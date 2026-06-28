إصدارات سورية حديثة

دمشق-سانا

تشهد الحركة الثقافية والفكرية في سوريا رفداً جديداً بإصدارات متنوعة تجمع بين التراث والفكر والأدب والتوثيق التاريخي، مقدمةً للقارئ باقة من الأعمال التي تتفاوت في موضوعاتها وتتكامل في قيمتها المعرفية؛ فمن تحقيقات تراثية تعالج قضايا العقيدة وأمراض القلوب، إلى روايات عالمية تكشف بجرأة آليات الاستبداد، مروراً بإصدارات تربوية تُعنى ببناء وعي الأجيال وترسيخ القيم.

كما تشمل الإصدارات دواوين شعرية تحتفي بالوجدان والهوية، وصولاً إلى دراسات توثيقية ترصد محطات مفصلية من التاريخ السوري المعاصر، بما يعكس تنوعاً لافتاً في الإنتاج الثقافي وتعدد مجالاته المعرفية.

كتاب: صفة النفاق وذم المنافقين، وصفة النفاق

المؤلفان: الإمام الحافظ أبي بكر الفريابي، وشمس الدين الإمام ابن قيم الجوزية

دار النشر: مكتبة دار البيان دمشق 2026

نبذة عن الكتاب: يجمع هذا السفر التراثي القيّم بين دفتيه كتابين جوهريين في كشف خبايا النفس البشرية وتحذيرها من أمراض القلوب، وهما كتاب “صفة النفاق وذم المنافقين” للإمام الحافظ أبي بكر الفريابي، يليه كتاب “صفة النفاق” لشمس الدين الإمام ابن قيم الجوزية؛ حيث يأتيان في هـذه الطبعة منقَّحين ومحقَّقين بعناية الباحث أبي إسحاق محمود بن أحمد الزويد، ليصدر هذا العمل المحكّم حديثاً متميزاً بأسلوبٍ علمي رصين وإخراجٍ طباعي أنيق يعيد إحياء هذين المصنفين بنقاء وتفصيل يخدم طلاب العلم والقراء على حدٍ سواء.

رواية: زوبك

المؤلف: الروائي التركي عزيز نيسين

المترجم: عبد القادر عبد اللي

دار النشر: ممدوح عدوان للنشر والتوزيع دمشق 2026

نبذة عن الرواية: تعتبر الرواية الصادرة لأول مرة بالتركية عام 1961م، واحدة من أبرز روائع الأدب السياسي والاجتماعي الساخر، حيث تفضح عبر شخصية البطل “زوبك” آليات النفاق السياسي والوصولية واستغلال سذاجة المجتمع وقد تُرجمت هذه الطبعة المميزة بلغة رشيقة ومتقنة.

كتاب: سلسلة كنوز النور بعنوان احذر

المؤلف: نخبة من العلماء والمؤلفين

دار النشر: الغوثاني للدراسات القرآنية دمشق 2026

نبذة عن الكتاب: تعد “سلسلة كنوز النور” رحلة تربوية وإيمانية متكاملة مكونة من سبعة كتب مستقلة صممت خصيصاً لغرس القيم النبيلة وبناء الهوية الإسلامية وتنمية الوعي الأخلاقي والسلوكي لدى الطفل والناشئة والأسرة بأسلوب سلس يجمع بين متعة القراءة وعمق المضمون، وقد أشرف على إعداد وتأليف هذه المجموعة القيّمة نخبة من العلماء والمؤلفين المتخصصين في الجوانب التربوية والشرعية.

كتاب: صهيل القوافي

المؤلف: الشاعرة والأديبة السورية رويدا الرفاعي

دار النشر: العراب للطباعة والنشر والتوزيع دمشق 2026

نبذة عن الكتاب: هو ديوان شعري يضم قصائد وجدانية وإنسانية تعبر عن الأمل والحنين وقضايا الوطن.

كتاب: الكرد في الثورة السورية

المؤلف: الكاتب والسياسي صلاح بدر الدين

دار النشر: نينوى للدراسات والنشر والتوزيع 2026

نبذة عن الكتاب: يتمحور حول الحراك السياسي والشعبي للمكوّن الكردي السوري ودوره المحوري في الثورة السورية منذ عام 2011 وحتى سقوط النظام البائد في أواخر عام 2024؛ حيث يقدّم مؤلفه قراءة تحليلية ومراجعة توثيقية شاملة لأبعاد المشاركة الكردية والتنسيقيات الشبابية وتأثيرها في مسار السعي نحو الحرية والديمقراطية في سوريا.

كتاب: ستفتك بك امرأة عالية التفاح

المؤلف: أوس أسعد

دار النشر: رؤيا للنشر والترجمة دمشق 2026

نبذة عن الكتاب: تعد المجموعة الشعرية “ستفتك بك امرأة عالية التفاح” تجربة أدبية تنتمي إلى قصيدة النثر الحداثية، حيث تمتاز نصوص هذه المجموعة بلغة شعرية غنية تجمع بين العفوية والسريالية، ويستند الشاعر إلى إرث حضاري وبيئي سوري عميق للتعبير عن قضايا ومشاعر إنسانية مركبة تتداخل فيها الصورة الفنية مع الفلسفة والمغامرة اللغوية.