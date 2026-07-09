فعالية توعوية في جرمانا حول خطورة المخدرات وسبل حماية الشباب

ريف دمشق-سانا

شهد المركز الثقافي في جرمانا اليوم الخميس محاضرة توعوية بعنوان “المخدرات آفة المجتمع ‏ومسؤولية الجميع” قدّمها المحامي والمستشار القانوني أسامة عريج، بحضور عدد من المهتمين ‏بالشأنين القانوني والاجتماعي.‏

وركّزت المحاضرة على تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات وآثارها الصحية والاجتماعية ‏والقانونية والاقتصادية، ولا سيما على فئة الشباب الأكثر عرضة للتأثر، وذلك في إطار الجهود ‏الرامية إلى الحد من انتشار هذه الآفة، كما أبرزت أهمية دور الأسرة والمؤسسات التربوية والثقافية، ‏بوصفها خط الدفاع الأول في الوقاية، إلى جانب نشر التوعية القانونية، وتفعيل الشراكة المجتمعية ‏لحماية الأمن الاجتماعي والاستقرار العام.‏

خطر المخدرات ومسؤولية المجتمع

استهلّ عريج حديثه بتعريف المخدرات وأنواعها الأكثر انتشاراً، موضحاً أن هذه الآفة لم تعد مجرد ‏سلوك فردي منحرف، بل تحوّلت إلى تهديد مباشر لأمن المجتمع واستقراره، وأكد أن آثارها تطال ‏الصحة الجسدية والنفسية، والبنية الاجتماعية والاقتصادية، مشدداً على أن مواجهتها تتطلب وعياً ‏مبكراً، وتعاوناً بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والثقافية والجهات القانونية المختصة، بما يعزز ‏المسؤولية المجتمعية في الحد من انتشارها.‏

‏ الأبعاد القانونية والردع التشريعي

وتناول عريج الأحكام القانونية المتعلقة بتجريم التعاطي والترويج والحيازة والاتجار بالمخدرات، ‏مبيناً أن القانون السوري يتعامل مع هذه الجرائم بصرامة نظراً لخطورتها، ويضع عقوبات رادعة ‏تهدف إلى حماية المجتمع، كما أوضح أن المسؤولية القانونية تمتد لتشمل كل من يساهم أو يساعد ‏أو يتستر، مؤكداً أن نشر الوعي القانوني بين الشباب يسهم في تجنّب الوقوع في المخاطر ويعزز ‏ثقافة المسؤولية المشتركة.‏

الوقاية ودور المؤسسات التربوية والثقافية

وركّز المحاضر على أهمية الوقاية المجتمعية من خلال تعزيز الرقابة الأسرية، وتفعيل دور ‏المدارس والجامعات والإعلام والفعاليات الدينية في نشر التوعية، إضافة إلى إقامة فعاليات ثقافية ‏مستمرة تستهدف الشباب، وأكد ضرورة توفير بيئة داعمة تحدّ من عوامل الانحراف، وأن التثقيف ‏المبكر يشكل حجر الأساس في حماية الأجيال من الوقوع في دائرة التعاطي.‏

وشهدت المحاضرة تفاعلاً لافتاً من الحضور الذين طرحوا أسئلة حول آليات اكتشاف التعاطي ‏المبكر، وطرق التبليغ ودور الجهات المختصة في التعامل مع الحالات المختلفة، وأعرب عدد من ‏المشاركين، منهم محمد ياسين وكامل الرفاعي، عن استفادتهم من المعلومات المقدمة، مؤكدين أهمية ‏توسيع نطاق هذه الأنشطة لتشمل ورشات عمل ودورات تدريبية موجهة للشباب.‏

المتعاطي بين العلاج والمسؤولية

وأوضح عريج في تصريح لـ سانا، أن المتعاطي يُنظر إليه كمريض يحتاج إلى الدعم والعلاج ‏والاحتواء، مشيراً إلى ضرورة مراقبة السلوكيات والعلامات الفيزيائية المرتبطة بالتعاطي، وأن ‏الهدف هو حماية المجتمع، ومدّ يد العون للمتعاطي لتمكينه من تجاوز محنته.‏

ويواصل المركز الثقافي في جرمانا تنظيم فعاليات توعوية تسهم في بناء مجتمع واعٍ وقادر على ‏مواجهة التحديات، وتعزز الشراكة المجتمعية بوصفها خطوة أساسية للحد من انتشار المخدرات ‏وصون أمن المجتمع واستقراره.‏