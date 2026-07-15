محاضرة في ثقافي العدوي تستعرض جماليات اللغة العربية ودقة بنيتها الدلالية

3X3A2118 محاضرة في ثقافي العدوي تستعرض جماليات اللغة العربية ودقة بنيتها الدلالية

دمشق-سانا

سلّط الباحث محمود علي الضوء على محطات من جماليات اللغة العربية وبنيتها الدلالية، مؤكداً أن إتقانها بدقة يشكل ركناً أساسياً في حماية الهوية وتعزيز التواصل بين الأجيال، وذلك خلال محاضرة، أمس الأربعاء، في المركز الثقافي العربي بالعدوي بعنوان “محطات في أم اللغات”.


دقة البنية وثراء الدلالة

3X3A2116 محاضرة في ثقافي العدوي تستعرض جماليات اللغة العربية ودقة بنيتها الدلالية

استهل علي محاضرته باستعراض عدد من أسماء الله الحسنى من دون تنقيط، قبل أن يتناول مكانة اللغة العربية بوصفها لغة القرآن الكريم، مبيناً أن جمالها لا يقتصر على البلاغة والإيقاع، بل يمتد إلى دقة بنيتها وثراء دلالاتها. كما استعرض التركيب اللغوي والصرفي لعدد من المفردات، موضحاً أصول بعض الكلمات ودلالاتها، ومنها لفظ الجلالة “الله”، ولفظا “الرحمن” على وزن «فَعْلان» الدال على الامتلاء والشمول، و”الرحيم” على وزن «فَعِيل» الدال على الثبات والاستمرارية.

المثنيات والمثلثات والأضداد

وتوقف الباحث عند المثنيات والمثلثات في العربية، موضحاً أن المثنيات تطلق على الأسماء الدالة على شيئين متلازمين، بينما تشير المثلثات إلى الكلمات التي تتفق في الحروف والترتيب الصرفي، وتختلف معانيها بتغير الحركة، مثل: الأب والأبّ، والبَرّ والبُرّ، والبَطالة والبِطالة ما يجسد دقة العربية في التعبير عن المعاني.

3X3A2111 محاضرة في ثقافي العدوي تستعرض جماليات اللغة العربية ودقة بنيتها الدلالية

كما تناول ظاهرة الأضداد، مبيناً أن كثيراً من المفردات تتعدد معانيها بحسب السياق، وعرض نماذج من الكلمات التي يشيع الخلط بينها، مثل الجنة والجُنّة والجِنّة، والحَمْل والحِمل، والخطأ والخِطء، موضحاً الفروق الدلالية بينها.

الحروف والفروق وتصويب الأخطاء

وتحدث علي عن الحروف العربية وترتيبها الألفبائي والمعجمي، والفروق الدقيقة بين ألفاظ تُستعمل على أنها مترادفة، مثل الصفة والنعت، والحق والحقيقة، والسؤال والاستفهام، والخطأ والغلط، والتلقين والتعليم، مؤكداً أن لكل لفظ دلالته الخاصة التي تميزه عن غيره.

3X3A2127 محاضرة في ثقافي العدوي تستعرض جماليات اللغة العربية ودقة بنيتها الدلالية

واختتم محاضرته بتصويب عدد من الأخطاء الشائعة في الاستعمال اليومي، منها استخدام كلمة “مبروك” بدلاً من “مبارك”، والعبارة المتداولة “كذب المنجمون ولو صدقوا”، موضحاً أن الصواب لغوياً هو “كذب المنجمون ولو صدفوا”.

تأتي المحاضرة ضمن سلسلة فعاليات ينظمها المركز الثقافي العربي بالعدوي تحت عنوان “الشام حاضنة للغة العربية”.

3X3A2113 محاضرة في ثقافي العدوي تستعرض جماليات اللغة العربية ودقة بنيتها الدلالية
3X3A2125 محاضرة في ثقافي العدوي تستعرض جماليات اللغة العربية ودقة بنيتها الدلالية
3X3A2127 1 محاضرة في ثقافي العدوي تستعرض جماليات اللغة العربية ودقة بنيتها الدلالية

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