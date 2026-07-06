محاضرة تستحضر ذكرى استعصاء سجن صيدنايا وتؤكد قيم الصبر والتكافل بين المعتقلين

دمشق -سانا‏

بالتزامن مع الذكرى الثامنة عشرة لاستعصاء سجن صيدنايا، نظّم المركز الثقافي في أبو رمانة محاضرة تناولت تفاصيل المعاناة التي ‏عاشها المعتقلون في ذلك السجن سيئ الصيت، وسعيهم لنيل حقوقهم كمعتقلي رأي، واستذكار الشهداء الذين قضوا على مذبح الحرية ‏والعدالة‎.‎

تجربة شخصية على لسان المحاضر

قدّم المهندس محمد طالب محاضرته بعنوان “مثلث صيدنايا.. كيف يصنع الإنسان المعنى وسط المحنة”، مستنداً إلى تجربته الشخصية ‏في معتقلات النظام البائد، ولا سيما سجن صيدنايا، مسلطاً الضوء على الدروس والعبر المستقاة من الاستعصاء وعناصر القوة الروحية ‏التي يستمدها الإنسان في مواجهة الجبروت والطغيان‎.‎

سنوات الاعتقال ومعاني الصمود

واستعاد طالب أحداث استعصاء عام 2008، حين طالب المعتقلون بحقوقهم ورفع الظلم والتعذيب، فيما واجهتهم قوات النظام البائد ‏بحصار خانق ومحاولات لكسر إرادتهم عبر الإذلال والحرمان، قبل أن تفرض الظروف الدولية حينها على تلك القوات الدخول في ‏مفاوضات مع المعتقلين الأحرار‎.‎

وأشار إلى أن الاستعصاء جاء نتيجة ممارسات قمعية هدفت للنيل من عزيمة المعتقلين وكرامتهم، مؤكداً أن سنوات الاعتقال – رغم ‏قسوتها- أسهمت في ترسيخ قيم الصبر والتوكل على الله، وشكّلت نقطة تحول في حياة السجناء الذين حافظوا على تماسكهم النفسي ‏والروحي وتمسكهم بمبادئهم‎.‎

من الحصار إلى منارات الصمود

وشدد طالب على أهمية البعد الإيماني في مواجهة الألم، وما يمنحه من طاقة وسكينة وحكمة في أحلك الظروف، مستذكراً صور ‏التعاون والتكافل بين المعتقلين خلال الحصار، وما رافقه من نقص في الغذاء والمياه، بوصفها تجسيداً لمعاني التضامن الحقيقي في ‏أقسى اللحظات‎.‎

توثيق الذاكرة واستخلاص العبر

ولفت إلى أن هذه التجربة الإنسانية والإيمانية ستكون محور كتابه القادم “مثلث صيدنايا”، كنموذج لكيفية تحويل الألم إلى معنى والنجاة ‏إلى معرفة، وبما يسهم في توثيق تلك المرحلة من تاريخ سوريا واستخلاص العبر للأجيال المقبلة‎.‎

ويُشار إلى أن طالب، وهو مهندس مدني، اعتقلته قوات النظام البائد عام 2007 وأطلق سراحه في بدايات الثورة، فيما يوصف سجن ‏صيدنايا بأنه أحد أكبر المسالخ البشرية في القرن الحادي والعشرين وسط صناعة الموت التي انتهجها نظام الطغيان ضد الشعب ‏السوري‎.‎