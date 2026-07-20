النسيج والفنون التراثية يرويان حكاية الهوية السورية في معرض «ناس تكس» بدمشق

دمشق-سانا

جمعت فعاليات جناح وزارة الثقافة، في اليوم الثاني من معرض «ناس تكس» المقام بمدينة المعارض في دمشق، بين القيمة ‏المعرفية وجمال الفنون التراثية، من خلال محاضرة تناولت “تاريخ النسيج السوري وتطوره عبر العصور”، وعروض فنية ‏أحيت ألواناً من الموروث الثقافي غير المادي.‏

واستعرضت محاضرة «تاريخ النسيج السوري وتطوره عبر العصور» واحدة من أقدم الحرف التي حملت الإبداع السوري ‏إلى العالم، فيما قدمت مبادرة «تجمع صور من التراث» لوحات من المولوية ورقص السماح، امتزجت فيها الأزياء التقليدية ‏والرؤى البصرية المعاصرة مع ألحان وأغانٍ من التراثين الشامي والحلبي.‏

النسيج السوري.. تاريخ ضارب في القدم

وتناول الباحث خالد الفياض، مدير البيت التجاري في الاتحاد العام للحرفيين، خلال المحاضرة، المسيرة التاريخية لصناعة ‏النسيج ومراحل تطورها، منذ ابتكار الإنسان وسائل الغزل باستخدام الألياف النباتية والحيوانية، وصولاً إلى ما حققته هذه ‏الصناعة من مكانة عالمية بفضل دقتها وتنوعها.‏

وأوضح الفياض أن سوريا تعد من أقدم المناطق التي عرفت صناعة النسيج، مستشهداً بمكتشفات تعود إلى العصر الحجري ‏الحديث في مواقع الجرف الأحمر والمريبط وأبو هريرة، تضمنت إبراً عظمية وأثقالاً للأنوال.‏

كما استعرض تطور الصناعة في الحضارات السورية القديمة، وازدهار إنتاج الأقمشة في ورشات مدينتي إيبلا وماري، وفق ‏ما وثقته الألواح المسمارية، إضافة إلى إسهام الفينيقيين في صباغة الأقمشة بالأرجوان الملكي، ودور الحضارتين الآشورية ‏والآرامية في تطوير أساليب الحياكة ودمج الكتان بالصوف واستخدام الحرير البحري.‏

النسيج الدمشقي.. أصالة وهوية متجددة

وبيّن الفياض أن صناعة الحرير والديباج والسجاد بلغت مستويات متقدمة في العصور اليونانية والرومانية والبيزنطية، ‏مستفيدة من موقع تدمر على طريق الحرير ودورها في تبادل التقنيات والخبرات بين الشرق والغرب.‏

وأشار إلى استمرار ازدهار النسيج في العصر الإسلامي، ولا سيما من خلال نشاط «دور الطراز» في العهدين الأموي ‏والعباسي، وما اكتسبته هذه الصناعة من أهمية اقتصادية وثقافية وثقها عدد من المؤرخين، بينهم ابن خلدون والمقريزي.‏

وتطرق إلى تطور النسيج السوري في العهد العثماني على أيدي حرفيين سوريين، من بينهم يوسف الخوام وعبد المجيد ‏الأصفر، مستعرضاً أشهر أنواع الأقمشة التقليدية، كالداماسك والبروكار والديما والألاجة، وما تميزت به من زخارف نباتية ‏وهندسية، أبرزها الوردة الدمشقية وعش البلبل.‏

كما سلط الضوء على الحرف المرتبطة بالنسيج، ومنها الحياكة والصباغة والتطريز وصناعة الطرابيش والشالات، وعلى ‏تنوع الأزياء السورية تبعاً للمناطق والمناسبات والفئات الاجتماعية، بما يعكس غنى التراث الشعبي السوري.‏

وأكد الفياض، في تصريح لمراسل سانا، أن المشاركة في جناح وزارة الثقافة تهدف إلى توثيق الحرف التراثية وترسيخ ‏الهوية الوطنية، مشدداً على أن الحفاظ عليها مسؤولية ثقافية ووطنية، لما تختزنه من قيمة حضارية تجسد عمق التاريخ ‏وإبداع الإنسان السوري وقدرة هذه الحرف على الاستمرار والتطور.‏

عروض فنية تحيي الموروث السوري

وفي الجانب الفني، قدم «تجمع صور من التراث» لوحات من المولوية ورقص السماح، في عروض جمعت بين الأصالة ‏والتجديد، وعكست تنوع الفنون الشعبية السورية.‏

وأوضح مؤسس التجمع الباحث إدريس مراد، في تصريح مماثل، أن المشاركة تأتي امتداداً للمهرجان السنوي الذي يقيمه ‏التجمع في دار الأوبرا بدمشق، وتهدف إلى صون الموروث الثقافي السوري وإبراز غنى الهوية الوطنية.‏

وأشار مراد إلى أن التجمع يعمل، بدعم من وزارة الثقافة، على تقديم مختلف ألوان التراث السوري في المسارح والمعارض، ‏لافتاً إلى أن فعاليات المعرض الممتدة أربعة أيام تجمع فرقاً متخصصة لتقديم فنٍّ يعكس تنوع الموروث الثقافي السوري ‏وثراء مكوناته.‏

وتجسد مشاركة وزارة الثقافة في المعرض جانباً من جهودها الرامية إلى صون التراث الثقافي غير المادي، من خلال منصة ‏تجمع ألواناً منه في لوحة تؤكد عمق الهوية الوطنية السورية وتنوعها الإنساني والحضاري.‏