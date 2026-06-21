إصدارات سورية حديثة

دمشق-سانا

تتوزع الإصدارات الحديثة التي نتوقف عندها هذا الأسبوع بين تحقيق التراث الديني والأدبي، والدراسات اللغوية المتخصصة، والرواية العالمية المترجمة، إلى جانب الكتب المعرفية الموجهة للناشئة، في مشهد يعكس تنوع الاهتمامات الثقافية واتساع مجالات النشر العربي.

وتكشف هذه الأعمال عن تفاعل متواصل بين الماضي والحاضر، فمن إعادة إحياء نصوص وشخصيات تركت أثرها في الحياة الفكرية والدينية، إلى نقل تجارب أدبية عالمية تنتمي إلى ثقافات مختلفة، مروراً بكتب ترصد جوانب من التاريخ الاجتماعي والاقتصادي للإنسان، بما يتيح للقارئ الاطلاع على رؤى وتجارب متنوعة تثري معارفه وتوسع آفاقه.

وفي هذه الجولة من الإصدارات الجديدة، نسلط الضوء على مجموعة من الكتب الصادرة حديثاً لكتاب سوريين ودور نشر سورية، وما تحمله من مضامين فكرية وأدبية وتربوية جديرة بالمتابعة.



• كتاب: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد

المؤلف: العالم والباحث العراقي الدكتور غانم قدوري

دار النشر: الغوثاني للدراسات القرآنية دمشق 2026

نبذة عن الكتاب: يعد الكتاب دراسة علمية تحليلية رائدة تسعى إلى إبراز الجوانب المشرقة في التراث الصوتي العربي ومقارنتها بحقائق علم الأصوات الحديث ومخارج الحروف، حيث صدر الكتاب في أصله كأطروحة دكتوراه لأول مرة عام 1986م.



• كتاب: الأعمال الكاملة للشيخ العارف بالله عبد الرحيم الشاطر

المؤلف: الشيخ الشاعر والفقيه عبد الرحيم بن مصطفى الشاطر

جمع وتقديم: نوار أحمد الشاطر

دار النشر: النشر والإصدار عبر الجامعة 2026

نبذة عن الكتاب: هو سِفرٌ تراثي روحي جامع لمضمون الإرث الديني والشعري والفقهي للشيخ الشاعر والفقيه السوري عبد الرحيم بن مصطفى الشاطر (1327 – 1411 هـ / 1910 – 1991 م) الذي أمضى نحو سبعين عاماً معلماً للقرآن الكريم والعلوم الشرعية في جامع نور الدين الشهيد بدمشق، حيث عُنيت بحشد تراثه وتحقيقه علمياً ومراجعته حفيدتُه الكاتبة والباحثة نوار الشاطر، ليتضمن المؤلف خطبه، ومراسلاته، وموشحاته الإنشادية، وومضاته الفقهية، وقصائده في المديح النبوي التي اشتُهر بها.



• رواية: كوكورو (اللباب)

المؤلف: ناتسومي سوسيكي

المترجم: الشاعر علي كنعان

دار النشر: دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر دمشق 2026

نبذة عن الرواية: هي إحدى روائع الأدب الياباني الكلاسيكي الصادرة أصلاً عام 1914 م للكاتب الشهير ناتسومي سوسيكي، الذي يُعد رائد الرواية الحديثة في اليابان وتناقش الرواية بعمق فلسفي ونفسي قضايا العزلة والذنب والهوية من خلال العلاقة المعقدة بين طالب جامعي وأستاذه بالتزامن مع التحولات الكبرى للعصر.



• كتاب: تاريخ الشاي

المؤلف: الباحث الأمريكي فرانسيس ليغيت

دار النشر: نينوى للدراسات والنشر والتوزيع دمشق 2026

نبذة عن الكتاب: يعدّ الكتاب سجلاً تاريخياً وثقافياً فريداً كُتب في أواخر القرن التاسع عشر حيث يتناول المضمون الأساسي للكتاب رحلة نبتة الشاي وأثرها الاجتماعي والاقتصادي، مبيناً كيف انتقل ثقل إنتاجها التاريخي من الصين نحو غابات الهند وسيلان بفعل التوسع الاستعماري وخطوط التجارة العالمية.



• رواية: رجل عاشق

المؤلف: الروائي الألماني الراحل مارتن فالرز

المترجم: المصري سمير جرجس

دار النشر: ممدوح للنشر والتوزيع دمشق 2026 بالتعاون مع منشورات سرد

نبذة عن الرواية: جمعت الرواية بين قلم الروائي الألماني الراحل مارتن فالزر الذي برع في تشريح النفس البشرية، وبلاغة المترجم المصري سمير جريس الذي نقل النص بروح رشيقة وأمينة؛ حيث تغوص الرواية في عوالم العاطفة والشيخوخة لتسرد الفصول الأخيرة المثيرة والحرجة من حياة أمير الشعراء الألماني “غوته”، متتبعةً تفاصيل قصة عشقه الحقيقية العاصفة لشابة تصغره بنحو نصف قرن، في تساؤل فلسفي عذب وعميق حول سطوة الحب وتحديه للزمن والتقدم في العمر.



• كتاب: فتيات الإسلام للناشئة

المؤلف: الدكتور محمد فايز كيفو

دار النشر: مكتبة الأسرة العربية” تركيا 2026

نبذة عن الكتاب: يعد الكتاب بمثابة منارةٍ تربوية تدمج أصالة المنهج بروح العصر المستنير، ويقدّم الكتاب بأسلوبٍ رشيق وجاذب سِيَراً ملهمة لنماذج نسائية تاريخية ومعاصرة تركت بصمةً لا تُمحى، عارضاً نجاحاتهن وتغلبهن على التحديات عبر دروس نظرية وتدريبات عملية شيّقة تستنهض همم الفتيات وتغرس فيهن القيم النبيلة، وقد جادت بهذا العمل القَيِّم لترفد به المكتبة الإسلامية كدليلٍ عملي متكامل يُعنى ببناء جيلٍ واعد يعيش قيم دينه سلوكاً وأخلاقاً.