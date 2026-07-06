المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 6 من تموز 2026

دمشق:

1 – نشاط “مهارات يدوية” بإشراف الأستاذة تسنيم رمضان في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان “مرض السكري عند الأطفال” يقدمها الدكتور كفاح أمين في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – ورشة عمل بعنوان “تعلم فن كتابة قصة لليافعين” تقدمها الأستاذة إيمان ليلا، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 12 ظهراً.

4 – ورشة عمل بعنوان “المهارات اللغوية للأطفال” بإشراف الأستاذة حنان الرفاعي في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 12:30 ظهراً.

5 – محاضرة بعنوان “حماية الطفل في العالم الرقمي”، تقدمها الاختصاصية التربوية هيام الحلاق، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

6 – ندوة بعنوان “الشاشات المرئية وأثرها على الأطفال” بمشاركة ريما عقيل وحنان الرحيم وفريال فليون، بالتعاون مع مؤسسة نقاء القلوب، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 3:00 ظهراً.

7 – محاضرة بعنوان “شخصيات مؤثرة في المسرح السوري” يلقيها الكاتب المسرحي جوان جان، في مقر المنتدى الاجتماعي بمنطقة الطلياني، الساعة الـ 6:00 مساءً.

8 – أمسية موسيقية بعنوان “سوريا.. السيمفونية الأولى” في دار أوبرا دمشق، الساعة الـ 8:00 مساءً.

9 – عرض أفلام “حكاية لعبة 5، سيفن دوجز، صقر وكناريا”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق :

1 – ورشة فنية للأطفال بعنوان “صُنّاع الإبداع” تقدمها المعلمة لامعة حجازي في قاعة المركز الثقافي العربي بجيرود، الساعة الـ 9:30 صباحاً.

2 – افتتاح ناد صيفي للأطفال بعنوان “صيفي أحلى مع نادينا”، تقيمه مديرية الثقافة بريف دمشق بالتعاون مع جمعية أصدقاء القلمون، في قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 5:30 عصراً.

3 – عرض مسرحي للأطفال لفرقة عمو سعيد بإشراف الفنان سعيد عطايا، في قاعة المحطة الثقافية بجرمانا، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حمص:

1 – ندوة مناقشة وتحليل لرواية “عائد إلى حيفا” تحت إشراف الآنسة رولى غريبه، في دير الآباء اليسوعيين بباحة الجوزة، الساعة 6:00 مساءً.

2 – عرض فيلم “حيّ في الداخل” من تنظيم نادي حمص السينمائي، في دير الآباء اليسوعيين (بستان الديوان) ، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حماة:

جلسة حوارية بعنوان “تماسك مجتمعي” بدعوة من جمعية دعم المرأة وبالشراكة مع (GIZ) الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وجمعية أبي الفداء، في مركز تمكين الشباب بدوار العجزة (القاعة الخامسة)، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

إدلب:

معرض بعنوان “حين يتكلم التراث” بالمركز الثقافي في إدلب، الساعة الـ 3:00 عصراً.

طرطوس:

1- ورشة عمل بعنوان “تعلم مبادئ الشطرنج” بإشراف الأستاذين ممدوح جديد وعدنان سمعان في القصر الثقافي بصافيتا، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان “التبليغ الإلكتروني لحضور الدعاوى”، يقدمها المحامي الأستاذ سائر محمد، في المركز الثقافي العربي بالقمصية، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – جلسة تثقيف صحي بعنوان “أمراض الصيف الشائعة وطرق الوقاية منها” وأنشطة ذهنية، يقدمها فريق ثقافة الطفل، في المركز الثقافي العربي بالدريكيش، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

4 – عرض أفلام الأطفال المدبلجة “الروبوت البري، العناصر، الحورية الصغيرة”، في سينما كندي طرطوس، من الساعة الـ 10:30 صباحاً ولغاية الساعة الـ 5:15 عصراً.

5 – جلسة مجتمعية بعنوان “الحرائق الحراجية وآثارها وسبل الحد من مخاطرها” بإشراف إدارة منطقة الشيخ بدر ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بطرطوس، في المركز الثقافي بمدينة الشيخ بدر، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

6 – أمسية شعرية بعنوان “آهات تدمرية” يقدمها الطبيب الشاعر والمعتقل السابق محمد خضر حليمه في قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 6:00 مساءً.

7 – مسابقات ترفيهية وثقافية بعنوان “برنامج أسبوع الطفل” بالتعاون مع مدارس الأحد، في المركز الثقافي العربي بمشتى الحلو، الساعة الـ 6:00 مساءً.

اللاذقية:

1 – حلقة كتاب وورشة فيزياء للأطفال بإشراف الآنسة آسيا حمدان والمهندسة نورا داؤود في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان “حق وواجب ذوي الهمم” ضمن ندوة ذوي الهمم، بإشراف المهندسة ميسون غيا في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – ورشة عمل بعنوان “مجسمات هندسية نباتية حيوانية بالورق المقوى” في مركز الفنون التشكيلية باللاذقية، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

4 – محاضرة بعنوان “دور المثقف في مرحلة ما بعد النزاع” يشارك فيها الدكتور أحمد شريفي والأستاذان ابتسام شاكوش وبسام جبلاوي، في مبنى اتحاد الكتاب العرب بفرع اللاذقية (مشروع الأوقاف)، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

5 – ملتقى شعري بعنوان “نبض الأخوة” تقدمه مجموعة من الشعراء، في المركز الثقافي باللاذقية (الطابق الثالث)، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حلب:

عرض أفلام: “أصوات أمّنا، أعيدوها، فاميلي بيزنس، سيفن دوجز، حكاية لعبة، صقر وكناريا”في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً لغاية الساعة 9:15 مساءً”.