منهج السالك في طبعة جديدة.. استعادة حديثة لمرجع نحوي راسخ

دمشق-سانا

يُعد كتاب منهج السالك إلى ألفية ابن مالك، المعروف بشرح الأشموني على ألفية ابن مالك، من المراجع الراسخة في الدراسات النحوية العربية، إذ ظل على مدى قرون حاضراً في حلقات العلم والمعاهد الشرعية والجامعات، لما تميز به من سعة في تناول مسائل النحو والصرف، ودقة في عرض الخلافات، ووضوح في تفسير أبيات الألفية.

ولا تنبع قيمة الكتاب من كونه شرحاً لأبيات ابن مالك فحسب، بل من قدرته على تحويل متن شعري شديد الإيجاز إلى مادة تعليمية وتحليلية تكشف أصول المسائل النحوية، وتعرض آراء العلماء ووجوه الاستدلال والترجيح، بما يخاطب طالب العلم والباحث المتخصص معاً.

طبعة حديثة بضبط علمي

الكتاب الذي وضعه الأشموني قبل نحو خمسة قرون، صدر حديثاً في دمشق عن دار ابن كثير، في طبعة جديدة تقع في خمسة مجلدات، بتحقيق العلامة محمد محيي الدين عبد الحميد، أحد أبرز من خدموا التراث النحوي العربي، وقد اعتنى المحقق بضبط النص، وتخريج الآيات القرآنية والشواهد الشعرية، وتعيين قائلي الأبيات وبحورها، وإعراب الشواهد، وشرح العبارات المشكلة، وتوضيح مواضع الاستدلال.

كما ألحق المحقق بالكتاب عمله “واضح المسالك إلى تحقيق منهج السالك”، الذي قدم فيه إيضاحات وفوائد تعين القارئ على فهم بعض المواضع الدقيقة، وتسهم في تيسير المادة وربط شواهدها بمصادرها.

منهج يوسّع الألفية

اعتمد الأشموني في شرحه على تفسير أبيات الألفية، وتفصيل ما أجمله ابن مالك، وإضافة التنبيهات والاستدراكات اللازمة لاستكمال المسائل وإزالة ما قد يلتبس على القارئ، كما عرض آراء المدرستين البصرية والكوفية، مع ميل واضح إلى اختيارات المدرسة البصرية، وناقش الأقوال وحججها، مرجحاً ما رآه أقرب إلى أصول العربية.

واستند المؤلف إلى مصادر لغوية متعددة، في مقدمتها القرآن الكريم وقراءاته، والحديث الشريف، والشواهد الشعرية العربية، بوصفها مادة أساسية لإثبات القواعد وشرح وجوه الإعراب والكشف عن تنوع الاستعمال العربي.

بين النقد والريادة النحوية

بالمقارنة مع شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك، الذي يميل إلى الاختصار والوضوح التعليمي المباشر، يتوسع الأشموني في عرض الخلافات والتعليلات والتنبيهات، ما يمنح كتابه قيمة لدى الباحثين وطلاب المراحل المتقدمة، وإن جعل بعض مواضعه أكثر كثافة على المبتدئ.

وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهها بعض معاصري الأشموني إلى عدد من آرائه، وفي مقدمتهم المؤرخ شمس الدين السخاوي في كتابه الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ظل الشرح معتمداً عند دارسي النحو لما يقدمه من مادة واسعة، وترتيب متماسك، وقدرة على جمع الأقوال وتحليلها.

وبذلك حافظ منهج السالك إلى ألفية ابن مالك على مكانته إلى جانب شروح ابن عقيل وابن الناظم وابن هشام، بوصفه شرحاً يقدم مستوى موسعاً من التحليل، ويتيح للقارئ الاطلاع على جانب واسع من التراث النحوي ومناهج الاستدلال فيه.

خلفية عن المؤلف

ومؤلف الكتاب هو أبو الحسن نور الدين علي بن محمد الأشموني 838-929هـ/1435-1523م، أحد علماء النحو والفقه والأصول والمنطق في المدرسة المصرية الشامية، ولد في نواحي قناطر السباع بمصر، وتعود نسبته إلى مدينة أشمون بدلتا النيل، ثم انتقل إلى القاهرة، حيث حفظ القرآن الكريم وألفية ابن مالك، وتتلمذ على الكافيجي في النحو وابن الجزري في القراءات، قبل أن يتصدر للتدريس والقضاء.

ومن أبرز مؤلفاته شرح ألفية ابن مالك، ونظم المنهاج، وشرح نظم المنهاج، ونظم جمع الجوامع، ونظم إيساغوجي في المنطق، وحاشيته على كتاب الأنوار.