“شامة” في عددها الجديد.. حكايات تزرع القيم وتنمي المعرفة

دمشق-سانا

في مادة ترفيهية للأطفال تنسج عالماً صغيراً تتداخل فيه الحكاية مع المعرفة، واللعبة مع الدرس الأخلاقي، يأتي العدد (165) من مجلة “شامة” الصادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب، ليقدم تجربة قرائية متكاملة تنمو مع الطفل خطوةً بعد أخرى، فيبني عبرها مفاهيمه عن الصدق والمحبة والشجاعة والمعرفة.

الصدق… بطل الحكايات

يختار هذا العدد الصدق عنواناً غير معلن لمعظم صفحاته، فلا يقدمه بوصفه درساً أخلاقياً مباشراً، بل يزرعه في مواقف بسيطة تشبه يوميات الأطفال.

وتضم المجلة قصصاً وأنشطة متنوعة تحمل رسائل تربوية هادئة، تترك أثرها في القارئ الصغير من دون أن تثقل النص بالشعارات، ففي قصة “قطار شامة” تكسر طفلة قطارها الجديد، ثم تحتار بين إخفاء الحقيقة والاعتراف بها، قبل أن تكتشف أن الصدق يفتح باب الحل ويبدد الخوف، وهنا ينجح النص في تقديم قيمة تربوية عبر موقف حي بعيد عن الوعظ المباشر.

ويستمر هذا الخيط في قصة “موكي مو والحليب المسكوب”، حيث لا يكون الحليب المسكوب هو القضية، بل الكلمة التي ستقال بعده، فيرسخ النص فكرة أن الخطأ وارد، لكن الصدق هو ما يصنع الثقة بالنفس وبالآخرين.

حكايات تدهش الصغار

في قصة “حلاقة غريبة” يبحث سراج عن حلاق يقص شعره الطويل، لكن الجميع يعتذرون، وفي طريق عودته يقابل نمراً يزأر، فيتساقط شعره من شدة الخوف، لتنتهي القصة بمفارقة طريفة تؤكد أن الحلول قد تأتي أحياناً من حيث لا نتوقع.

ويبرز الجانب المعرفي من خلال الحكاية أيضاً، فقصة “دموع التمساح” تقود الطفل من الاعتقاد الشائع إلى الحقيقة العلمية، موضحةً أن دموع التمساح أثناء تناول الطعام ليست علامة حزن، بل نتيجة طبيعية لعمل عضلات الفك والغدد الدمعية، في أسلوب يحترم فضول الطفل ويغذيه.

ويعزز العدد هذا الجانب بصفحات تعرف بالتمساح، إلى جانب نشاط فني يتيح للطفل صناعة مجسم بسيط له، فتغادر المعلومة إطار القراءة إلى مساحة التطبيق والتجريب.

من الكلمة إلى الرسمة

في الجانب اللغوي، يواصل باب “معجمي الصغير” إثراء حصيلة الطفل اللغوية، بينما تعتمد فقرة “العصفور والطائرة” أسلوب التدرج في بناء الجمل، بما يدعم مهارات القراءة والفهم.

أما الصفحات الفنية، فتمنح الطفل فرصة للمشاركة عبر “ارسم مع شامة”، حيث يتعلم خطوات رسم الدعسوقة بطريقة ممتعة تنمي خياله ومهاراته البصرية والحركية.

ويأتي ركن “شامة جي بي تي” امتداداً لهذا التوازن بين المتعة والمعرفة، إذ يجيب عن سؤال بسيط: لماذا أذنا الأرنب طويلتان؟، لتقود الإجابة الطفل إلى فهم دورهما في السمع وتنظيم حرارة الجسم بلغة تناسب عمره وإدراكه.

رحلة تصنع قارئاً

ما يلفت الانتباه في هذا العدد أن جميع أبوابه، على اختلاف موضوعاتها، تتكامل في هدف واحد هو بناء شخصية الطفل معرفياً وأخلاقياً؛ فلا تبدو القصص منفصلة عن الأنشطة، ولا المعلومات بعيدة عن الرسوم، بل تتضافر جميعها لتقديم تجربة قرائية متوازنة تراهن على عقل الطفل وقدرته على الفهم والاستنتاج، وتسهم في تنمية حب القراءة والبحث والاكتشاف.

وبهذا الإصدار تؤكد مجلة “شامة” أنها لا تكتفي بتقديم محتوى ترفيهي، بل تواصل أداء دورها الثقافي في صناعة قارئ صغير يرى في الكتاب صديقاً، وفي القصة طريقاً إلى المعرفة، وفي الصدق قيمة تستحق أن تُعاش قبل أن تُقرأ.