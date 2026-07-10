المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 10 من تموز 2026

المفكرة الثقافية 1 1 المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 10 من تموز 2026

دمشق:

1 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين “بطاريق مدغشقر” و “ربانزل”، في صالة سينما كندي دمر، الساعة ال 4:00 عصراً.

2 -عرض مسرحية الأطفال “خفيف وظريف”، لفرقة عمو سعيد، على خشبة مسرح الخيام، الساعة الـ 5 مساءً.

3 – افتتاح المعرض الفني التشكيلي الجماعي “دمشق تجمعنا”، في غاليري ذي خان وسط شارع مدحت باشا، مقابل مدخل مكتب عنبر، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 – حوار جماعي مفتوح ومبادرة “Meet & Great” مع كاتب ومقدم برنامج “الجهبذ” صانع المحتوى بشر نجار، في فضاء “منزول” الثقافي، الساعة الـ 7.00 مساءً.

5 – عرض أفلام “الشر المميت: احتراق، حكاية لعبة 5، موانا”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:15 مساءً.

ريف دمشق:

عرض نتاج ورشة الكتابة في بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة الـ 5:00 عصراً.

حماة:

1 – عرض فعالية عالم سينما الصغار، ضمن أسبوع ثقافة الطفل، في المركز الثقافي العربي بمصياف، الساعة الـ 5 عصراً.

2 – عرض فيلم الرسوم المتحركة “فوق”، في صالة سينما سلمية، الساعة الـ 8 مساءً.

طرطوس:

عرض فيلمي الأطفال المدبلجين “الديناصور الطيب، الروبوت البري”، في سينما كندي طرطوس، من الساعة الـ 10:30 صباحاً ولغاية الساعة الـ 5:15 عصراً.

حلب:


1 – ندوة توعوية عن مخاطر المخدرات بعنوان “قرارك يصنع مستقبلك” يلقيها الدكتور أحمد مروان حنينو، في المركز الثقافي بمخيم النيرب، الساعة الـ 6 مساءً.

2 – عرض أفلام: “صقر وكناريا، حكاية لعبة 5، موانا، مهرج في حقل ذرة، هوس، واحد تاني”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

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