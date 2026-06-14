إصدارات حديثة لعدد من دور النشر السورية

دمشق-سانا

في سياق الحراك الثقافي المتجدد في سوريا، تبرز الإصدارات الحديثة الصادرة عن عدد من دور النشر السورية كدليل على استمرار الحيوية في المشهد الفكري والأدبي، وتنوّع اهتماماته بين السيرة الذاتية والدراسات الفكرية والفقهية والرواية بأشكالها الواقعية والتخيلية.

وتعكس هذه الأعمال، الصادرة عن دور نشر في دمشق وخارجها، تداخلاً لافتاً بين الهمّ المعرفي والبحث الأكاديمي من جهة، والخيال الأدبي والتأملات الفكرية من جهة أخرى، بما يواكب تحولات الواقع الثقافي ويستجيب لأسئلة الإنسان المعاصر في أبعادها الدينية والفلسفية والاجتماعية.

وفي هذا التقرير نسلّط الضوء على أبرز هذه الإصدارات الجديدة، وما تحمله من رؤى ومضامين متنوعة تثري المكتبة العربية وتفتح آفاقاً جديدة أمام القارئ والباحث.

كتاب: كادحٌ إلى ربّكَ: عوالِم في سِير حَياة الفقير إلى مَوْلاهُ

المؤلف: عيسى على العاكوب

دار النشر: دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع دمشق 2026

نبذة عن الكتاب: يُعد الكتاب سيرة ذاتية صيغت بقلم الأكاديمي والمترجم السوري البارز الأستاذ الدكتور عيسى علي العاكوب، وهو عضو مجمع اللغة العربية بدمشق المعروف باهتمامه العميق بالدراسات البلاغية والترجمات الصوفية.

كتاب: سنوات آخر الزمان (بداية التسارع الثالث)

المؤلف: محمد خير أحمد الحوراني

تقديم: الدكتور وصفي عاشور أبوزيد

دار النشر: مكتبة الأسرة العربية للطباعة والنشر تركيا 2026

نبذة عن الكتاب: يُعد الكتاب دراسة فكرية وتحليلية تناقش التحولات السياسية والجيوسياسية المعاصرة في المنطقة والعالم الإسلامي برؤية نقدية تربط الواقع الحالي بالنصوص الشرعية والنبوءات الإسلامية، هادفاً إلى تفكيك المخططات العالمية ونشر الوعي الاستراتيجي لبناء اليقظة الحضارية للأمة.

كتاب: نيل المرام من تفسير آيات الأحكام

المؤلف: العلامة محمد صديق حسن خان القنوجي

دار النشر: اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع دمشق 2026

نبذة عن الكتاب: يشكل الكتاب مصنفاً فقهياً وجيزاً يعنى باستنباط الأحكام الشرعية والعملية من آيات القرآن الكريم دون توسع مخل أو تطويل ممل، وصنف هذا الكتاب العالم الهندي الشهير أبو الطيب محمد صديق حسن خان القِنَّوجي (المتوفى سنة 1307هـ)، وتتميز هذه النسخة بعناية وضبط المحقق حسن السماحي سويدان

رواية: إيثاكا

المؤلف: سليم بركات

دار النشر: الزمان للطباعة والنشر والتوزيع دمشق2026

نبذة عن الرواية: تجمع رواية “إيثاكا”، بين الواقع والأسطورة من خلال تتبع حياة شخصية يونانية معاصرة تدعى “أوديسياس” يبحث عن الهوية والعودة بعد سنوات من الاختطاف في أفغانستان.

رواية: فوضى بين النجوم

المؤلف: الدكتور طالب عمران

دار النشر: الهيئة العامة السورية للكتاب

نبذة عن الرواية: هي رواية خيال علمي تدور أحداثها في أجواء فضائية مشوقة حول استكشاف كائنات شديدة الذكاء تعيش على قمر بعيد، حيث يتم تتبع تفاصيل حياتهم، ملابسهم القوقعية الفريدة، وتقنياتهم المتقدمة لبناء المساكن من خلال تسجيلات قرص مدمج.