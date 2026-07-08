حصاد السينما في النصف الأول من العام… عشرة أفلام عربية وعالمية ترسم ملامح المشهد السينمائي

دمشق-سانا

شهد النصف الأول من عام 2026 مشهداً سينمائياً اتسم بتنوع لافت في الموضوعات والأساليب، واصلت فيه الإنتاجات التجارية الكبرى وأفلام الخيال العلمي حضورها الجماهيري، بالتوازي مع صعود أعمال مستقلة أعادت الإنسان وقضاياه إلى قلب الشاشة.

وبين الدراما النفسية، والسينما السياسية، والأفلام الوثائقية، والرسوم المتحركة الموجهة للبالغين، برزت مجموعة من الأعمال التي حظيت باهتمام نقدي واسع وأسهمت في رسم ملامح الموسم السينمائي حتى منتصف العام.

ويستند هذا الحصاد إلى مراجعات وتقارير نقدية نشرتها منصات سينمائية عالمية متخصصة، في مقدمتها فارايتي وهوليوود ريبورتر، إضافة إلى سكرين ديلي وإندي واير والغارديان، ويركز على الأفلام التي حظيت بحضور نقدي بارز أو أثارت نقاشاً فنياً خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني حتى نهاية حزيران 2026، بغض النظر عن حجم إيراداتها في شباك التذاكر.

السينما العربية… الإنسان في قلب الحكاية

• الجاكراندا

المخرج: حسن فرحاني (الجزائر)

النوع: وثائقي

يستعيد الفيلم العلاقة بين الذاكرة الشخصية والتحولات الاجتماعية، عبر معالجة تنتمي إلى السينما التأملية، وهو ما لفت اهتمام مجلة كاييه دو سينما الفرنسية التي أشادت بلغته البصرية الهادئة وقدرته على تحويل التفاصيل اليومية إلى تأملات إنسانية.

• خروج آمن

المخرج: محمد حماد (مصر)

النوع: دراما اجتماعية

يقدم الفيلم صورة واقعية للعزلة والضغط الاجتماعي داخل المدينة الحديثة، في نموذج يعكس عودة السينما المصرية إلى الحكايات الإنسانية ذات الطابع الواقعي.

• لمن يجرؤ

المخرجة: دانيال عربيد

النوع: دراما

يتناول الفيلم الذي تدور أحداثه في بيروت علاقة إنسانية معقدة تتقاطع فيها قضايا الهوية والعنصرية والانتماء، وقد وصفته سكرين ديلي بأنه من أكثر الأفلام العربية جرأة في طرح الأسئلة الإنسانية خلال العام.

وتكشف هذه الأعمال عن توجه واضح في السينما العربية نحو استعادة الإنسان بوصفه محور السرد، بعيداً عن الميل إلى الحكايات التقليدية، مع اهتمام متزايد بقضايا الهوية والذاكرة والتحولات الاجتماعية.

السينما العالمية… تنوع في الرؤية والأسلوب

• الحبيب

المخرج: رودريغو سوروغوين

النوع: دراما

يرصد الفيلم العلاقة المعقدة بين مخرج سينمائي وابنته الممثلة، مقدماً معالجة نفسية وبصرية حظيت بإشادة الغارديان، ولا سيما في ما يتعلق بأداء خافيير باردم.

• الوطن الأم

المخرج: بافل بافليكوفسكي

النوع: دراما تاريخية

يعالج الفيلم أسئلة الهوية والذاكرة في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، في امتداد لاهتمام المخرج بالقضايا التاريخية والإنسانية.

• الذباب

المخرج: فرناندو إيمبكي

النوع: دراما

فيلم مكسيكي يقدم قصة امرأة مسنة تعيد اكتشاف حياتها، وهو نموذج للسينما المستقلة التي رصدت إندي واير تنامي حضورها خلال الموسم.

• في الأمواج

المخرجة: فونغ ماي نغوين

النوع: رسوم متحركة

يستكشف رحلة إنسانية نحو استعادة الثقة بالنفس، في عمل يعكس اتجاهاً متنامياً في أفلام الرسوم المتحركة الحديثة، وفق تحليلات مجلة الرسوم المتحركة.

الخيال العلمي والسياسة… رؤى تتجاوز الترفيه

• مشروع هيل ماري

المخرجان: فيل لورد وكريستوفر ميلر

النوع: خيال علمي

يروي الفيلم قصة إنجاز مهمة فضائية لإنقاذ الأرض من تهديد كوني، واعتبرت فارايتي أنه يجمع بين الإبهار البصري والبعد الإنساني القائم على الصداقة والتعاون.

• أكثر الرجال وحدة في المدينة

المخرجان: تيتسا كوفي وراينر فريمل

النوع: دراما

يقدم قراءة لشخصية تعيش على هامش المجتمع، في معالجة تتناول العزلة بوصفها ظاهرة إنسانية معاصرة.

• الحظيرة الحمراء

المخرج: خوان بابلو سالاتو

النوع: دراما سياسية

يتناول أحداث الانقلاب العسكري في تشيلي عام 1973، مستنداً إلى رؤية تاريخية وثقتها دراسات منشورة في مجلة دراسات الثقافة في أمريكا اللاتينية، المتخصصة في الأبحاث والدراسات الثقافية.

اتجاهات الموسم… الإنسان يعود إلى الشاشة

تكشف الأفلام البارزة في النصف الأول من عام 2026 عن ميل واضح نحو الحكايات الإنسانية، إذ حضرت موضوعات الهوية، والعزلة، والذاكرة، والأسرة، والبحث عن الذات في معظم الأعمال، حتى داخل أفلام الخيال العلمي والرسوم المتحركة، في مقابل تراجع الاعتماد على البطولة الخارقة بوصفها محوراً وحيداً للسرد.

ويعكس هذا التنوع الجغرافي والفني حيوية المشهد السينمائي العالمي، إذ امتدت الأعمال من العالم العربي إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة، مؤكدة أن السينما لا تزال قادرة على التجدد وتقديم رؤى إنسانية متعددة رغم هيمنة الإنتاجات التجارية الكبرى.