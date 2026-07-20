الرقة في مرثية شعرية لأحمد رشاد تستنطق الذاكرة والفقد

دمشق-سانا

“في بلدتي مات من عاش، وعاش من مات”، بهذه المفارقة يقف الشاعر السوري أحمد رشاد عند باب الرقة، مستعيداً مدينة تتجاور في ذاكرتها مياه النهر وأصوات الأسواق وصور الطفولة، فيما يتصاعد من ماضيها القريب الرماد والغياب.

يكتب أحمد رشاد في مجموعته “مصلوبٌ على باب الرقة” مرثية تتجاوز البكاء إلى مساءلة الذاكرة والمصير الإنساني، جاعلاً المدينة بطلة للقصيدة ومرآة لتجربة الفقد، حيث تتجاور صور النهر والخبز والماء والطفولة مع الدم والرماد والموت، في كشفٍ لتغلغل الدمار إلى تفاصيل الذاكرة.

بين التاريخ والخراب

يبني أحمد رشاد رؤيته الشعرية على التناقض بين ماضي الرقة وحاضرها، مستحضراً معالمها التاريخية وشخصياتها الحضارية في مقابل واقعها المثقل بالفقد، فتغدو القصيدة مساحة للمساءلة ومساحة للحنين.

ويظهر هذا التوجه في قصيدة “مصلوبٌ على بابها”، في صورة تختزل انقلاب القيم واختلاط الحياة بالموت، كما يستدعي الشاعر شخصيات تاريخية مثل هارون الرشيد وجعفر البرمكي، ليضع الذاكرة العباسية في مواجهة مشاهد الركام، ويوسع من دلالة النص، ويجعل الرقة معلقة بين صورتين: مدينة يحملها التاريخ والخيال، ومدينة جريحة تحاول القصيدة أن تستعيد ملامحها.

الرماد يطوق اللغة

يعتمد الديوان على لغة كثيفة مشحونة بالمجاز، تقوم على التراكم الصوري والإيقاع الداخلي، وتتكرر فيها مفردات الماء والرماد والخبز والنهر والدم والطفولة، فتشكل شبكة رمزية تربط بين الحياة المهددة والذاكرة المقاومة.

كما يكتب رشاد ضمن قصيدة التفعيلة، مستفيداً من التكرار والاستفهام والنداء في بناء موسيقا داخلية تعزز التوتر النفسي للنصوص، وتمنحها نبرة تتراوح بين الرثاء والاحتجاج.

وتتداخل الإشارات التراثية مع مفردات البيئة المحلية، فتحتفظ القصائد بخصوصيتها الرقاوية، من دون أن تنغلق على المكان وحده، إذ تتسع لتلامس تجارب إنسانية أعم تتصل بالفقد والخوف والبحث عن النجاة.

لا تقدم القصائد معانيها بصورة مباشرة، بل تبني دلالاتها عبر الإيحاء والمفارقة والرمز، وهذه الكثافة تمنح النص عمقه الفني.

الرقة معلقة بين الذاكرة والركام

رأى الأديب عيسى الشيخ حسن، في تصريح لسانا، أن عنوان الديوان يتجاوز الفرد إلى المدينة والذاكرة واللغة، إذ يصبح الصلب حالة ممتدة تبدو فيها الرقة معلقة على بابها، باحثة وسط الركام عن صورتها الأولى، فيما تتشكل القصيدة بين المدينة التاريخية التي يحملها الخيال والمدينة الجريحة التي تواجه نار الحاضر، في محاولة لاستعادة ما لا يمكن استعادته كاملاً.

وأشار الشيخ حسن إلى أن الخراب يتسلل من المشهد الخارجي إلى تفاصيل الحياة اليومية، بينما تتحول سلطة النظام البائد في بعض القصائد إلى استعارة تكشف الاستبداد والافتراس بعيداً عن المباشرة الخطابية، لافتاً إلى أن قوة الديوان تكمن في لغته الكثيفة وإيقاعه الداخلي، وتوظيفه التراث والرموز التاريخية ومفردات البيئة الرقاوية في مساءلة الواقع، بما يمنحه صدقه الإنساني وخصوصيته الجمالية.

الذاكرة تقاوم النسيان

مصلوبٌ على باب الرقة ينحاز إلى الذاكرة باعتبارها شكلا من أشكال المقاومة، فالقصائد تحاول الحفاظ على وجوه الغائبين وأسماء الأمكنة، وتمنح المدينة صوتاً يواجه النسيان ويستعيد حضورها رغم الفقد.

ويجعل هذا الانحياز من الشعر فعلاً يتجاوز التوثيق العاطفي إلى الدفاع عن الهوية، تصبح فيه استعادة النهر والأسواق والطفولة والموروث المحلي محاولة لحماية صورة الرقة من أن تختزل في الخراب وحده.

مصلوبٌ على باب الرقة من إصدارات دار سامح في السويد لعام 2026، ويقع في 82 صفحة من القطع المتوسط.

أما أحمد رشاد فهو شاعر وكاتب سوري من مواليد عام 1965 في قرية أعيوج بريف الرقة، تخرّج من قسم اللغة الإنكليزية بكلية الآداب، وعمل مدرساً للغة الإنكليزية، كما خاض تجربة في الصحافة امتدت نحو عشر سنوات، يكتب الشعر بالفصحى واللهجة الفراتية، وتحتل الرقة وبيئتها المحلية وذاكرتها الإنسانية مساحة بارزة في تجربته، كما صدر له “وادي الفيض” في الشعر الشعبي عام 1999، و”الذبيح يسير حياً” في الشعر الفصيح عام 2002، إضافة إلى مجموعات إلكترونية هي “السراب” و”هباري” و”انكسار اللون”.