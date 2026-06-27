من الشيخ إمام إلى عبد الوهاب الملا.. الفن الملتزم يستعيد صوته في دمشق

دمشق-سانا

أعادت الأمسية الثقافية “عبد الوهاب الملا يقابل الشيخ إمام” التي أقامتها ‏جمعية “بدايتنا – سوريا للجميع” في مقرها بدمشق القديمة اليوم السبت، ‏إحياء نبض الفن الملتزم في قلوب رواده وجمهوره، مستحضرةً دوره الحي ‏في التعبير عن قضايا الشعوب وحفظ ذاكرتها الجماعية، عبر توليفة إبداعية ‏زاوجت بين الحوار الفكري والأداء الموسيقي الحي.‏

دور الفن في حفظ السرديات ومقاومة الاستبداد

تضمنت الأمسية حلقة نقاش حول علاقة الفن بالحركات التحررية في العالم ‏العربي ومقاومة الاستبداد، شارك فيها الممثلة والمخرجة ريم علي، والفنان ‏التشكيلي والناقد الفني غازي عانا، والموسيقي والباحث في التراث اللامادي ‏يوسف الجادر، وأدارتها المنتجة السينمائية ساشا أيوب.‏

وتناولت النقاشات حضور الفن التشكيلي والسينما والأغنية في نقل التجارب ‏الإنسانية والاجتماعية، ودور الفنون في توثيق التحولات التاريخية وحفظ ‏السرديات المرتبطة بقضايا الناس، إضافة إلى تجارب فنية سورية وعربية ‏عبّرت عن الألم والأمل ومحاربة القبح والظلم بالفن، ولا سيما تجربة الملحن ‏والمغني المصري الشيخ إمام، والناشط الإعلامي والفنان السوري عبد ‏الوهاب الملا.‏

الفن السوري من شرارة الثورة إلى الانتصار

كما ناقش المشاركون التحديات التي تواجه استقلالية الفن، وصعوبة خروج ‏الفنان من القوالب الجاهزة أو التصنيفات المسبقة، مؤكدين أن التجديد ‏وخوض تجارب مختلفة يمثلان عنصرين أساسيين لاستمرار الإبداع، وأن ‏قيمة العمل الفني ترتبط بقدرته على تقديم إضافة حقيقية بعيداً عن تكرار ‏التجارب السابقة.‏

وعرضت مداخلات المتحدثين تجارب عديد من الفنانين العرب والسوريين ‏في مقاومتهم للظلم على طريقتهم، وقيمة الصورة مستذكرين اللوحات ‏واللافتات والجداريات خلال فترة الثورة السورية والأغاني والأناشيد ‏والأعمال الفنية والدرامية التي رافقتها منذ انطلاقتها إلى حين انتصارها.‏

واختُتمت الأمسية بفقرة غنائية قدمتها فرقة “يورغو” من مدينة السلمية، ‏تضمنت أعمالاً لفنانين عرب، بينهم الشيخ إمام وفنانون من مصر وسوريا ‏والعراق وفلسطين، في استعادة لأغانٍ ارتبطت بالذاكرة الجماعية وقضايا ‏الحرية والعدالة.‏

مساهمة الفن الملتزم في تشكيل وعي السوريين

وقال الموسيقي والباحث في التراث اللامادي يوسف الجادر في تصريح لـ ‏سانا: إن الهدف من الفعالية هو تسليط الضوء على الفن الملتزم وأثره في ‏الحركات التحررية في العالم العربي، مشيراً إلى أن هذا النوع من الفن كان ‏حاضراً في مراحل مختلفة، وتأثر به العديد من الفنانين السوريين، كما أسهم ‏في تشكيل الوعي العام والتعبير عن قضايا الناس.‏

وأضاف الجادر: إن عنوان الفعالية لا يقتصر على تجربة الشيخ إمام وحدها، ‏وإنما يشكل مدخلاً للحديث عن تجارب فنية وإنسانية متعددة، لافتاً إلى أن ‏الأمسية الغنائية تضمنت أعمالاً وأغاني من التراث والفلكلور وتجارب عربية ‏مختلفة.‏