تماسك المعالجة وأداء الممثلين وإيقاع الفيلم مرهوناً بعرضه كاملاً أمام الجمهور.