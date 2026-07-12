إصدارات سورية حديثة

دمشق-سانا

تنوعت الإصدارات السورية والعربية الحديثة التي ترصدها سانا أسبوعياً بين الدراسات الدينية والفكرية والتراثية والأدبية، مقدمةً طيفاً واسعاً من الموضوعات والقضايا.

وشملت هذه الإصدارات كتباً تناولت النفاق وتزكية النفس، ومسائل العقيدة الإسلامية، والتحولات الفكرية والإنسانية، إلى جانب مؤلفات وثّقت فن خيال الظل وحفظت نصوصه التراثية، وأعمالاً مسرحية عالجت هموم الإنسان المعاصر، فضلاً عن رواية إفريقية تناولت رحلة المجتمعات التقليدية نحو الاستقلال والتحرر.

كتاب: ضفة النفاق والمنافقين

المؤلف: الإمام أبي بكر الفريابي والإمام ابن قيم الجوزية

دار النشر : مكتبة دار البيان دمشق 2026

نبذة عن الكتاب: يجمع الكتاب بين رسالتين قيّمتين تتناولان صفات النفاق والمنافقين للتحذير منها؛ الرسالة الأولى للإمام أبي بكر الفريابي ( 301 هـ)، والرسالة الثانية للإمام ابن قيم الجوزية ( 751 هـ)، وقد صدرت هذه الطبعة باعتناء الشيخ محمود بن أحمد الزويد لتُقدّم للمكتبة الإسلامية دليلاً إيمانياً مبسطاً يعين القارئ على تزكية نفسه.

كتاب : الخيمياء الكبرى: سر النار الأولى

المؤلف : المفكر والباحث عماد دعبول

دار النشر : كنعان للدراسات والنشر دمشق 2026

نبذة عن الكتاب : يعد الكتاب إصداراً فكرياً وفلسفياً مميزاً للمفكر والباحث العربي السوري عماد دعبول، الملقب بـ “ابن الفيض”، حيث يستكشف الكتاب جوهر التحول الفكري والإنساني عبر قراءة تأملية عميقة لمفهوم “الخيمياء”، إذ يطرحها كرمز لتحول النفس البشرية والبحث عن أصل المعرفة، وليس مجرد علم قديم لتحويل المعادن.

كتاب : خيال الظل: تاريخ ونصوص

المؤلف: الباحث السوري حسين سليم حجازي

دار النشر : نينوى للدراسات والنشر والتوزيع دمشق 2026

نبذة عن الكتاب : يعد الكتاب موسوعة تراثية وبحثية شاملة تتألف من سبعة مجلدات، استغرق مؤلفها قرابة أربعة وعشرين عاماً من البحث والجمع والتدقيق لإنجازها؛ حيث يتناول العمل توثيقاً تاريخياً مفصلاً لفن مسرح خيال الظل الشعبي العريق، جامعاً بين الدراسة النظرية والنصوص المسرحية التراثية المرتبطة بهذا الفن ليكون مرجعاً فريداً يحفظ هذا الإرث الثقافي من الاندثار.

رواية :الأشياء تتداعى

المؤلف : الكاتب النيجيري تشينوا أتشيبي

الترجمة: حنان علي

دار النشر: المدى للنشر والتوزيع بغداد 2026

نبذة عن الرواية: تعد الرواية تحفة أدبية عالمية صاغها الكاتب النيجيري الشهير تشينوا أتشيبي لتروي قصة صراع المجتمع الإفريقي التقليدي مع المستعمر وتقدم صياغة واضحة وسلسة باللغة العربية لأحد أهم كلاسيكيات الأدب الإفريقي الحديث.

كتاب: مختصر شرح الفقه الأكبر

المؤلف :مصلح الدين مصطفى بن خير الدين الحنفي

عناية: الباحث حسام حسين الحمد

دار النشر : الفيحاء للنشر والتوزيع دمشق2026

نبذة عن الكتاب: يعد الكتاب من المصنفات الاعتقادية الوجيزة والميسرة لطلاب العلم، حيث قام فيه العالم الحنفي مصلح الدين مصطفى بن خير الدين الحنفي (المتوفى سنة 1025 هـ) باختصار كتاب “منح الروض الأزهر” للملا علي القاري، والذي يشرح متن الفقه الأكبر المنسوب للإمام أبي حنيفة، متجنباً في هذا الاختصار التطويل والمباحث المتشعبة ليقرب زبدة المسائل الاعتقادية للقارئ.

كتاب : مسرحيات منحازة

المؤلف: الأديب والمسرحي السوري عبد الكريم عمرين

دار النشر : كنعان للدراسات والنشر والتوزيع دمشق2026

نبذة عن الكتاب: يشكل مجموعة مسرحية تضم أربعة نصوص تتنوع بين المونودراما والديودراما، كتبت بطريقة فنية وإنسانية للتعبير عن قضايا الواقع وهموم الإنسان المعاصر.