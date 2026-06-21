أسبوع التراث اللامادي في حماة يسلط الضوء على الموروث الثقافي الحي

حماة-سانا

انطلقت في قصر الثقافة بمدينة حماة، اليوم الأحد، فعاليات “أسبوع التراث اللامادي” الذي تقيمه مديرية الثقافة، بمشاركة مجموعة من الباحثين والمؤرخين والمهتمين بالشأن الثقافي، في إطار الجهود الرامية إلى إبراز الموروث الثقافي السوري وصون عناصره، بوصفها جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية والذاكرة المجتمعية.

واستُهلت فعاليات الأسبوع بمحاضرة بعنوان “الأنثروبولوجيا الثقافية” قدمها الباحث والمؤرخ غالب الصواف، بحضور عدد من المثقفين والمهتمين بالتراث، حيث تناولت المحاضرة دور الأنثروبولوجيا “علم دراسة الإنسان”، في دراسة المجتمعات وتوثيق عاداتها وتقاليدها وتحولات أنماط الحياة فيها عبر الزمن.

وأوضح مدير الثقافة بحماة محمد العمر في تصريح لمراسل سانا، أن أسبوع التراث اللامادي يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والمحاضرات التخصصية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، مبيناً أن الفعاليات تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وتهدف إلى التعريف بعناصر التراث اللامادي السوري، والمحافظة عليها، ونقلها إلى الأجيال القادمة.

وأشار العمر إلى أن التراث اللامادي لا يقتصر على الموروث الشعبي الشفهي فحسب، بل يشمل أيضاً العادات والتقاليد والطقوس الاجتماعية والفنون والممارسات المرتبطة بالحياة اليومية، ما يجعله أحد أهم مكونات الهوية الثقافية للمجتمع.

من جانبه، أوضح الباحث الصواف أن محاضرته تناولت التطورات الاجتماعية والثقافية التي شهدتها مدينة حماة منذ العصور القديمة حتى العصر الحديث، مسلطاً الضوء على مجموعة من المهن والعادات التي كانت تشكل جزءاً من الحياة اليومية للسكان، ومنها دور “الداية” في المجتمع المحلي وتقاليد الأعراس والمناسبات الاجتماعية وما رافقها من ممارسات شعبية متوارثة.

وأكد الصواف أهمية توثيق هذه الموروثات والمحافظة عليها، نظراً لما تمثله من سجل حي لذاكرة المجتمع وتاريخه الثقافي، ولما تحمله من قيم ومعارف متوارثة عبر الأجيال.

وتتواصل فعاليات أسبوع التراث اللامادي غداً الإثنين بمحاضرة بعنوان “نعير السنديان والبلوط” تلقيها الباحثة راما تركاوي، وتتناول أحد المظاهر التراثية المرتبطة بالبيئة المحلية وما تحمله من دلالات ثقافية واجتماعية تعكس العلاقة التاريخية بين الإنسان ومحيطه الطبيعي.

ويشكل أسبوع التراث اللامادي فرصة لتعزيز الوعي بأهمية الموروث الثقافي غير المادي، وإبراز دوره في ترسيخ الانتماء الوطني، والحفاظ على الخصوصية الثقافية للمجتمع السوري في مواجهة التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.