حين يقيّد الخوف الحياة.. الفوبيا بين الفهم والعلاج

دمشق-سانا

قد يبدأ الأمر بتجنب استخدام المصعد أو الامتناع عن السفر بالطائرة، أو الشعور بالارتباك أمام الجمهور، لكنه قد يتطور لدى بعض الأشخاص ليصبح عائقاً يومياً يحدّ من قدرتهم على الدراسة أو العمل أو بناء العلاقات الاجتماعية.

وفي هذه الحالة لا يعود الخوف استجابة طبيعية تحمي الإنسان من الخطر، بل يتحول إلى رهاب (فوبيا) يستدعي الفهم والتشخيص والدعم النفسي والعلاج المناسب.

خوف لا يشبه القلق العابر

للحديث عن هذا الموضوع، أوضح الدكتور مأمون مبيض، استشاري أول الطب النفسي، في حديث مع سانا أن الفوبيا تُصنف ضمن اضطرابات القلق، وتتمثل بخوف شديد ومبالغ فيه من شيء أو موقف معين لا يتناسب مع درجة الخطر الفعلي، مشيراً إلى أن أغلب المصابين يدركون أن خوفهم غير منطقي، لكنهم لا يستطيعون التحكم به.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن اضطرابات القلق تتصف بخوف وقلق شديدين يصعب التحكم بهما، وقد تسبب ضيقاً واضحاً وتؤثر في الحياة اليومية إذا تُركت دون علاج، فيما تشير بيانات المنظمة إلى أن شخصاً واحداً تقريباً من كل أربعة أشخاص يعانون اضطرابات القلق يتلقى العلاج اللازم.

أنواع الرهاب وجذور الخوف

تنقسم الفوبيا وفقاً للدكتور مبيض إلى ثلاثة أنواع رئيسية: الفوبيا المحددة، وهي الأكثر شيوعاً وتشمل الخوف من المرتفعات والعناكب والطيران والدم أو الحقن والأماكن المغلقة، والرهاب الاجتماعي، ويظهر في مواقف التفاعل أو الأداء أمام الآخرين، مثل التحدث أمام الجمهور أو تناول الطعام في الأماكن العامة، ورهاب الأماكن المكشوفة، الذي يدفع المصاب إلى تجنب الأسواق ووسائل النقل العام والمسارح ودور العبادة خوفاً من نوبة هلع، ما قد يؤدي إلى العزلة الاجتماعية والاكتئاب.

وبيّن أن أسباب الفوبيا متداخلة، وتشمل العوامل الوراثية والتجارب الصادمة، كالتعرض لهجوم حيوان أو السقوط، والتعلم بالملاحظة عبر مشاهدة شخص يعاني خوفاً شديداً من موقف معين، إضافةً إلى عوامل بيولوجية مرتبطة بفرط نشاط مناطق الدماغ المسؤولة عن الخوف.

أعراض نفسية وجسدية

تظهر أعراض الفوبيا عند مواجهة الموقف المخيف أو حتى التفكير به، وقد تكون نفسية مثل القلق الشديد، الشعور بفقدان السيطرة، أو نوبة الهلع، وجسدية مثل تسارع ضربات القلب، ضيق التنفس، التعرق الشديد، الارتجاف، والدوخة.

ولا تكمن المشكلة في الشعور بالخوف بحد ذاته، بل في تحوله إلى سلوك تجنبي متكرر يضيق حياة المصاب، فقد يتجنب الشخص مكاناً عاماً أو وسيلة نقل أو لقاء اجتماعياً، ثم تتسع دائرة التجنب تدريجياً، فيخسر فرصاً دراسية أو مهنية أو علاقات يومية كان يمكن أن يعيشها بشكل طبيعي وفق مبيض.

وتؤكد مراجع المعهد الوطني الأمريكي للصحة النفسية، أن المصاب بالفوبيا قد يدرك أن خوفه غير عقلاني، لكن مجرد التفكير في مواجهة الشيء أو الموقف المخيف قد يثير لديه أعراض قلق شديدة، ما يفسر صعوبة تجاوزه من دون مساعدة مناسبة.

العلاج يبدأ بالفهم

لفت الدكتور مبيض إلى أن الفوبيا قابلة للعلاج بطرق فعالة، أبرزها العلاج المعرفي السلوكي، الذي يعد خياراً أساسياً، ويعمل على تعديل الأفكار السلبية، وتعريض المريض تدريجياً للموقف المخيف ضمن بيئة آمنة وتحت إشراف مختص.

وتشير مراجع المعهد الوطني الأمريكي للصحة النفسية، إلى أن العلاج بالتعرّض قد يُستخدم مع تمارين الاسترخاء، كما يمكن للطبيب أن يصف أدوية في حالات محددة للمساعدة على تخفيف الأعراض، مثل بعض مضادات القلق أو أدوية أخرى، على أن يكون ذلك تحت إشراف طبي.

وشدد الدكتور مبيض على أهمية طلب المساعدة مبكراً عندما يبدأ الخوف بالتأثير في الدراسة أو العمل أو العلاقات أو القدرة على التنقل، وعدم الاكتفاء بالتجنب، لأنه يخفف القلق مؤقتاً لكنه يثبت الرهاب على المدى الطويل.

ومن الإرشادات العملية للمحيطين بالمصاب عدم السخرية من خوفه أو التقليل منه، وعدم دفعه إلى مواجهة مفاجئة وقاسية، بل تشجيعه على التدرج وطلب مساعدة مختص نفسي أو طبيب عند الحاجة، مع توفير دعم اجتماعي يخفف شعوره بالعزلة.

وختم الدكتور مبيض حديثه بالقول: “الفوبيا ليست ضعفاً أو مبالغة كما يظن البعض، بل هي حالة نفسية حقيقية قابلة للعلاج، وتجاهلها أو السخرية منها يزيد معاناة المصاب، لذا فإن تعزيز الوعي المجتمعي والتشجيع على العلاج النفسي يمكن أن يغير حياة كثيرين للأفضل”.