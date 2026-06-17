كيف جعل أسلوب “سيمبسون” الجمهور يصدق رسامي الكاريكاتير؟

دمشق-سانا

في عالم الكاريكاتير، نادراً ما تنجح لغة بصرية في تجاوز حدود وسيلتها الأصلية لتصبح لهجة عالمية يتحدث بها الفنانون والجمهور معاً، لكن هذا ما حدث تقريباً مع شخصيات مسلسل “عائلة سيمبسون”، التي تحولت خلال أكثر من ثلاثة عقود إلى واحدة من أكثر العلامات البصرية حضوراً في الثقافة الشعبية المعاصرة.

وقد وجد عدد من رسامي الكاريكاتير والفنانين الرقميين في هذا الأسلوب وسيلة مثالية للتعليق على الأحداث العامة وإعادة تقديم المشاهير والشخصيات السياسية، غير أن نجاحهم في محاكاة عالم المسلسل كان كبيراً إلى درجة أن بعض أعمالهم تسببت في التباس حقيقي لدى الجمهور، الذي اعتقد أحياناً أنها لقطات أصلية من المسلسل نفسه.

من الرسم إلى “الحقيقة”

يعد الإيطالي يوري بومو أحد أبرز الأمثلة على هذه الظاهرة، فاشتهر بإعادة رسم المشاهير والأحداث الجارية بأسلوب يحاكي بدقة تصميم شخصيات سيمبسون، وفي عام 2020 انتشرت عالمياً صورة تُظهر شخصية هومر سيمبسون في مشهد مرتبط بمقتل جورج فلويد، وسرعان ما تداولها المستخدمون باعتبارها “تنبؤاً جديداً” من المسلسل الشهير.

غير أن مواقع التحقق الإعلامي مثل منصة “بوم لايف” للتحقق من الأخبار والمعلومات، وموقع “نيوز موبايل” المتخصص في الأخبار والتحقق من المعلومات، أوضحت لاحقاً أن الصورة ليست جزءاً من أي حلقة، بل عمل فني مستقل أنجزه بومو.

ولم تكن هذه الحادثة مجرد خطأ عابر على وسائل التواصل الاجتماعي، بل كشفت عن قوة التأثير التي اكتسبها الأسلوب البصري للمسلسل، فعندما يصبح الجمهور غير قادر على التمييز بين العمل المقتبس والعمل الأصلي، فإننا نكون أمام حالة نادرة من التداخل بين الثقافة الجماهيرية والكاريكاتير المعاصر.

وقد ساعد على هذا الالتباس ارتباط مسلسل “سيمبسون” على مدى سنوات طويلة بفكرة “التنبؤ بالمستقبل”، بعد تداول عشرات المقاطع والصور التي زُعم أنها توقعت أحداثاً سياسية ورياضية وتقنية قبل وقوعها، ورغم أن كثيراً من هذه الادعاءات ثبتت مبالغتها أو افتقارها إلى الدقة، فإنها أسهمت في ترسيخ صورة ذهنية لدى الجمهور مفادها بأن أي صورة تبدو وكأنها من عالم سيمبسون قد تكون جزءاً من “توقع” جديد للمسلسل.

عندما تصبح الشخصيات لغة بصرية

حالة مشابهة يمكن ملاحظتها في أعمال الفنان الإيطالي أليكساندرو بالومبو، الذي استخدم شخصيات سيمبسون في مشاريع فنية ذات أبعاد سياسية واجتماعية، وقد أثارت بعض أعماله، وخصوصاً تلك التي أعادت تصوير شخصيات المسلسل في سياقات تاريخية مأساوية، نقاشات واسعة حول حدود الاقتباس البصري واستخدام رموز الثقافة الشعبية في تناول القضايا الحساسة.

لم تقتصر أعمال الفنان الإيطالي أليكساندرو بالومبو على إعادة توظيف شخصيات سيمبسون في سياقات تاريخية، بل امتدت إلى قضايا معاصرة أيضاً، حيث نشرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، في الـ 7 من آذار 2024، عن إنجاز بالومبو في مدينة ميلانو جدارية بعنوان “غزة” صوّرت أفراد عائلة سيمبسون في مشهد يستحضر مآسي الحرب، حيث ظهر هومر مرتدياً الكوفية الفلسطينية وهو يحتضن جثمان ابنه بارت، فيما بدت مارج وليزا وماجي ضحايا للعنف.

ونقلت أنسا عن بالومبو وصفه للعمل بأنه صرخة ضد انتهاكات حقوق الإنسان والحرب، ما يشكل مثالاً جديداً على قدرة شخصيات سيمبسون على مغادرة إطار الترفيه والدخول إلى فضاءات الفن السياسي والاجتماعي.

الناقد الإعلامي الأمريكي جوناثان غراي، مؤلف كتاب “المشاهدة عبر “آل سيمبسون، يرى أن المسلسل لم يعد مجرد برنامج تلفزيوني، بل تحول إلى “مرجع ثقافي” قادر على إنتاج معانٍ جديدة خارج سياقه الأصلي، ومن هذا المنظور يمكن فهم أعمال بومو وبالومبو باعتبارها امتداداً لنفوذ سيمبسون الثقافي أكثر من كونها مجرد محاكاة شكلية له.

أما الباحث في ثقافة المعجبين هنري جنكينز فقد أشار في كتاباته حول الثقافة التشاركية إلى أن الجماهير والفنانين باتوا يشاركون في إنتاج المعنى الثقافي للأعمال الشهيرة، وهذا ما يفسر انتشار الرسوم المستوحاة من سيمبسون بوصفها أعمالاً مستقلة قادرة أحياناً على منافسة المصدر الأصلي في الانتشار والتأثير.

موقع “ذا ديلي كارتونيست” المتخصص في شؤون الكاريكاتير لاحظ في أكثر من مناسبة، أن الرسامين المعاصرين أصبحوا يعتمدون بصورة متزايدة على الرموز البصرية الجاهزة التي يمكن للجمهور التعرف إليها فوراً، ويبدو أن شخصيات سيمبسون تمثل النموذج الأكثر نجاحاً لهذه الظاهرة، إذ يكفي ظهور البشرة الصفراء والعيون الدائرية حتى يدرك المتلقي المرجعية الثقافية المقصودة.

بين الأصل والمحاكاة



لكن هذا النجاح يحمل مفارقة لافتة، فكلما ازدادت دقة الرسامين في تقليد الأسلوب الأصلي، ازدادت احتمالات وقوع الجمهور في الالتباس، وهكذا لم تعد شخصيات سيمبسون مجرد مادة للإلهام، بل أصبحت لغة بصرية مستقلة يتحدث بها رسامو الكاريكاتير حول العالم.

وفي ضوء ما يطرحه جوناثان غراي حول تحول “سيمبسون” إلى مرجع ثقافي يتجاوز سياقه الأصلي، وما يناقشه هنري جنكينز بشأن مشاركة الجمهور والفنانين في إنتاج المعنى الثقافي، يمكن فهم الكيفية التي تحولت بها شخصيات المسلسل إلى لغة بصرية مستقلة يتداولها رسامو الكاريكاتير والفنانون حول العالم.

ومع تطور أدوات التصميم الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي القادرة على محاكاة الأساليب الفنية بدقة متزايدة، قد تصبح الحدود بين العمل الأصلي والعمل المقتبس أكثر ضبابية، ما يجعل تجربة “سيمبسون” مثالاً فريداً على عمل ثقافي لم يكتفِ بإنتاج شخصيات شهيرة، بل في تقديم لغة بصرية قادرة على العيش خارج الشاشة وإعادة إنتاج نفسها في سياقات جديدة قد يصعب أحياناً تمييزها عن المصدر الأصلي.

