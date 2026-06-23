سرديات من الحياة.. أمسية أدبية وجدانية وموسيقية في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

سلّطت الندوة الأدبية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الضوء على التجارب الإنسانية المستوحاة من المجتمع العربي، وذلك ضمن قالب وجداني ترافقه الموسيقا، في أمسية حملت عنوان “سرديات من الحياة”، وجمعت بين القراءة السردية والمقطوعات الغنائية المتناغمة مع روح النصوص.

وقدّمت الكاتبة ابتسام الدالاتي مجموعة من السرديات المقتبسة من كتابها، بمشاركة المهتم بالشأن الأدبي خالد شمس الدين، حيث استعرضا تجارب شخصية وملامح من الواقع الاجتماعي، ترافقها مقطوعات موسيقية أضفت على الأمسية طابعاً فنياً مميزاً، وتضمّن برنامج الفعالية قراءة نحو ست وثلاثين سردية قصيرة، تتخللها ست أغانٍ جرى اختيارها بعناية لتنسجم مع مضامين النصوص.

وأوضحت الدالاتي في تصريح لـ سانا، أن مشروعها الأدبي يستند إلى حصيلة واسعة من التجارب الحياتية والأسفار والتعرّف إلى ثقافات متعددة، مشيرة إلى أن السرديات المختارة مستوحاة من تفاصيل الحياة اليومية، وتعكس جوانب مختلفة من التجربة الإنسانية، وبينت أن هذه النصوص تمثل إضاءات على مواقف يعيشها كثير من الناس، وتقترب من الواقع الاجتماعي بما تحمله من تأملات ودلالات يجد القارئ نفسه فيها.

وأشارت إلى أن الرسالة الأساسية للعمل ذات طابع اجتماعي، إذ تسعى السرديات إلى تسليط الضوء على قضايا ومواقف مألوفة في حياة الأفراد، وتنتهي غالباً بعبرة أو فكرة تدعو إلى التأمل وإعادة النظر في بعض السلوكيات والعلاقات الإنسانية.

وحول الدمج بين الأدب والموسيقا، لفتت الدالاتي إلى أن عدداً من السرديات يتناول موضوعات عاطفية وعلاقات إنسانية متنوعة، سواء الناجحة منها أو تلك التي انتهت بالفشل، ما أوجد مساحة مشتركة بينها وبين الأغاني المختارة ذات الطابع الوجداني، محققاً حالة من التناغم بين الكلمة واللحن.

من جهته، أوضح خالد شمس الدين أن الأمسية جاءت استكمالاً لفعاليات سابقة خُصصت للمجموعة السردية نفسها، حيث أقيم لها حفل توقيع سابق، بينما خُصصت هذه الفعالية لقراءة مختارات أمام الجمهور ضمن قالب أدبي موسيقي، وأشار إلى أن المجموعة تنتمي إلى فن القصة القصيرة جداً الذي يقوم على التكثيف والاختصار، وحبكة بسيطة وشخصيات محدودة، مع نهايات قد تكون مفتوحة أو مغلقة تبعاً لرسالة النص.

وأكد شمس الدين أن إدخال الموسيقا بين فقرات القراءة أسهم في كسر النمط التقليدي للأمسيات السردية، ومنح الحضور فرصة للانتقال بين الكلمة واللحن ضمن أجواء متكاملة، بحيث يلمس المتلقي التشابه بين الصور والمشاعر الإنسانية التي تقدمها السرديات وما تعبر عنه الأغنيات من أحاسيس وذكريات.

وشكّلت الأمسية امتداداً لجهود ثقافية متواصلة تهدف إلى تعزيز حضور السرد القصير في المشهد الأدبي، وإبراز دوره في توثيق تفاصيل الحياة اليومية وتحويله إلى نصوص مكثفة تحمل أبعاداً اجتماعية وفكرية وإنسانية.