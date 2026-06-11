“مسارات الشمس” تنطلق من باب هود للتعريف بتراث حمص القديم

حمص-سانا

نظّمت مديرية السياحة في حمص، بالتعاون مع مؤسسة “تراثنا” وجامعة حمص وJCI حمص، اليوم الأربعاء، مساراً تراثياً بعنوان “باب هود” ضمن مشروع “مسارات الشمس”، بهدف التعريف بأبرز المعالم التاريخية في المدينة القديمة وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الموروث الثقافي.

وشهد المسار مشاركة واسعة من المهتمين بالتراث من مختلف الفئات العمرية، حيث تضمن جولة ميدانية في حي باب هود، أحد أقدم أحياء حمص، اطّلع خلالها المشاركون على قيمته التاريخية والعمرانية وما يضمه من جوامع وأبنية وأسواق وبيوت تراثية تشكّل جزءاً من هوية المدينة.

وأوضحت رئيس دائرة التسويق والإعلام في مديرية السياحة سيماز ناجي، في تصريح لـ سانا، أن المسار يأتي ضمن مشروع “مسارات الشمس” الذي يهدف إلى تسليط الضوء على المعالم الأثرية في المحافظة وتشجيع السياحة الداخلية، مشيرة إلى تنفيذ عدة مسارات مماثلة خلال الفترة الماضية.

وبيّنت أن مسار “باب هود” شمل محطات بارزة، منها جامع دحية الكلبي، وسيباط الزنكوان، وجامع الزاوية، وبيت آل عبارة، لافتة إلى غنى الحي بمعالمه التراثية وتنوع مكوناته العمرانية.

من جانبها، أوضحت المهندسة المعمارية نزيهة القباني، مديرة المشروع في مؤسسة “تراثنا”، أن اختيار الحي يعود لكونه أحد أبواب حمص السبعة وأحد أكبر أحيائها القديمة، ويحتضن مواقع تاريخية مهمة، مؤكدة أن الهدف يتمثل في رفع وعي المجتمع بقيمة هذا الإرث من خلال التعرف إليه ميدانياً، ولا سيما لدى فئة الشباب.

وأعرب عدد من المشاركين عن أهمية هذه المبادرات في التعرف إلى تاريخ المدينة ونقل معارفها إلى الأجيال الأصغر، بما يسهم في تعزيز الارتباط بالهوية الثقافية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود مستمرة لتنشيط الحركة السياحية والثقافية في حمص، وتشجيع المجتمع المحلي على اكتشاف معالمه التاريخية والمساهمة في الحفاظ عليها.