ستة نصوص تحصد جوائز مسابقة التأليف المسرحي في حلب

حلب-سانا

أعلنت دائرة المسرح السوري في حلب مساء اليوم نتائج مسابقة التأليف المسرحي التي أطلقتها قبل نحو أربعة أشهر، بمشاركة كتّاب من مختلف المحافظات، بهدف دعم الكتابة المسرحية المحلية وإغناء الحركة المسرحية بنصوص جديدة تعكس الواقع السوري.

وفاز بالمركز الأول مناصفة ثلاثة نصوص: “بدي ارجع” لأوسكار زرز، و”الجانب الأبيض” لفاتن محمد سعيد ديركي، و”ناس” لمحمد منقذ الأسود.

أما المركز الثاني فكان مناصفة بين نصي “خارج المقاس” لمحمد سمير طحان، و”خارج النص” لضحى عساف، فيما نال نص “بلا عنوان” ليارا نصر الحكيم المركز الثالث.

مشاركة واسعة من مختلف المحافظات

وأوضح مدير المسابقة ومدير دائرة المسرح السوري في حلب محمود زكور في تصريح لـ سانا، أن عدد النصوص المشاركة بلغ نحو 65 نصاً مسرحياً من مختلف المحافظات، تم استبعاد خمسة منها لعدم استيفائها شروط المسابقة، وبيّن أن لجنة التحكيم التي ضمت رئيسها الكاتب مصطفى العبود إلى جانب جوان جان والممثل يوسف مقبل والناقدة إيناس حسينة والسينوغراف إبراهيم مهندس، درست النصوص على مدى شهرين قبل اعتماد النتائج النهائية.

وأضاف زكور: إن دائرة المسرح السوري ستعلن غداً قائمة تضم أفضل خمسة عشر نصاً من بين النصوص المشاركة، تقديراً للمستويات الفنية التي شهدتها المسابقة.

مخزون جديد للنص المسرحي السوري

وبحسب زكور فإن الهدف الأساسي من إطلاق المسابقة تشجيع الكتابة المسرحية المحلية وتوفير نصوص سورية جديدة، يمكن أن تشكل مادة للمخرجين والفرق المسرحية خلال المهرجانات والفعاليات المقبلة، ورأى أن المسابقة تمثل خطوة عملية للنهوض بالحركة المسرحية السورية وتشجيع المؤلفين على خوض تجربة الكتابة للمسرح، بما ينعكس إيجاباً على مختلف مفاصل العملية المسرحية.

وقال: “عندما كنا نطلب من المخرجين الاعتماد على نصوص محلية مكتوبة داخل سوريا، كان الجواب المتكرر أن النصوص المتوافرة قليلة وأن معظم الأعمال المقدمة تعتمد على نصوص عالمية معرّبة يتم إسقاطها على الواقع المحلي، وهو ما لا ينجح دائماً، واعتبر أن مشاركة هذا الكم في المسابقة يشكل رصيداً يمكن الاستفادة منه في المهرجانات والعروض المسرحية مستقبلاً”.

لجنة التحكيم: المنافسة كانت قوية

من جهته، أكد عضو لجنة التحكيم الكاتب جوان جان أن مسابقات الكتابة المسرحية تسهم بصورة مباشرة في تطوير حركة التأليف المسرحي، ولا سيما في ظل الحاجة إلى استقطاب المزيد من الأقلام الشابة والموهوبة القادرة على رفد المسرح السوري بنصوص جديدة.

وقال جان: “شهدت الكتابة المسرحية خلال السنوات الأخيرة تراجعاً على مستوى الكم والكيف، لذلك تبدو الحاجة اليوم ملحة إلى مبادرات تشجع المؤلفين على دخول عالم المسرح بقوة، وخاصة مع اقتراب انطلاق مهرجان سوريا المسرحي والمهرجانات الفرعية في المحافظات”.

وأشار إلى أن لجنة التحكيم اعتمدت في تقييم النصوص على مجموعة من المعايير الفنية والفكرية، في مقدمتها جودة البناء الدرامي، ورسم الشخصيات، ومستوى اللغة، والقدرة على تقديم رؤية فكرية متماسكة.

وأضاف: إن النصوص الفائزة تستحق المراكز التي حصلت عليها، لكن ذلك لا يعني أن النصوص الأخرى لم تكن جيدة، فالمنافسة كانت شديدة، وكان على اللجنة اختيار الأفضل من بين مجموعة كبيرة من الأعمال.

وأشاد جان بالدور الذي تقوم به دائرة المسرح السوري في حلب في تنظيم المسابقة والإشراف عليها، معتبراً أنها تشكل مبادرة مهمة لدعم الحركة المسرحية السورية وإعادة الاعتبار للنص المسرحي المحلي.

خطوة لدعم المسرح السوري

وتأتي هذه المسابقة في وقت يشهد فيه المسرح السوري حراكاً متجدداً على مستوى المهرجانات والفعاليات الثقافية، حيث تسعى المؤسسات الثقافية إلى تشجيع التأليف المسرحي المحلي وفتح المجال أمام الأصوات الجديدة لتقديم رؤاها وتجاربها الإبداعية.

وبإعلان نتائجها، تكون مسابقة التأليف المسرحي في حلب قد حققت إحدى أبرز غاياتها المتمثلة في اكتشاف نصوص جديدة وإغناء المكتبة المسرحية السورية بأعمال تنطلق من البيئة المحلية وتلامس قضايا المجتمع، بما يسهم في تعزيز حضور النص السوري على خشبات المسرح خلال المرحلة المقبلة.