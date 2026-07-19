المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 19 من تموز 2026

دمشق:

1 – افتتاح البرنامج التدريبي الموسيقي المخصص لليافعين والشباب ضمن أكاديمية YES، في مقر بطريركية السريان الأرثوذكس بباب توما، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – مشاريع تخرج سينوغرافي لطلاب السنة الرابعة في المعهد العالي للفنون المسرحية، عن نصوص صموئيل بيكيت وفرناندو أربال وإلمر رايس، في استديو الدكتور شريف شاكر بمقر المعهد في ساحة الأمويين، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – ورشة عمل بعنوان (فن الإكسسوار)، تقدمها الأستاذة سيرين الحمصي، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

4 – دورة تدريبية بعنوان (التربية الراشدة)، تقدمها الأستاذة منال بيطار، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 4:00 عصراً.

5 – عرض فيلمي الأطفال المترجم “منتزه العجائب”، والمدبلج “أمنية”، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4 عصراً والـ 6 مساءً.

6 – افتتاح معرض للكتاب، ينظمه المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، بالتعاون مع دار سفير للنشر، في مقر المركز الساعة الـ 5:00 عصراً.

7 – جلسة حوارية بعنوان (النسيج القيمي)، ضمن نشاطات منتدى دمشق الثقافي، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

8 – محاضرة بعنوان (دور المجتمع في صناعة الاستقرار في سوريا الجديدة)، يلقيها الدكتور ياسر العيتي، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

9 – محاضرة بعنوان (مستقبل التصميم والتصوير الرقمي في عصر الذكاء الاصطناعي)، يقدمها المدرب وسيم زبادنه، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5:00 عصراً.

10 – ورشة عمل تأسيسية بمبادئ اللغة الفرنسية لطلاب الأول الإعدادي بعنوان (تأسيسية بمبادئ اللغة الفرنسية)، تشرف عليها الأستاذة أمل العودة، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:30 عصراً.

11 – عرض أفلام “الشر المميت: احتراق، حكاية لعبة 5، موانا”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:15 مساءً.

ريف دمشق:

1 – ورشة تعليمية للأطفال بعنوان (الشطرنج: متعة وتفكير)، في المركز الثقافي العربي بجيرود، الساعة الـ 9:30 صباحاً.

2 – جلسة حوارية بعنوان “من أنا؟ رحلة لاكتشاف الذات”، يقدمها الأستاذ سعيد محمد، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في قطنا، الساعة الـ 5:00 عصراً.

3 – حفل افتتاح المكتبة العامة في مدينة معضمية الشام، ضمن مبنى مجلس المدينة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

درعا:

محاضرة بعنوان (تيسير اللغة العربية وتحبيبها إلى الأجيال)، يقدمها الدكتور محمد خير الجنادي، في مركز إنعاش الريف ببلدة نوى، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

حمص:

1 – جلسة توعية بعنوان (مخاطر الألغام ومخلفات الحرب)، يقدمها المركز الثقافي في تلكلخ بالتعاون مع الدفاع المدني، في مبرة قرية الزارة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 – أمسية قراءة ومناقشة لرواية “موت مؤجل” يقدمها الكاتب الدكتور عاصم تركي الشهابي، بمشاركة الأديبة عبير النحاس، والدكتور ثائر عودة، و الناقد أحمد هلال، في صالة اتحاد الكتاب بحمص شارع الغوطة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حماة:

1 – عرض الفيلم الروائي الطويل جيران، في افتتاح عروض برنامج السينما الطويلة، في صالة السعد بمدينة مصياف، الساعة الـ 6:00 مساءً.

2 – محاضرة ثقافية بعنوان (نحو مجتمع آمن)، يقدمها الأستاذ محمود عاشور، في مديرية الثقافة بحماة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

إدلب:

ندوة تمكينية بعنوان (استراتيجيات التحضير الذكي للامتحانات)، يقدمها الدكتور محمد فيصل الناجي، في المركز الثقافي بإدلب، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

طرطوس:

1 – ورشة تفاعلية للأطفال بعنوان (تعلم مبادئ الحساب الذهني)، من تدريب الأستاذة جيهان زيدان في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 9:00 صباحاً.

2 – ورشة قراءة تفاعلية للأطفال من سلسلة أساطير الشرق بعنوان (نصيحة لا تنسى)، في المكتبة الأهلية بقرية الجروية، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – عرض أفلام الأطفال: “السنافر” مدبلج، و”إيفان الفريد من نوعه”، و”الأسد الملك” مترجمين، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والـ 12:30 ظهراً، والـ 5:15 عصراً.

4 – لوحة راقصة للأطفال بعنوان (نبض سوري)، في المركز الثقافي العربي بالدريكيش، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

5 – قراءات قصصية للأطفال بعنوان (الكلب الصياد)، تقدمها مدارس الأحد، في النافذة الثقافية بمشتى الحلو، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

6 – افتتاح دورة الصولفيج السنوية لتعلم قراءة وغناء النوتة الموسيقية، في مقر جمعية أصدقاء الموسيقا في نهاية جسر الجمعية السكنية، خلف مدرسة نبيل حماد بمدينة طرطوس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

7 – معرض فني تشكيلي بعنوان “صيف الدريكيش 2026″، للفنانة التشكيلية دعاء عبود، في المركز الثقافي بالدريكيش، الساعة الـ 12:30 ظهراً.

8 – عرض مسرحي بعنوان (حديقة الحيوانات)، يقدمه الأخوان ملص، في كافيه شبابيك بطرطوس، الساعة الـ 6:00 مساءً.

9 – جلسة توعوية يقدمها الهلال الأحمر، في المركز الثقافي بالدريكيش، الساعة الـ 6:00 مساءً.

اللاذقية:

1 -أنشطة خط ورسم ضمن النادي الصيفي للأطفال، بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – حفل مخصص للطلاب المتقدمين في المركز الوطني للموسيقا، ضمن افتتاح فعالية البيانو لعام 2026، على مسرح المركز الثقافي باللاذقية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حلب:

1 – أمسية فنية غنائية بعنوان (في حضرة التراث)، تقدمها فرقة روح بقيادة الأستاذ بهجت سرور بمشاركة نخبة من الفنانين، في صالة جين بمدينة عفرين، الساعة الـ 3:30 عصراً.

2 – محاضرة بعنوان (هوية الثقافة الوطنية بين عهدين وعالمين)، يلقيها الكاتب والمفكر محيي الدين اللاذقاني، في دار الكتب الوطنية في حلب، الساعة الـ 6:00 مساءً.

3 – عرض أفلام: “صقر وكناريا، الشر المميت: احتراق، موانا، الصندوق الأسود، هوس، الشاطر” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

دير الزور:

1 – ورشة عمل بعنوان (ارسم هويتي الوطنية)، يقدمها الأستاذ مناف المحيمد، في المركز الثقافي العربي بالقورية، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

2 – ندوة ثقافية بعنوان (دور طلبة الجامعة في البناء الثقافي)، يشارك فيها رئيس اتحاد الطلبة سعد جعفر بدير الزور والشاعر محمود التركي، في المركز الثقافي العربي بدير الزور (دوار السبع بحرات)، الساعة الـ 8:30 مساءً.