محاضرة في الباب بريف حلب حول دور الأفراد والمؤسسات في بناء سوريا الجديدة

حلب-سانا
نظمت شعبة أوقاف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اليوم السبت، محاضرة بعنوان “دورنا في بناء سوريا الجديدة” ألقاها الكاتب والمفكر الدكتور عبد الكريم بكار في المركز الثقافي بمدينة الباب، بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والدعوية والشبابية.
وتناولت المحاضرة دور الأفراد والمؤسسات في المساهمة ببناء المجتمع، وأهمية تعزيز الوعي والمسؤولية المجتمعية خلال المرحلة الحالية، إلى جانب طرح رؤى وأفكار تتعلق بالتنمية والاستقرار ومتطلبات النهوض الوطني.
وأكد بكار خلال المحاضرة أهمية دور المواطن في عملية البناء والتنمية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وترسيخ ثقافة المبادرة والعمل الإيجابي، بما يسهم في بناء رؤية واضحة لمستقبل سوريا وتعزيز مسيرة التعافي والنهوض.
وأوضح مدير المركز الثقافي في مدينة الباب أحمد حاج علي في تصريح لمراسل سانا، أن المحاضرة سلطت الضوء على ما هو مطلوب من أفراد المجتمع في المرحلة القادمة، وأهمية المشاركة في المبادرات التطوعية والمجتمعية الداعمة لعملية البناء، إضافة إلى تناول قضايا تتعلق بترشيد الموارد وإدارة مؤسسات الدولة وتعزيز الوعي لدى فئة الشباب.
من جهته، بين مسؤول شعبة أوقاف الباب حسن العبيد أن تنظيم هذه الفعاليات يهدف إلى تعزيز التواصل بين الشباب والكوادر الفكرية والثقافية الفاعلة، وتسليط الضوء على الأدوار المنوطة بالشباب في بناء سوريا الجديدة.
بدوره، أشار طالب الدكتوراه في العلوم الإسلامية أحمد حمزة إلى أهمية الأفكار التي طُرحت خلال المحاضرة، ولا سيما ما يتعلق بالوعي المجتمعي والسياسي والعمل التطوعي ودور الشباب في دعم مسيرة التنمية، مؤكداً أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات العلمية والثقافية لما لها من أثر في تعزيز الوعي وتبادل الخبرات والأفكار.
وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة من الأنشطة واللقاءات الفكرية والثقافية التي تنظمها شعبة أوقاف الباب بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي لدى الشباب، وتشجيع المبادرات التطوعية والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية وإعادة البناء، بما يسهم في ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية ودعم مسيرة التعافي والاستقرار.