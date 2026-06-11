أعواد المخمل تتحول إلى قطع فنية ضمن ورشة تفاعلية في ثقافي برزة

دمشق-سانا

حوّل أطفال ويافعون وسيدات أعواد المخمل الملونة إلى ورود وإكسسوارات وزخارف منزلية، خلال ورشة تفاعلية نظمها المركز الثقافي في برزة اليوم الخميس، بعنوان “تعلم التصميم بأعواد المخمل”، بإشراف المدربة إسراء ترياقي، بهدف تنمية المهارات الفنية وتشجيع الابتكار اليدوي باستخدام خامات بسيطة ومتاحة.

خامة بسيطة وأفكار ملونة

اعتمدت الورشة على تدريب المشاركين من فئات عمرية مختلفة على تشكيل أعواد المخمل وتحويلها إلى قطع فنية متنوعة، منها دبابيس وتيجان وبروشات وعناصر زخرفية للمنزل وأغلفة هدايا ولوحات ومجسمات صغيرة، من خلال مبادئ بسيطة جمعت بين الشكل واللون والملمس، لتحقيق توازن جمالي ووظيفي.

وأوضحت المدربة إسراء ترياقي في تصريح لـ سانا، أن الورشة تهدف إلى تمكين المشاركين من اكتساب مهارات عملية في التعامل مع الخامات اليدوية، وتعلم تقنيات بسيطة في تشكيل الورود والزخارف، بما يعزز الحس الجمالي والقدرة على الابتكار.

وأشارت ترياقي إلى أهمية هذه النشاطات في دعم التفاعل الثقافي والمجتمعي، ولا سيما لدى الفئات الشابة والهواة، من خلال توفير مساحة للتجريب واكتشاف المهارات، وتشجيع إعادة استخدام الخامات المتاحة، وتحويلها إلى قطع فنية تعبّر عن شخصية المشاركين.

الأطفال يكتشفون متعة الإنجاز

عبّر عدد من الأطفال المشاركين عن سعادتهم بالتجربة، مؤكدين أن الورشة فتحت أمامهم عالماً من الألوان والأشكال، ومنحتهم فرصة لصناعة أعمال بأيديهم.

وقال يزن قصبلي: “إن الورشة علمتني كيف أصنع وردة بيدي، وجعلتني أشعر بالفخر عندما أقدمها هدية”، فيما عبّرت تالا عمر حسين عن سعادتها بتحويل خيط بسيط إلى شيء جميل وناعم الملمس.

بدورها رأت ألما علي باشا أن التجربة علمتها الصبر والتركيز، بينما قالت جودي علي باشا: “إن العمل بالمخمل ممتع ويساعد على تنمية مهارات اليدين”، وأشارت لين داية إلى أن صنع الزخارف دفعها إلى تجربة أفكار جديدة وابتكار تصاميم مختلفة، في حين وصفت مريم قصار الورشة بأنها مساحة آمنة للتعلم والتجريب.

مهارات يدوية وروح جماعية

أعرب عدد من اليافعين والسيدات، منهم رحمة عبد الكريم ومريم منزلاوي وهنادي شعبان وإسراء العريوي، عن تقديرهم لفرصة المشاركة في ورشة تجمع بين الجانب الثقافي والتطبيقي، معتبرين أنها أسهمت في تحسين مهاراتهم اليدوية، وفتحت أمامهم مجالاً لتعلم تقنيات القص واللف والتشكيل.

وأشار المشاركون إلى أن تبادل الأفكار داخل الورشة أضفى على التجربة غنى إضافياً، وساعد على تطوير تصاميم قابلة للعرض في المناسبات المحلية، بما يسهم في الحفاظ على المهارات اليدوية وتوسيع الاهتمام بالفنون التطبيقية.

وتأتي الورشة ضمن خطة المركز الثقافي في برزة لتعزيز ثقافة العمل اليدوي، وتوظيف الخامات البسيطة في إنتاج قطع فنية ذات قيمة جمالية، إلى جانب تنمية روح الابتكار لدى المشاركين، وإبراز الحرف اليدوية التقليدية بوصفها جزءاً من الهوية الثقافية الوطنية.