“الأمالي” لأبي علي القالي.. الكتاب الذي حفظ ذاكرة العرب

دمشق-سانا

ضمن زاوية أمهات الكتب الأسبوعية، نتوقف في سانا الثقافية عند كتاب “الأمالي” لأبي علي القالي، أحد أبرز المصنفات الأدبية في التراث العربي، والكتاب الذي حفظ جانباً واسعاً من الشعر والأخبار والأمثال واللغة، حتى عدّه كبار العلماء من أجلّ كتب الأدب العربي وأغزرها مادة.

تنبع أهمية “الأمالي” من كونه أكثر من مجرد مختارات أدبية، إذ يمثل صورة حية لمجالس العلم والأدب التي ازدهرت في الحضارة العربية، وانتقلت عبرها المعارف من أفواه العلماء إلى بطون الكتب.

راوٍ حمل تراث المشرق إلى الأندلس

أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي (288-356هـ) عالم لغوي وأديب عربي ولد في منازجرد بأرمينية شرق الأناضول، وتلقى علومه في بغداد على أيدي كبار علماء اللغة والأدب، قبل أن ينتقل إلى الأندلس بدعوة من الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر، حيث أصبح أحد أبرز أعلام الثقافة العربية في قرطبة.

ويذكر ياقوت الحموي في معجم الأدباء أن القالي كان من أعلم أهل عصره باللغة والشعر والأخبار، فيما وصفه تلميذه أبو علي الزبيدي، بأنه لم يرَ بالأندلس أعلم بلغة العرب ولا أروى للشعر منه، وهو ما يفسر المكانة التي احتلها في نقل التراث اللغوي والأدبي من المشرق إلى الأندلس.

من مجالس الإملاء إلى ذاكرة الأمة

ينتمي الأمالي إلى تقليد علمي عُرف بالتأليف الإملائي، حيث كان العالم يملي ما يحفظه من أشعار وأخبار ولغة على تلامذته في مجالس منتظمة، فيقومون بتدوينها، وقد نشأت هذه الطريقة في علوم الحديث النبوي قبل أن تمتد إلى اللغة والأدب.

ويشير محقق الكتاب الباحث المصري محمد عبد الجواد الأصمعي، إلى أن الأمالي يمثل سجلاً حياً لهذه المجالس العلمية، إذ جمع القالي مادته عبر سنوات طويلة من الرواية والسماع، فخرج الكتاب موسوعة أدبية تحفظ نماذج متنوعة من الشعر العربي وأخبار العرب وأمثالهم وأقوالهم.

وتكمن الفكرة المركزية للكتاب في حفظ الذاكرة العربية الشفوية ونقلها إلى الأجيال اللاحقة، وهو ما منح الأمالي مكانة استثنائية بين كتب الأدب، إذ لم يكتف مؤلفه بجمع النصوص، بل حفظ جانباً من الثقافة العربية كان معرضاً للضياع مع مرور الزمن.

موسوعة للأدب والشعر والأمثال

يضم الكتاب مئات النصوص الشعرية المختارة من عصور مختلفة، إلى جانب الأخبار الأدبية والنوادر والأمثال والحكم، ما جعله مرجعاً مهماً للباحثين في اللغة والأدب والتاريخ الثقافي.

ويشير الناقد الدكتور المصري شوقي ضيف في كتابه “تاريخ الأدب العربي” إلى أن القالي امتلك ذائقة نقدية رفيعة ظهرت في حسن اختياره للنصوص التي أوردها، وفي تنوع المادة الأدبية التي جمعها بين الشعر واللغة والرواية والأخبار.

كما تناول القالي قضايا نقدية تتصل بالمفاضلة بين الشعراء والسرقات الشعرية والطبع والتكلف، لكنه غالباً ما نقل آراء العلماء والرواة الذين سبقوه، محافظاً على طابع الكتاب بوصفه سجلاً للمعرفة الأدبية أكثر من كونه كتاباً يعرض آراء شخصية مباشرة.

الأمثال والحكم.. صورة المجتمع العربي

يشغل المثل العربي مساحة مهمة في الأمالي، إذ لم يقتصر القالي على إيراد الأمثال، بل تتبع مناسباتها ورواياتها ودلالاتها اللغوية، الأمر الذي منح الكتاب قيمة توثيقية كبيرة.

في الدراسة التي حملت عنوان “جهود أبي علي القالي الأدبية من خلال الأمالي: دراسة تحليلية نقدية”، ونال بموجبها الباحث السوداني محمد بشير آدم درجة الدكتوراه في اللغة العربية، فإن هذا الكتاب أسهم في حفظ جانب من الذاكرة الاجتماعية والثقافية للعرب، حيث تكشف الأمثال والأخبار الواردة فيه عن أنماط التفكير والقيم والعلاقات السائدة في المجتمع العربي القديم.

ومن أبرز ما يميز الكتاب أيضاً أن القالي انفرد برواية عدد من النصوص الشعرية والنثرية التي لم تصل إلينا في مصادر أخرى، وهو ما يجعل “الأمالي” مصدراً فريداً لحفظ أجزاء من التراث العربي كانت ستفقد لولا هذا العمل.

الأمالي في ميزان الدارسين

حظي الكتاب بمكانة رفيعة لدى العلماء قديماً وحديثاً، فقال عنه ابن خلدون في “المقدمة”: “كتاب الأمالي من أجلّ الكتب المصنفة في الأدب”، فيما وصفه ياقوت الحموي بأنه من الكتب التي لا يستغني عنها الأديب، وعدّه الحافظ الذهبي كتاباً نفيساً في لغة العرب وأشعارهم وأمثالهم.

ومع ذلك، يرى عدد من الدارسين المعاصرين أن طبيعة التأليف الإملائي جعلت مادة الكتاب تتسم أحياناً بالتشعب والتنوع الكبير بين موضوع وآخر، غير أن هذه السمة نفسها كانت سبباً في حفظ ثروة واسعة من النصوص والأخبار التي ربما لم تكن لتصل إلى الأجيال اللاحقة لولا تدوينها في هذا العمل.