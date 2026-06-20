المفكرة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 20 من حزيران 2026

المفكرة الثقافية 2 1 المفكرة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 20 من حزيران 2026

دمشق:

1 – محاضرة بعنوان “إدارة الوقت والأولويات” تقدمها الأستاذة هبة طبة في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 12 ظهراً.

2 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين “الأسد الملك” و”السنافر: القرية المفقودة” في سينما الكندي بدمر، الساعة الـ 4:00 عصراً والـ 6:00 مساءً.

3- معرض تشكيلي للمخرج محمد عبد العزيز في غاليري زوايا بالقصاع ساحة برج الروس، الساعة الـ 7 مساءً.

4- عرض أفلام “حكاية لعبة 5، سفن دوجز، إذما، الكراش”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

حمص:

محاضرة بعنوان “ثقافة العمل المدني” يقدمها الدكتور خضر السوطري في مقر الجمعية التاريخية السورية في شارع عبد الحميد الدروبي بحمص، الساعة الـ 7 مساءً.

حماة:

عرض الفيلم الكوميدي المصري “برشامة” في صالة سينما سلمية، الساعة الـ 8:00 مساءً.

طرطوس:

1 – نشاط تفاعلي ترفيهي للأطفال بعنوان “رحلة في عالم الكبار”، ينظمه فريق مهارات الحياة في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – عرضُ فيلمي الأطفال المدبلجين “ليلو وستيتش” و”أساطير أوز: عودة دوروثي” والفيلم العائلي المترجم “ألـفين والسناجب” في سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً والـ 12:30 ظهراً والـ 5:15 عصراً.

3 – أصبوحة شعرية بعنوان “الشعر يجمعنا”، يقيمها منتدى بانياس الثقافي بمشاركة الشعراء بشار كمون، وحسان شريقي، ولميس بلال، ويحيى مرهج، وجعفر نيوف، في قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 11 صباحاً.

اللاذقية:

فعالية موسيقية بعنوان “لحن الطفولة” بمناسبة يوم الموسيقا العالمي، بمشاركة فريق مهارات الحياة، في صالة المعارض بالمركز الثقافي في جبلة، الساعة الـ 12 ظهراً.

حلب:

1 – جولة ميدانية تنظمها حركة الفن الحلبي الشعبي، لاستكشاف أسرار صناعة البوظة والهيطلية التراثية، مع رسم سكتشات حية في منطقة باب قنسرين بمدينة حلب القديمة، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – ندوة بعنوان “طرائق حديثة تدعم مهارتي القراءة والكتابة في اللغة الإنكليزية”، في المركز الثقافي بمدينة الباب، الساعة الـ 6 مساءً.

3 – عرض أفلام “تحدث إلي، مورتال كومبات: 2، مايكل، سفن دوجز، حكاية لعبة: 5 ، الكراش”،  في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

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