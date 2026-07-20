المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 20 من تموز 2026

دمشق:

1 – رحلة تثقيفية إلى المكتبة الظاهرية والمدرسة العادلية، تنظمها جمعية زهرة النارنج، والانطلاق عند جامع بدر الكائن في حي المالكي، من الساعة الـ 9:00 صباحاً وحتى الساعة الـ 12:30 ظهراً.

2 – ورشة عمل للأطفال بعنوان (تعلم أساسيات الرياضيات)، تقدمها الآنسة هنادي سحيطة، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – ورشة عمل بتدوير الأقمشة للسيدات، تقدمها السيدة ذكرى علي، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

4 -عرض فيلمي الأطفال “سونيك القنفذ” المترجم و”حظ” المدبلج في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4:00 عصراً والـ 6:00 مساءً.

5 – أمسية شعرية وموسيقية بعنوان (أبجدية الفرات وإيقاع الحصى)، يلقيها الشعراء خليل حمادة، وسفر عيسى، ومحمود العمر، وسعيد السراج، وماري العلي، وعمر الضران، بإدارة الشاعر عبد الحكيم الكدي ومرافقة عازف العود أحمد الشمطي، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5:00 عصراً.

6 – جلسة استماع ومناقشة موسيقية لسيمفونية موزارت رقم 40، تقدمها جمعية تناغم غاردينيا، في مقرها (باب توما – برج الروس)، الساعة الـ 5:00 عصراً.

7 – اليوم الختامي للبرنامج التدريبي “رحلة الابتكار والريادة المجتمعية”، تقدمه فرق عمل شبابية تتنافس لطرح حلول مبتكرة لتحديات مدينة دمشق، في قاعة الأمويين بفندق الشام، الساعة الـ 5:00 عصراً.

8 – محاضرة بعنوان (صانعات الأثر)، تلقيها الإعلامية فاطمة حبش، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

9 – ملتقى أدبي بعنوان (الشباب الشهري الثالث)، يديره الشاعر الشاب عمر أورفه لي، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:30 عصراً.

10 – عرض أفلام “الشر المميت: احتراق، حكاية لعبة 5، موانا”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:15 مساءً.

ريف دمشق:

1 -بطولة شطرنج لمدينة قطنا، يقيمها المركز الثقافي العربي في المدينة بالتعاون مع مركز التدريب التربوي، في مقر المركز، الساعة الـ 9:00 صباحاً.

2 – ورشة عمل فنية للأطفال بعنوان (صُنّاع الإبداع)، تقدمها المعلمة لامعة حجازي، في قاعة المركز الثقافي العربي بجيرود، الساعة الـ 9:30 صباحاً.

3 – حفل تأبين بمناسبة مرور أربعين يوماً على وفاة الفنان التشكيلي سهيل أبو حمدان، في مدرج المحطة الثقافية بجرمانا، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 – تظاهرة سينمائية بعنوان (سينما الشباب)، تشمل عرض أربعة أفلام قصيرة هي “ماستر سين” و”لحظة مسروقة” و”على الحافة” و”غرفة المسدس”، في نادي سينما جرمانا حي القريات، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حمص:

1 – جلسات توعوية بعنوان (مخاطر الألغام ومخلفات الحرب)، يقدمها المركز الثقافي في تلكلخ بالتعاون مع الدفاع المدني، في صالة الجامع بقرية العريضة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

2 – معرض تراثي بعنوان “ذاكرة البيادر”، يقدمه ملتقى هارموني الثقافي، في مقر الملتقى الكائن بحي الحميدية (شارع الأظن)، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حماة:

عرض فيلم “أحلام المدينة” من إخراج محمد ملص، ضمن برنامج أيام الأفلام الطويلة، في صالة السعد بمدينة مصياف، الساعة الـ 6:00 مساءً.

إدلب:

أمسية شعرية بعنوان “حرف وزيتون”، يحييها الشعراء عبد العزيز الصوراني، وأحمد شحود، وأحمد مراد، وخالد الفجر، وعبد الكريم الشيخ، ويوسف زرزور، وعلا المصطفى، على مسرح المركز الثقافي بإدلب، الساعة الـ 6:00 مساءً.

طرطوس:

1 – ورشة مسرح تفاعلية للأطفال واليافعين بإشراف أطلال الحلبي، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – ورشة تفاعلية للأطفال بعنوان (تعلّم مبادئ الشطرنج)، من تدريب الأستاذ ممدوح جديد والأستاذ عدنان سمعان، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – عرض أفلام الأطفال والعائلة “حديقة العجائب، أمنية، بادينغتون”، في سينما كندي طرطوس الرئيسية، من الساعة الـ 10:30 صباحاً ولغاية الساعة الـ 5:15 عصراً.

4 – ورشة تفاعلية حول “مهارات لعبة الشطرنج” بإشراف قسم ثقافة الطفل، في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

5 – ورشة قراءات قصصية موجهة للأطفال واليافعين بإشراف منال سليم، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

6 – محاضرة تثقيفية بعنوان (التواصل الفعال في إدارة الموارد البشرية)، تقدمها الدكتورة سنيورة عبد الكريم العلي، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

7 – عرض فيلم تراثي بعنوان (صرخة من عمريت)، تأليف وإخراج الدكتورة غادة زغبور، يليه ندوة حوارية عن الفيلم مع الدكتور محمد رئيف هيكل، في المركز الثقافي بالدريكيش، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

8 – ورشة توعوية بعنوان (حول الجفاف)، يقدمها فرع الهلال الأحمر السوري، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

9 – عرض موسيقي تقدمه فرقة كورال المنارة التابعة لمنظمة التنمية السورية، في المركز الثقافي بالدريكيش، الساعة الـ 7:00 مساءً.

اللاذقية:

1 – ورشات عمل وأنشطة تفاعلية ضمن النادي الصيفي المجاني للأطفال، يقدمها فريق “مهارات الحياة”، في المركز الثقافي العربي بعين الشرقية، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – نشاط لذوي الهمم بعنوان (مهارات حسية)، يقدمه المهندسون واجدة جبور، محمد خضور، ميسون غيا، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – العرض الموسيقي الفصلي لطلاب البيانو، يقدمه طلاب المركز الوطني للموسيقا، في مسرح المركز الثقافي باللاذقية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حلب:

عرض أفلام: “صقر وكناريا، الشر المميت: احتراق، موانا، الصندوق الأسود، هوس، الشاطر” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.