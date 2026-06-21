“ارتعاشات يَرام”.. تجربة سردية رقمية تجعل القارئ شريكاً في صناعة المصير

دمشق-سانا

في خطوة تفتح آفاقاً جديدة أمام الأدب الرقمي السوري، يقدم الكاتب والصحفي حسين الإبراهيم قصة تفاعلية بعنوان “ارتعاشات يَرام.. الزلزال والشبح”، وهي تجربة تجمع بين السرد الأدبي والتقنيات الرقمية، مستثمرة أدوات البرمجة والذكاء الاصطناعي لإيجاد نص ليس للقراءة فحسب، بل يدعو القارئ إلى المشاركة في تشكيل مساراته.

وتندرج القصة ضمن أدب الخيال العلمي ذي البعد النفسي والوجودي، حيث تتخذ من الزلزال نقطة انطلاق لطرح أسئلة أخلاقية وإنسانية حول الخوف والنجاة والمسؤولية، في بيئة رقمية تفاعلية تجعل القارئ جزءاً من التجربة السردية لا مجرد متلقٍ لها.

تجربة جديدة على تخوم الأدب الرقمي

أوضح الإبراهيم في حديث مع “سانا الثقافية” أن هذا العمل يأتي امتداداً لمشروع أدبي بدأه من خلال روايته المطبوعة “في بيتنا روبوت”، ويهدف إلى استكشاف إمكانات المزج بين الأدب والتقانة، وصياغة نموذج محلي يستفيد من الأدوات الرقمية الحديثة دون التخلي عن خصوصيته الثقافية.

وتقوم القصة على بنية تفاعلية تُقرأ عبر الشاشة، حيث ينتقل القارئ بين مشاهد مترابطة بواسطة روابط تشعبية، لتقوده كل نقرة إلى مسار مختلف، كما تتضمن التجربة مؤثرات بصرية تحاكي أجواء الزلزال والاضطراب النفسي، في محاولة لتحويل التفاعل الرقمي إلى عنصر سردي يوازي الوصف الأدبي التقليدي.

حين يتحول القارئ إلى بطل

يرى الإبراهيم أن الشكل السردي التفاعلي أكثر قدرة على التعبير عن ارتباك الوعي في لحظات الصدمة، موضحاً أن هدفه لم يكن وصف الزلزال فحسب، بل جعل القارئ يعيش حالة التردد والقلق التي تواجه البطل، وأن يصبح مشاركاً في اتخاذ القرارات التي تحدد مسار الأحداث.

وتدور القصة حول شخصية يَرام، وهو إنسان عادي يجد نفسه فجأة في مواجهة حدث يتجاوز قدرته على السيطرة، ليغدو نموذجاً إنسانياً مفتوحاً يمكن للقارئ أن يعكس عليه مخاوفه وأسئلته الخاصة، وفي المقابل تحضر شخصية “الشبح” بوصفها تجسيداً للذاكرة المؤلمة والندم والهواجس التي تطارد الإنسان في لحظات ضعفه، ما يمنح العمل بعداً رمزياً يتيح تعدد القراءات والتأويلات.

حارم.. ذاكرة الجرح والأسئلة

اختار الإبراهيم مدينة حارم مسرحاً للأحداث لما تحمله من رمزية مرتبطة بذاكرة الزلزال وتجارب الناس الذين عاشوا تداعياته، مؤكداً أن المكان الواقعي يضفي على الأحداث المتخيلة مزيداً من المصداقية والعمق العاطفي، ولا سيما أن بناء العمل استند أيضاً إلى روايات وشهادات حقيقية سمعها من أشخاص عايشوا الكارثة.

وتتمحور الفكرة الأساسية للعمل حول الإنسان في لحظة انكشافه أمام ذاته، إذ يتحول الزلزال من حدث طبيعي إلى رمز للهشاشة الإنسانية، بينما تصبح القرارات التي يتخذها الفرد في أوقات الأزمات معياراً يكشف جوهره الأخلاقي، ومن هنا يطرح العمل أسئلة تتعلق بالمواجهة والهروب، وبالقدرة على تحمّل المسؤولية عندما يهتز كل ما يبدو ثابتاً.

الأدب التفاعلي بلمسة سورية

عن الفئة المستهدفة، أشار الإبراهيم إلى أن القصة موجهة إلى جميع القراء المهتمين بالأسئلة الوجودية والإنسانية، مع إمكانية استقطابها فئة الشباب بشكل خاص، بحكم ألفتهم مع الوسائط الرقمية واستعدادهم لتجربة أشكال سردية غير تقليدية.

كما لفت إلى اطلاعه على تجارب عالمية في مجال الأدب التفاعلي عبر منصات مثل Twine، مع حرصه على تقديم تجربة تنطلق من البيئة المحلية والذاكرة السورية، وتستفيد في الوقت ذاته من أدوات العصر الرقمي.

وحول التحديات التي واجهته، أوضح أن أبرزها تمثل في تحقيق التوازن بين حرية القارئ وتماسك البناء السردي، إضافة إلى ترجمة المشاعر والانفعالات إلى مؤثرات رقمية وحركية، واختبار المسارات المختلفة للتأكد من سلامتها فنياً وتقنياً، مستفيداً في ذلك من خبرته في لغة HTML.

الوجه الآخر للزلزال

تقدم “ارتعاشات يَرام” نموذجاً لافتاً لتقاطع الأدب مع التكنولوجيا، حيث تتحول الشاشة إلى فضاء للسرد والتفاعل معاً، ويتجاوز القارئ دور المتلقي التقليدي ليصبح شريكاً في صناعة المعنى، وهي تجربة تطرح أسئلة حول مستقبل الكتابة الإبداعية العربية في العصر الرقمي، وإمكانات تطوير أشكال سردية جديدة تستجيب لتحولات القراءة وأدواتها المعاصرة.

ويختصر الإبراهيم جوهر العمل بسؤال يطمح أن يرافق القارئ بعد انتهاء التجربة: “من أكون حين لا يراني أحد؟”، فربما يمر الزلزال وينتهي، لكن مواجهة الإنسان لذاته تبقى الأثر الأعمق والأطول بقاءً.

وحسين الإبراهيم صحفي متخصص بالمحتوى الإعلامي الرقمي والذكاء الاصطناعي، له ثمانية كتب في الحوسبة والصحافة الذكية والإعلام وقصص الأطفال والدراسات السينمائية، وهو مدرب في مجالات المحتوى الرقمي الإعلامي والأدبي، ومنسق ورشات عمل في هذه المجالات.