قراءة سورية معاصرة لنص “حديقة الحيوانات” على خشبة المسرح الحر

دمشق-سانا

قدّم الأخوان أحمد ومحمد ملص اليوم الأحد على خشبة مسرح جمعية المسرح الحر بدمشق عرضهما المسرحي “حديقة الحيوانات” المقتبس عن نص الكاتب الأمريكي إدوارد ألبي، في تجربة جمعت بين قوة النص الكلاسيكي ورؤية إخراجية معاصرة، وقدّمت أول حضور للعمل أمام جمهور واسع ضمن فضاء مسرحي متكامل.

كلاسيكية عالمية برؤية سورية

ينتمي نص “حديقة الحيوانات” الذي كتبه ألبي عام 1958 إلى أبرز أعمال المسرح الأمريكي الحديث ومسرح العبث، ويتناول قضايا الاغتراب والعزلة واستحالة التواصل بين البشر. وفي هذه النسخة، قدّم الأخوان ملص معالجة مكثفة للنص الأصلي، مع إعادة صياغة تفاصيله لتقترب من البيئة السورية عبر رموز وإسقاطات معاصرة حافظت على البنية الفكرية للنص ومنحت العرض خصوصيته.

صراع على مقعد… وصراع على الوجود

دارت أحداث المسرحية حول لقاء عابر بين رجلين في حديقة عامة: الأول كاتب مسرحي من الطبقة الوسطى يعيش حياة هادئة بعد فقدان عمله ومروره بتجربتي اعتقال زمن النظام البائد، والثاني ممثل شاب وحيد يبحث عن أي شكل من أشكال التواصل بعد فقدان شريكته.

وتحوّل الحوار تدريجياً إلى مواجهة نفسية وفكرية تتصاعد حدّتها مع محاولات الرجل الثاني زعزعة استقرار الأول ودفعه إلى مواجهة ذاته، ليغدو المقعد رمزاً للأمان والامتياز الاجتماعي وحق الإنسان في الوجود، وتنتهي المسرحية بخاتمة مأساوية تكشف عمق العزلة التي يعيشها الفرد داخل المجتمع.

أسئلة إنسانية تتجاوز المكان

طرح العرض أسئلة حول الوحدة والاغتراب والعلاقة بين الإنسان ومحيطه، مؤكداً أن المجتمع قد يتحول إلى “حديقة حيوانات” يعيش فيها الأفراد متجاورين لكن كل منهم سجين عالمه الخاص، مع إعادة إبراز ثيمة التعايش والاعتراف المتبادل بين البشر رغم غياب التفاهم الكامل.

انتقال من “مسرح الغرفة” إلى الخشبة

أوضح الفنان أحمد ملص أن انتقال العرض من فضاء “مسرح الغرفة” إلى خشبة المسرح منح التجربة بعداً جديداً، فيما أكد الفنان محمد ملص أن اتساع الفضاء المسرحي وتفاعل الجمهور أسهما في إثراء التجربة وتغيير إيقاعها.

وكرّم مجلس إدارة جمعية المسرح الحر الأخوين ملص بمنحهما العضوية الشرفية وشهادتي تقدير، حيث عبّرا عن امتنانهما للجمعية، مؤكدين أن التكريم في الوطن يحمل قيمة معنوية خاصة بعد مسيرة تجاوزت عقدين من العمل المسرحي داخل سوريا وخارجها.

امتداد لتجربة “مسرح الغرفة”

يأتي العرض امتداداً لتجربة “مسرح الغرفة” التي أطلقها الأخوان ملص عام 2008 داخل منزلهما في دمشق، والتي أعادا إحياءها بعد انتصار الثورة السورية وعودتهما من فرنسا، ويُعد تقديم “حديقة الحيوانات” على خشبة جمعية المسرح الحر أول نشاط للجمعية مع مجلس إدارتها الجديد، وبداية مشروع يهدف إلى تقديم نصوص عالمية برؤى محلية.

وتُعد جمعية المسرح الحر، التي تأسست عام 1956 على يد الفنان عبد اللطيف فتحي، واحدة من أقدم الهيئات الفنية في سوريا، وتعمل في مجالات التمثيل والموسيقا والغناء، وتهدف إلى صقل المواهب وتعزيز حضور المسرح في الحياة الثقافية.