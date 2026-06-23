المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 23 من حزيران 2026

دمشق:

1 – جلسة تفاعلية بعنوان “كيف تكتشف المهارات في طفلك وتنميها”، تقديم الدكتورة آلاء الحمصي، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – مهرجان أدبي بعنوان (الخطوة الأولى)، بمشاركة سيدرة الأيوبي، لين أحمد، هبة علي، رهف غصن، سلوى السلامة، وسدرا بكر، وتقديم رؤى عميش، مع الضيوف محمد زعيتر (إنشاد)، محمد الأشقر (غناء)، والبراء حبيب خولي (قراءة قرآن)، في اتحاد الكتاب العرب – (مقابل وزارة العدل)، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – محاضرة بعنوان “ماذا يعني أن تريد؟”، يقدمها الأستاذ علي حلاق مدير شؤون الشباب في سوريا، في مبنى اتحاد الطلبة بجامعة دمشق، الساعة الـ 4:00 عصراً.

4 – عرضُ أفلام الأطفال المترجمة “سندريلا”، و”الشقيقان : رحلة خيالية” في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4:00 عصراً، والـ 6:00 مساءً.

5 – محاضرة بعنوان “أسرار وتأملات في تدبر سورة الفاتحة”، تقدمها الأستاذة منال مهيب الشالاتي، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 5:00 عصراً.

6 – أمسية شعرية بعنوان “قصائد تتفتح مع حزيران” بمشاركة الشعراء محمد الأمين، الدكتور البراء هلال، حسن قنطار، فاطمة فجر الإسلام، في المركز الثقافي العربي بالمزة الساعة الـ 5:00 عصراً.

7 – النادي الأدبي للأطفال بإشراف الأستاذ عمر أورفه لي، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5 عصراً.

8 – عرضُ مسرحية الأطفال “الخطة العجيبة” لفرقة “جدو أسامة”، في مسرح الخيام، الساعة الـ 5:00 عصراً.

9 – أمسية أدبية موسيقية بعنوان “سرديات من الحياة”، بمشاركة الكاتبة ابتسام الدالاتي والأستاذ خالد شمس الدين، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:30 عصراً.

10 – عرضُ مسرحية “عسولة”، في مسرح العرائس، شارع بغداد، جانب مدرسة اللاييك، الساعة الـ 6:00 مساءً.

11 – عرض أفلام “حكاية لعبة 5، سفن دوجز، إذما، الكراش”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1 – جلسة مراجعة لمادة اللغة العربية لطلاب شهادة التعليم الأساسي (الصف التاسع)، تقدمها الآنسة نوال كتابة، في قصر الثقافة بدير عطية الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – أمسية موسيقية بعنوان (حديث الروح) بالتعاون مع معهد بلانش، في المركز الثقافي العربي بالنبك، الساعة الـ 6 مساءً.

حمص:

1 – جلسة مراجعة امتحانية شاملة في مادة اللغة العربية لطلاب شهادة التعليم الأساسي “الصف التاسع”، يقدمها موجه المادة الأستاذ محمد زكريا، في المركز الثقافي بمدينة القصير، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – ندوة أدبية بعنوان “قراءة في رواية منار” للأديبة سكون شاهين، بمشاركة الناقد محمد رستم والشاعرة رولا حسن، في مقر فرع اتحاد الكتاب العرب بحمص، شارع الغوطة الساعة الـ 6:00 مساءً.

حماة:

جلسة تفاعلية بعنوان “من خلف الكواليس.. حكاية هتاف”، تقديم خضر خليل، ونادر القاضي، وعبد الرحمن فرهود، وعبد الحافظ المنجد، في مديرية الثقافة بحماة الساعة الـ 6:00 مساء.

طرطوس:

1 – ورشة للأطفال بعنوان “أعمال يدوية” من تدريب الأستاذة بتول عيسى، بقصر الثقافة في صافيتا، الساعة ال 10:00 صباحاً.

2 – ورشات تدريبية وأنشطة متنوعة في الأدب، الرسم، الأشغال، المسرح، الموسيقا، والفنون الشعبية، يقدّمها الأساتذة فيحاء نابلسي، بانا صقور، زهور أحمد، بشرى جمعة، مريم حامد، حسن نصر، آية حطاب، أنس حرفوش، ثابت عمران، ومنار محفوض، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، من الساعة الـ 10:00 صباحاً ولغاية الساعة الـ 6:30 مساءً.

3 – عرضُ أفلام الأطفال المدبلجة “فروزن 1″، و”سندريلا”، و”القط ذو الجزمة” في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والـ 12:30 ظهراً، والـ 5:15 عصراً.

4 – محاضرة توعوية بعنوان “الإدمان الرقمي على الألعاب الإلكترونية ومخاطرها على المجتمع”، تقدمها المحامية عتاب محسن، بالمركز الثقافي العربي في الشيخ بدر، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

5 – ورشة رسم وأشغال بعنوان (أشكال الطيور)، في المركز الثقافي بمشتى الحلو، الساعة الـ 11 صباحاً.

6 – ظهيرة أدبية بعنوان “مواهب شابة” بمشاركة الشابات جودي حسين، جيني حسين، ميس علي، ورهف سليمان، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

7 – حلقة كتاب تراثية بعنوان “أصالة مدينة المياه والحرير” تقديم السيدة نايلة الحلو، في المركز الثقافي العربي بالدريكيش الساعة الـ 12:00 ظهراً.

8 – جلسة مناقشة لرواية (حائط الفضيحة) للأديبة ليزا خضر، تقديم الدكتورة عبير يحيى والمحامية غنوة مصطفى والأديبة أحلام غانم، وإدارة الأديبة ضحى أحمد، في مبنى اتحاد الكتاب العرب بطرطوس الساعة الـ 12 ظهراً.

اللاذقية:

1 ـ نشاط تفاعلي لذوي الهمم، وتجارب علمية في العلوم، تقدّمها المهندستان ميسون غيا ورزان صقور، في المركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 9:00 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان “ترشيد استخدام الصادات الحيوية” تقدمها الدكتورة الصيدلانية أريج داود، في المركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

حلب:

1 – جلسة ثقافية بعنوان “المرأة والتربية الواعية”، مع الآنسة سميرة أحمد العبدالله، في قاعة مبنى بلدية حميمة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – عرض أفلام “تحدث إلي، مورتال كومبات 2، مايكل، سفن دوجز، حكاية لعبة 5 ، الكراش”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

دير الزور:

أمسية شعرية يقدّمها الشعراء هاني صافي، معاوية العيسى، وعلي عبد الجاسم، في المركز الثقافي العربي بدير الزور، جانب دوار السبع بحرات، الساعة الـ 8 مساءً.