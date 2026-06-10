العزلة بين الاختيار والمنفى… قراءة في تجارب المبدعات ضمن ندوة بحمص

حمص-سانا

ناقش اتحاد الكتّاب العرب في حمص، خلال ندوته الحوارية أمس الثلاثاء، أثر العزلة والوحدة في تشكيل التجربة الإبداعية لدى الأدباء، والفارق بين العزلة الاختيارية التي يلجأ إليها الكاتب ومنفاه القسري.

الندوة، التي حملت عنوان “الكاتبات والوحدة”، شهدت حضوراً من المثقفين والمهتمين، واستضافت الأديبات عبير النحاس رئيسة فرع اتحاد الكتّاب العرب بحمص، ولين غرير، وقمر الجاسم، حيث تناولت كلٌّ منهن حضور الغربة والعزلة في تجربتها الأدبية.

العزلة توءم الكتابة

تحدثت الأديبة عبير النحاس عن علاقتها المبكرة بالوحدة، منذ طفولتها وجلوسها بين كتب والدها، مشيرة إلى أنها اتخذت قرارها بأن تكون كاتبة في سن الثالثة عشرة رغم التحديات الأسرية والمجتمعية واعتبرت أن الوحدة مادة أصيلة للإبداع، وأن العزلة “توءم الكتابة”، مؤكدة أن المجتمع الذي يبعد المبدع أو ينفيه يمنحه في المقابل مساحة أوسع للخلق الأدبي وتحويل الهموم إلى نصوص جميلة.

الكتابة بين العزلة الذاتية وتوثيق الواقع

من جانبها، أوضحت لين غرير أن المبدع يحتاج إلى الاختلاء بنفسه ليجد دواءه ومصدر عطائه، مستحضرة تجربتها الشخصية مع العزلة التي بدأت إجبارية في طفولتها قبل أن تتحول مع الزمن إلى ملاذ اختياري يمنحها التوازن بين مشاركة الآخرين حياتهم والعودة إلى وحدتها للتعبير بالكلمات.

أما قمر الجاسم، فوصفت نفسها بأنها شخصية اجتماعية تستمد طاقتها من الناس، إذ نشأت في بيئة أسرية مشجعة احتضنت موهبتها المبكرة وترى أن العزلة بالنسبة لها ورشة للإبداع لا مساحة للانطواء، مؤكدة أن الوحدة الحقيقية شعور داخلي قد يداهم المبدع حتى وسط الحشود وتشدد على أن هدفها من الكتابة هو كسر الصمت وتوثيق المسكوت عنه، ليبقى النص شهادة ضد الخوف عبر الزمن.

وفي ختام الندوة، دار حوار موسّع بين المشاركات والحضور.

وتأتي هذه الفعالية ضمن الحراك الثقافي المتواصل الذي تشهده محافظة حمص ومؤسساتها الرسمية.