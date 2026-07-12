توثيق انتهاكات سجن تدمر… خطوة لحماية الذاكرة الوطنية وترسيخ السلم الأهلي

دمشق -سانا



سلّطت الندوة التي نظمتها مديرية الثقافة في دمشق بالتعاون مع مؤسسة زيد بن ثابت، اليوم الأحد، الضوء على أهمية توثيق الانتهاكات التي شهدها سجن تدمر في عهد النظام البائد، بوصفها خطوة محورية في حفظ الذاكرة الوطنية ودعم مسار العدالة الانتقالية بما يعزّز السلم الأهلي ويمنع تكرار المآسي التي عاشها السوريون خلال العقود الماضية.

قراءة في تجربة السجن وآثارها الممتدة

أدار الندوة المحامي محمد المعتصم عرار تحت عنوان: “سجن تدمر… أسرٌ في الماضي وتهديدٌ في الحاضر” في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، وتناولت أربعة محاور رئيسية، استُهلّت باستعراض آليات الاعتقال السري وظروف السنوات الأولى داخل السجن، وما رافقها من تغييب قسري واستقبال عنيف للمعتقلين، إضافة إلى توظيف البنية المعمارية للسجن في فرض العزلة والرقابة وتحطيم معنويات السجناء.

كما ناقشت الندوة سياسة التعذيب الممنهج، والمجازر والإعدامات، ووسائل الصمود التي ابتكرها المعتقلون للحفاظ على إنسانيتهم، إلى جانب سياسات التجويع والحرمان من العلاج والزيارات التي اتبعها النظام البائد بحق المعتقلين .

وتطرقت الندوة إلى التحديات التي واجهها الناجون بعد الإفراج عنهم، وفي مقدمتها الملاحقة الأمنية، والحرمان من الحقوق المدنية، وصعوبات الاندماج المجتمعي، فضلاً عن الآثار النفسية المستمرة، مؤكدةً أهمية دور المجتمع والمؤسسات الحقوقية في توثيق الشهادات ودعم الناجين ضمن مسار توثيق الانتهاكات.

توثيق الذاكرة الوطنية ومسار العدالة الانتقالية

أوضح رئيس رابطة الناجين من سجن تدمر، بهاء الدين الخطيب الحسني، أن الندوة تأتي لإحياء ذكرى المجازر والانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد بحق المعتقلين في سجني تدمر وصيدنايا، وتسليط الضوء على معاناة آلاف الضحايا الذين امتدت سنوات اعتقال بعضهم إلى ربع قرن.

وأشار الحسني إلى أن الهدف الجوهري يتمثل في تثبيت الذاكرة الوطنية المرتبطة بمرحلة الثمانينيات وما تلاها، والعمل بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية من أجل توثيق الانتهاكات، وصولاً إلى تحقيق العدالة الانتقالية وتعزيز السلم الأهلي والإسهام في بناء سورية مستقرة.

وقال الحسني: إن الغاية ليست فتح جراح الماضي، بل التأكيد أن الحق لا يموت، وأن العدالة هي الطريق الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة بناء الدولة.

شهادة من داخل المعتقل

قدّم الدكتور رضوان أحمد العمري، وهو معتقل سابق في سجن تدمر وحاصل على بكالوريوس في طب الأسنان، شهادة شخصية عن تجربته بعد اعتقاله عام 1981 عقب انتهاء خدمته العسكرية، متحدثاً عن ظروف التحقيق والاحتجاز وما شهده من ممارسات التعذيب والإعدامات داخل السجن.

وبيّن العمري أنه أمضى سنوات الاعتقال في العمل الدعوي وتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية، قبل أن يستعرض جانباً من المشاهد التي عايشها وما خلّفته من آثار نفسية وجسدية على المعتقلين، مؤكداً أن نقل هذه الشهادات يهدف إلى صون الحقيقة وحفظ ذاكرة الأجيال.

وأشار إلى أن الرسالة الأساسية تتمثل في حماية ما تحقق من تحولات، وصون سوريا من تكرار التجارب المريرة التي دفعت ثمنها أجيال كاملة.

يُعد سجن تدمر أحد أكثر السجون شهرة في تاريخ سورية الحديث، بعدما ارتبط لعقود بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان شملت الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والإعدامات، ولا سيما خلال ثمانينيات القرن الماضي، وقد أصبح توثيق ما جرى داخله جزءاً أساسياً من ملفات الذاكرة الوطنية، في إطار الجهود الرامية إلى كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وترسيخ مبادئ عدم التكرار.