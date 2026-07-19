إصدارات حديثة تتنوع بين علوم القرآن والدراسات اللغوية والفقهية ‏وأدب الطفل والرواية

دمشق-سانا



تنوعت الإصدارات الحديثة التي ترصدها سانا أسبوعياً، بين أدب الطفل والدراسات اللغوية والفقهية والرواية وعلوم القرآن الكريم، مقدمة موضوعات تلبي اهتمامات شرائح مختلفة من القراء.



وشملت الإصدارات القرآن الكريم وبهامشه الوقف والابتداء، وعملاً قصصياً وشعرياً موجهاً للأطفال، وكتباً في النحو والفقه الشافعي، إلى جانب روايتين تناولتا أسئلة النفس والوجود وقضايا السجون والاختفاء القسري والتحولات الاجتماعية والسياسية.

القرآن الكريم وبهامشه الوقف والابتداء

الإعداد والجمع: الشيخ عبد الرحمن علي الريس

الناشر: دار الغوثاني للدراسات القرآنية، دمشق، 2026.‏

إصدار قرآني يضم المصحف الشريف برواية حفص عن عاصم وبالرسم العثماني، مع بيان مواضع الوقف والابتداء في ‏الهوامش، بما يعين القارئ على سلامة التلاوة وفهم المعاني.‏

حظي الإصدار بتقديم وتدقيق علمي من رئيس مجلس إدارة الدار الدكتور يحيى الغوثاني، بمشاركة الدكتور محمد الأهدل.‏

آه… لو أصبح نجمة

الكاتبة: هيام حسام ضويحي

الرسوم: دعاء الزهيري

الناشر: الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، 2026.

عمل قصصي وشعري موجّه للأطفال، يجمع بين السرد والأبيات الشعرية، ويأخذ القراء الصغار في رحلة مفعمة بالخيال والدهشة، بلغة مبسطة وأسلوب محبب يسهمان في تنمية وعي الطفل الثقافي وتعزيز شغفه بالمطالعة.

الكافية مع الوافية في معرفة ما في الكافية

صاحب المتن: العلامة ابن الحاجب المصري

الشرح والدراسة: فرمان حيدر

الناشر: دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 2026.

يعد كتاب “الكافية” من أبرز المتون التعليمية في النحو العربي، ووضعه العلامة ابن الحاجب المصري المتوفى سنة 646 للهجرة.

ويجمع الإصدار بين متن “الكافية” وشرح “الوافية في معرفة ما في الكافية”، الذي أعده الباحث والمدرس فرمان حيدر من مدينة لاهور الباكستانية، مقدماً مادة علمية تسهم في تيسير دراسة القواعد النحوية وفهمها.

الأنوار لأعمال الأبرار

المؤلف: جمال الدين يوسف بن إبراهيم الأردبيلي الشافعي

الناشر: دار الفيحاء للطباعة والنشر والتوزيع، 2026.

يصنف كتاب “الأنوار لأعمال الأبرار” ضمن المؤلفات المختصرة المعتمدة في الفقه الشافعي، ويتناول مسائل العبادات والمعاملات والنوازل المرتبطة بحياة المكلف اليومية.

ألّف الكتاب الفقيه جمال الدين يوسف بن إبراهيم الأردبيلي الشافعي، المتوفى نحو سنة 779 للهجرة، وهو من علماء مدينة أردبيل في إقليم أذربيجان التاريخي.

صدرت الطبعة في خمسة مجلدات، متضمنة حاشيتي الحاج إبراهيم الكمشري.

رواية حجر أسيوط

المؤلف: غانم بو حمود

الناشر: دار كوزال للنشر والتوزيع، تركيا، 2026.

تتسم الرواية بطابع فلسفي، وتدور أحداثها في أجواء غامضة تمزج بين الحقيقة والوهم والعقل والعاطفة.

وتطرح الرواية من خلال حوارات شخصياتها، تساؤلات فكرية ووجودية تتصل بالنفس البشرية، وتدفع القارئ إلى إعادة النظر في عدد من الأفكار والمسلّمات.

رواية زوار الفجر

المؤلف: جمال المسالمة

الناشر: دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، 2026.

تندرج الرواية التي تقع في 138 صفحة، ضمن أدب السجون، وتتناول قضايا الاعتقال والتعذيب والمحاكمات الصورية والاختفاء القسري في ظل الأنظمة الديكتاتورية.

وتتطرق الرواية إلى مصير الأطفال المرافقين لآبائهم المغيبين، من خلال حبكة متخيلة تستلهم ظروفاً سياسية واجتماعية عاشتها مجتمعات خضعت للقمع والاستبداد.