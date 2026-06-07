كتاب “مفردات من الحياة”.. خواطر في الأخلاق والضمير الإنساني

دمشق-سانا

تجمع الكاتبة رانية نديم شمسين في كتابها “مفردات من الحياة”، خواطر إنسانية تنطلق من تفاصيل الحياة اليومية، ومن تأملات شخصية وأمثال عالمية مترجمة، لتضيء على منظومة واسعة من القيم التي يحتاجها الإنسان في علاقته بنفسه وبالآخرين وبمجتمعه.

خواطر عن حفظ الضمير من تلوث الحياة

يصنّف الكتاب ضمن أدب الخواطر والمقالة، ويتألف من 140 خاطرة تبدو منفصلة في عناوينها، لكنها متصلة في روحها العامة، وتدور جميعها حول فكرة مركزية مفادها بأن الإنسان، مهما اشتد تلوث محيطه الاجتماعي، يستطيع أن يحافظ على ضميره الحي من خلال الاستقامة، والرحمة، والعمل الصالح، واحترام الآخرين.

تفتتح الكاتبة كتابها بمفهوم الوطن، بوصفه أكثر من مكان جغرافي، فهو الأم والأب والطفولة والذكريات والانتماء، ولا تحصره بالعاطفة الوطنية فحسب، بل تربط حب الوطن بالسلوك المسؤول، ومحاربة الفساد، وإتقان العمل، وإرساء العدالة، ليصبح الانتماء فعلاً يومياً لا مجرد شعور وجداني.

من بوتقة الأسرة إلى رحابة الإنسانية

في حضور الأسرة، تستعيد الكاتبة صورة الأم بوصفها الحنان الأول والرعاية الأولى، وصورة الأب بوصفه رمزاً للقوة والقدوة والاطمئنان، مستعينةً بقول منسوب إلى أجاثا كريستي، إن الابنة لا تستطيع أن تحب رجلاً بكامل الاطمئنان سوى والدها.

ويمتد الكتاب إلى باب واسع من الأخلاق، حيث تتناول الكاتبة الطيبة، واللطف، والصدق، واللباقة، والاحترام، والحياء، والامتنان، والواجب، ولا تعرض هذه المفاهيم بوصفها شعارات مجردة، بل باعتبارها سلوكاً يومياً يحفظ كرامة الإنسان، ويمنع إيذاء مشاعر الآخرين.

أما الإنسانية فتبدو المفردة الأشد حضوراً في الكتاب، بل المحرك الأساسي لكتابته، كما تشير الكاتبة، فالإنسانية عندها صفة قادرة على طرد القسوة والشر والغرور والتنمر، وهي ترتبط بالمعروف، والمروءة، والتعاطف، والتكاتف، والتسامح، والتضحية.

السعادة خيار.. والحزن امتحان

يتوقف الكتاب عند ثنائية الحزن والسعادة؛ فيفرد مساحة لمشاعر القهر والوحدة والعزلة والجراح والخذلان والكتمان، لا بهدف الاستغراق في الألم، بل للتنبيه إلى ضرورة مقاومته، وفي المقابل، ترى الكاتبة أن السعادة تبدأ من الرضا والاطمئنان الداخلي، والعناية بالجسد والروح، والمحبة، والنجاح بعد التعب، والسعي إلى الأحلام، والقناعة التي تعدّها كنزاً لا يفنى.

وتختتم شمسين خواطرها بالدعوة إلى الإيجابية، وتجنب التشاؤم، وممارسة فن التغافل، والابتعاد عن الإسراف والمبالغة والتسويف، بما يجعل الحياة أكثر توازناً وصفاء.

ويقدم “مفردات من الحياة” مادته بلغة قريبة من القارئ، مستعيداً قيماً إنسانية تزداد الحاجة إليها في زمن تتراجع فيه العلاقات تحت ضغط الأزمات والتسرع والتنمر وضعف الإصغاء، فيما تمنح الأمثال العالمية النص بعداً أوسع من بيئته المحلية، ورغم أن طبيعته التأملية تجعله أقرب إلى خطاب وجداني أخلاقي منه إلى معالجة تحليلية عميقة، فإن ذلك لا ينتقص من هدوئه وقدرته على مخاطبة الضمير، والدعوة لإصلاح الحياة.

نبذة عن الكتاب والمؤلفة

صدر الكتاب عن دار الفكر بدمشق عام 2026، ويقع في 270 صفحة، أما مؤلفته رانية نديم شمسين مهندسة وباحثة سورية من منطقة البهلولية، حاصلة على ماجستير في العلوم السكانية، وتنشط في دراسة التسميات الجغرافية والتاريخية للمناطق السورية، وقدمت أبحاثاً ومشاركات إعلامية تبحث في الأصول الآرامية القديمة وتاريخ أسماء أحياء ريف دمشق.