محاضرة في الباب بريف حلب حول دور الأفراد والمؤسسات في بناء سوريا الجديدة

حلب-سانا

نظمت شعبة أوقاف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اليوم السبت، محاضرة بعنوان ‌‏“دورنا في بناء سوريا الجديدة” ألقاها الكاتب والمفكر الدكتور عبد الكريم بكار في المركز ‏الثقافي بمدينة الباب، بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والدعوية والشبابية.

وتناولت المحاضرة دور الأفراد والمؤسسات في المساهمة ببناء المجتمع، وأهمية تعزيز ‏الوعي والمسؤولية المجتمعية خلال المرحلة الحالية، إلى جانب طرح رؤى وأفكار تتعلق ‏بالتنمية والاستقرار ومتطلبات النهوض الوطني.

وأكد بكار خلال المحاضرة أهمية دور المواطن في عملية البناء والتنمية، مشيراً إلى أن ‏المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وترسيخ ثقافة المبادرة والعمل الإيجابي، بما يسهم ‏في بناء رؤية واضحة لمستقبل سوريا وتعزيز مسيرة التعافي والنهوض.

وأوضح مدير المركز الثقافي في مدينة الباب أحمد حاج علي في تصريح لمراسل سانا، ‏أن المحاضرة سلطت الضوء على ما هو مطلوب من أفراد المجتمع في المرحلة القادمة، ‏وأهمية المشاركة في المبادرات التطوعية والمجتمعية الداعمة لعملية البناء، إضافة إلى ‏تناول قضايا تتعلق بترشيد الموارد وإدارة مؤسسات الدولة وتعزيز الوعي لدى فئة ‏الشباب.

من جهته، بين مسؤول شعبة أوقاف الباب حسن العبيد أن تنظيم هذه الفعاليات يهدف إلى ‏تعزيز التواصل بين الشباب والكوادر الفكرية والثقافية الفاعلة، وتسليط الضوء على ‏الأدوار المنوطة بالشباب في بناء سوريا الجديدة.

بدوره، أشار طالب الدكتوراه في العلوم الإسلامية أحمد حمزة إلى أهمية الأفكار التي ‏طُرحت خلال المحاضرة، ولا سيما ما يتعلق بالوعي المجتمعي والسياسي والعمل ‏التطوعي ودور الشباب في دعم مسيرة التنمية، مؤكداً أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات ‏العلمية والثقافية لما لها من أثر في تعزيز الوعي وتبادل الخبرات والأفكار.

وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة من الأنشطة واللقاءات الفكرية والثقافية التي تنظمها شعبة ‏أوقاف الباب بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي لدى الشباب، ‏وتشجيع المبادرات التطوعية والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية وإعادة البناء، بما يسهم ‏في ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية ودعم مسيرة التعافي والاستقرار.