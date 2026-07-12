المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 12 من تموز 2026

دمشق:

1 – دورة تدريبية بعنوان “خط النستعليق العربي الفارسي للمستوى المبتدئ” يقدمها الأستاذ مصطفى النجار في مركز الرقيم للخط العربي والفنون والتراث بحي ركن الدين، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

2 -ورشة عمل بعنوان “فن الإكسسوار” تشرف عليها الأستاذة سيرين الحمصي في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

3 – محاضرة بعنوان “الأمن الرقمي” (للإناث فقط)، تقدمها الأستاذة هبة جبه جي في المركز الثقافي العربي ببرزة الساعة الـ 3:00 عصراً.

4 -محاضرة بعنوان “التآلف بين البشر رغم اختلاف طباعهم” تقدمها الأستاذة منيرة المنصوري في المركز الثقافي العربي بالميدان الساعة الـ 4:00 عصراً.

5 – محاضرة بعنوان “تصدير الخضروات والفواكه بين الواقع والطموح” يقدمها الأستاذ طارق خضر في المركز الثقافي العربي بالعدوي الساعة الـ 4:00 عصراً.

6 – عرض فيلمي الأطفال المترجمين: “دورا ومدينة الذهب المفقودة” و”سبونج بوب: سبونج يلوذ بالفرار” في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4 عصراً والـ 6 مساءً.

7 – دورة تدريبية بعنوان “توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم”، تقدمها المهندسة عفاف الطباخ في مركز الرقيم بدمشق (ركن الدين مقابل جامع أبو النور)، الساعة الـ 5:00 عصراً.

8 – ندوة بعنوان “سجن تدمر.. أسر في الماضي وتقييد في الحاضر”، يشرف عليها الدكتور رضوان العمري والأستاذ بهاء الخطيب في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

9 – مسرحية بعنوان “حديقة الحيوانات” يقدمها الأخوين ملص على خشبة جمعية المسرح الحر بالمزرعة، شارع الملك العادل، الساعة الـ 6:00 مساءً.

10 – حلقة كتاب لمناقشة مؤلف “أمراض وسائل التواصل الحديثة” للكاتب جان كلود لارشيه، ترجمة عبير حمود في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة الساعة الـ 6:00 مساءً.

11 – دورة تدريبية بعنوان “دورة تحضير الطلاب لفحص كلية الفنون” تقيمها الجمعية الثقافية السريانية في مقرها الساعة الـ 6:00 مساءً.

12 – عرض أفلام “الشر المميت: احتراق، حكاية لعبة 5، صقر وكناريا، موانا”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:15 مساءً.

ريف دمشق:

1 -ورشة تعليمية للأطفال بعنوان “الشطرنج: متعة وتفكير” يقدمها الأستاذ يحيى الصالح في المركز الثقافي العربي بجيرود (قاعة المركز) الساعة الـ 9:30 صباحاً.

2 -جلسة حوارية بعنوان “اكتشف ذاتك من خلال علاقاتك” يقدمها الأستاذ سعيد محمد بالتعاون مع فريق قطنا دار السلام في المركز الثقافي العربي بقطنا (قاعة المحاضرات) الساعة الـ 5:00 عصراً.

3 -ورشة عمل بعنوان “البحور الشعرية والقوافي” يقدمها الشاعر عمر أورفه لي في المحطة الثقافية بجرمانا (البلدية الجديدة – جانب مركز خدمة المواطن) الساعة الـ 6:00 مساءً.

حمص:

1 -أصبوحة شعرية تقيمها مديرية الثقافة في حمص بالتعاون مع رابطة الوادي للثقافة والفنون، يشارك فيها الشعراء فايزة معماري، عزيز سارة، سمير سارة، زياد حداد، عفيف بيطار، وسيم سلوم، منيف كنوزي، وغسان ديب في صالة جمعية بلدة المشتاية الساعة الـ 11:30 صباحاً.

2 – لقاء حواري بعنوان “ما وراء المألوف.. كيف أعادت ثائرة تفاصيل قدرها من المنزل إلى رتبة نقيب” مع السيدة هلال الكن ويحاورها الكاتب فراس النجار في مقر رابطة الخريجين الجامعيين بحمص الساعة الـ 6:30 مساءً.

حماة:

1 -نشاط سينمائي للأطفال، بمناسبة أسبوع ثقافة الطفل، في مديرية الثقافة بحماة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 -فعالية مجتمعية وندوة حوارية بعنوان “حكاية الفقد” بمناسبة ذكرى مجزرة التريمسة، تقيمها مديرية ثقافة حماة بمدرج مديرية الثقافة الساعة الـ 3:00 ظهراً، وفي مدرسة البلدة الساعة الـ 7:00 مساءً.

طرطوس:

1 – لقاء عام وحواري مع الفاعلين في الشأن الثقافي، تنظمه مديرية العلاقات الثقافية في وزارة الثقافة، بالمركز الثقافي العربي في طرطوس، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 -ورشات للأطفال واليافعين تشمل الخط العربي، ومهارات التواصل، والتوعية حول الوقاية من اللايشمانيا، بإشراف الأساتذة محمد كوسا، وعلي شاليش، وميار حسن، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 -ورشة رسم للأطفال لتعلم رسم الحيوانات بطرق مبسطة، وزيارة تفاعلية إلى مكتب البيئة للتوعية بمفهوم البيئة ودورها، بإشراف المهندس محمود صالح وقسم ثقافة الطفل، في المركز الثقافي بالدريكيش، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

4 -ورشات وقراءات تفاعلية للأطفال تشمل سلسلة أساطير الشرق (الجزء العادل)، في المكتبة الأهلية بقرية الجروية، وتعلم مبادئ الحساب الذهني، بإشراف الأستاذة جيهان زيدان، في قصر الثقافة بصافيتا، من الساعة الـ 9:00 والـ 10:00 صباحاً.

5 – عرض أفلام الأطفال والأسرة المترجمة: “مغامرة ريفر دانس الرسومية”، و”طريق الكلب إلى الوطن”، و”رحلات الدكتور دوليتل”، في صالة سينما الكندي، الساعة الـ 10:30 صباحاً والـ 12:30 ظهراً والـ 5:15 عصراً.

6 -حلقة كتاب بعنوان “الإعلام والاتصال الدولي”، تقدمها الآنسة ردينا مارينا في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

7 -قراءات قصصية للأطفال بعنوان “الغراب والثعلب” بالتعاون مع مدارس الأحد في المركز الثقافي بمشتى الحلو، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

8 -ورشات وجلسات استماع للأطفال تشمل إعادة تدوير توالف المنزل، والتوعية بأهمية العلم في الصغر، بإشراف فريق مهارات الحياة وقسم ثقافة الطفل، في المركز الثقافي العربي بالقمصية، الساعة الـ 11:30 صباحاً.

اللاذقية:

1 – حلقة كتاب ومهارات لغوية بعنوان “كيف أكتب قصة” تقدمها إلهام سبع الليل في دار الثقافة باللاذقية الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – ناد صيفي يتضمن “خطاً ورسماً” يقيمه مكتب ثقافة الطفل في المركز الثقافي العربي بجبلة (قاعة المحاضرات) الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – محاضرة بعنوان “من التحرير إلى التعبير و من البناء إلى العطاء” تقدمها نبال طالب في المركز الثقافي العربي بجبلة (قاعة المحاضرات) الساعة الـ 11:30 صباحاً.

4 – محاضرة بعنوان “هندسة الوعي بين الانحدار والبناء” يقدمها الدكتور ماهر جميل بايزيد في دار الثقافة باللاذقية الساعة الـ 7:00 مساءً.

حلب:

عرض أفلام: “صقر وكناريا، حكاية لعبة 5، موانا، أعِدْها، هوس، واحد تاني” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهرا ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

دير الزور:

1 -أصبوحة شعرية بعنوان “الطفل الشاعر” تقدمها فاطمة عبدالله عبد الغني في المحطة الثقافية بالعشارة (صالة المؤسسة الاستهلاكية سابقاً) الساعة الـ 10:30 صباحاً.

2 – أمسية شعرية بعنوان “دموع في الغربة” يقدمها الشاعر علي خالد الشيخ في المركز الثقافي العربي بالميادين الساعة الـ 6:00 مساءً.

3 – ورشة عمل بعنوان “جدد طاقتك وتخلص من التوتر بالرياضة” يشرف عليها فريق المركز التطوعي في المركز الثقافي بالقورية التابع لمديرية الثقافة بدير الزور، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 – محاضرة بعنوان “الذكاء الاصطناعي وضبط اللغة العربية: بين الأمانة والآلة” يقدمها الدكتور قاسم القحطاني في المركز الثقافي العربي بدير الزور (دوار السبع بحرات) الساعة الـ 8:00 مساءً.