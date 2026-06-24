المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 24 من حزيران 2026

دمشق:

1- البازار الطلابي الأول، وفعاليات تسويقية وتنموية متنوعة، في كلية العلوم الصحية بجامعة دمشق، من الساعة الـ 9:00 صباحاً ولغاية الساعة الـ 3:00 ظهراً.

2 – ندوة علمية أثرية طبية تسلط الضوء على تاريخ الأمراض القديمة كالسرطان والسكري في البقايا الأثرية والنقوش، يقدّمها الباحث الدكتور محمود أحمد السيد، بإدارة الدكتور أحمد دياب، في القاعة الشامية بالمتحف الوطني بدمشق، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – بازار خيري لدعم الأشغال اليدوية والحرف بعنوان “أَثَـرْ” في نسخته الثانية، في مساحة “منزول” الثقافية طريق الربوة، الساعة الـ 1 ظهراً.

4 – ندوة حوارية بعنوان “من الثورة إلى بناء الدولة: ما الذي تحتاجه سوريا الجديدة”، يُقدّمها الأستاذ أسامة أبو زيد، في كلية الاقتصاد بمدرج المؤتمرات، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

5 – حفل توقيع كتاب بعنوان “خفايا سقوط الأسد ورؤية أحمد الشرع”، للكاتب والصحفي منير الربيع، برعاية وزارة الثقافة في المكتبة الوطنية السورية بساحة الأمويين، الساعة الـ 4:00 عصراً.

6 – محاضرة بعنوان “مختارات من دائرة معارف العلوم”، يُقدّمها المهندس فايز فوق العادة، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

7 – ورشة عمل بعنوان “تدريب الصحة النفسية” يُقدّمها الأستاذ علاء ادعيس، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 4:00 عصراً.

8 – محاضرة بعنوان “اللغة العربية في عصر المعلوماتية والبرمجيات”، يُقدّمها الأستاذ حسن حجازي، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 4:00 عصراً.

9 – ورشة عمل لصناعة العطور بعنوان “حرفة وتراث”، تنظمها مديرية الثقافة بدمشق، بإشراف الأستاذين محمد حمود وسامر طحان، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

10 – محاضرة بعنوان “أهمية اللغة العربية”، تقدمها الأستاذة فاطمة فجر، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:30 عصراً.

11 – محاضرة دعم نفسي بعنوان “بيوتنا المطمئنة” (للسيدات)، تُلقيها الدكتورة شذى وردة، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:30 عصراً.

12 – عرض أفلام “حكاية لعبة 5، سفن دوجز، إذما”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

محاضرة بعنوان “السيرة النبوية”، تُقدّمها الأستاذة هدى الأحمد، في المركز الثقافي العربي بجيرود (قاعة المحطة)، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

درعا:

ورشةُ القراءة والمطالعة “مغامرات من عالم الحكاية”، للأطفال بعمر 9 سنوات، في المكتبة العامة بالمركز الثقافي العربي بدرعا، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

حمص:

1 – جلسة مراجعة امتحانية شاملة في مادة اللغة العربية لطلاب شهادة الثانوية العامة “البكالوريا بفرعيها العلمي والأدبي”، يقدمها موجه المادة الأستاذ محمد زكريا، في مسرح المركز الثقافي بمدينة القصير، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – عرض الفيلم الوثائقي “بيليه”، في مركز هارموني (شارع الأظن، ثالث شارع لليسار)، الساعة الـ 6 مساءً.

طرطوس:

1 – ورشات تدريبية وأنشطة متنوعة في الشطرنج، القصص، والأدب والشعر، يقدّمها الأساتذة علي سلمون، فاتن خميس، ود. عبير يحيى، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، من الساعة الـ 10:00 صباحاً ولغاية الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 – عرض أفلام الأطفال والعائلة “الهجرة”، و”سندريلا 2021″، و”رانجو” في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والـ 12:30 ظهراً، والـ 5:15 عصراً.

3 – أصبوحة شعرية يُقدّمها الشعراء: أحلام غانم، وعلا عبد الله، وزهير حسن، في المركز الثقافي العربي بالدريكيش، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

4 – محاضرة تراثية بعنوان “حكاية شعبية… قصة مثل”، تقديم الحرفية جمانة إبراهيم، في المركز الثقافي بالشيخ بدر، الساعة الـ 11 صباحاً.

5 – فعالية تراثية للأطفال حول “دودة القز والحرير الطبيعي” من إعداد وتدريب الحرفية روجيه إبراهيم، بالمركز الثقافي العربي في القمصية، الساعة الـ 11:30 صباحاً.

6 – ملتقى أدبي وفني بمشاركة الشعراء خالد يوسف أسعد، وعد أبو شاهين، نزار داوود، سناء بدرة، فاضل ياسين، رهام وردة، أمينة أبو حيدر، حائز أبو شاهين، يوسف يوسف، ريان أحمد، الطبيب دريد يزن، ورماح حويجة، مع الضيوف أمجد محفوظ (غناء)، جهاد شيتان (موسيقا)، علي جمول (موسيقا)، فاطمة زينو (غناء)، وهيثم نصر أبو سومر، في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

اللاذقية:

نادي صيفي للأطفال يتضمن ورشات خط ورسم، يقيمه مكتب ثقافة الطفل في المركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

حلب:

1 – محاضرة توعوية بعنوان “قانون الآثار السوري رقم 222″، يُقدّمها المحامي مصطفى خواتمي، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 5:00 عصراً.

2 – عرض أفلام “تحدث إلي، مورتال كومبات 2، مايكل، سفن دوجز، حكاية لعبة 5 ، الكراش”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.