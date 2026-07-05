تجربة فنية جديدة بالكولاج في معرض مرح طيفور الأول بدمشق

دمشق- سانا

افتتحت الفنانة التشكيلية مرح طيفور معرضها الأول بدمشق، اليوم الأحد، تحت عنوان “تكوينات من بلدي” بالمركز الثقافي العربي في أبو رمانة، مقدّمة تجربة فنية جديدة تعتمد تقنية الكولاج عبر استخدام قصاصات الجرائد في بناء اللوحة التشكيلية.



وضمّ المعرض ستةً وعشرين عملاً فنياً تنوّعت موضوعاتها بين الرموز الصوفية، والتعبيرية الخالصة، واستلهامات التراث الدمشقي من النوافذ والجِرار الفخارية وما تحمله من نوستالجيا الزمن القديم.



وجسّدت بعض اللوحات بانوراما فنية تجمع أكثر من موضوع في آن واحد، بينما حضرت مدينة حماة مسقط رأسها في أحد الأعمال، من خلال رسم نواعيرها الشهيرة وآثارها وأسواقها القديمة ومآذن جوامعها، كما ظهرت في لوحات أخرى رموز دمشق من السيف الدمشقي والجامع الأموي وكنائس المدينة وبيوتها العريقة.



وقدّمت لوحة “التحرير” مشهداً متكاملاً لأحداث ذلك اليوم، بدءاً من كسر القيود الحديدية وخروج المساجين وصولاً إلى احتفالات الناس بتحرير سوريا من النظام البائد، بينما أبرزت لوحة “الحياة” جوانب اجتماعية مختلفة من يوميات السوريين.



كما حضرت فلسطين برموزها من القدس وقبة الصخرة والمسجد الأقصى والزي الفلسطيني، إلى جانب أعمال تناولت مناطق سورية مثل معلولا الأثرية، مع إضافات فنية ترمز إلى المحبة والتعايش بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم.



وفي تصريح لـ سانا، أوضحت طيفور أن المعرض يضم 26 لوحة منفذة بتقنية قصاصات الجرائد، مبينة أن الهدف من هذه التجربة هو تقديم أسلوب فني جديد يبتعد عن التقنيات التقليدية للرسم الزيتي، ويعتمد على تشكيل بصري يروي حكاية متكاملة داخل كل لوحة.



وأضافت: إن معظم الأعمال تستلهم التراث السوري، بينما تتناول لوحات أخرى قضايا وطنية وقومية، منها عمل عن القضية الفلسطينية، وآخر مستوحى من خطاب النصر للرئيس أحمد الشرع، إلى جانب أعمال تجسد دمشق وأجواءها.



وأكدت طيفور أن إقامة المعارض الفنية في دمشق تحمل أهمية خاصة، لكونها العاصمة والحاضنة الأساسية للحراك الثقافي، مشيرة إلى أن الفنان يسعى دائماً للوصول إلى الجمهور في مختلف المحافظات، وأن الانتشار يبقى هدفاً أساسياً لأي تجربة إبداعية.



ولفتت إلى أن الحركة التشكيلية تشهد حالياً دعماً واهتماماً متزايدين، ما انعكس إيجاباً على النشاط الفني وإقامة المعارض، مؤكدة أن نشر الثقافة الفنية وتعزيز الوعي الأسري بأهمية الفن يسهمان في تنمية اهتمام الشباب وتشجيعهم على متابعة هذا المجال.



وبيّنت أنها تمارس الفن منذ نحو عشر سنوات، إذ بدأت بالرسم التقليدي والطبيعة الصامتة، قبل أن تتجه إلى تجربة التشكيل بالكولاج التي وجدت فيها مساحة أوسع للتعبير وبناء أعمال تحمل رؤيتها الخاصة.



وتُعدّ هذه المعارض دليلاً على النشاط الثقافي المتنامي في سوريا، وجسراً للتواصل بين الفنانين والجمهور، بما يعزز حضور الفن التشكيلي في المشهد الثقافي الوطني.



